El exseleccionado nacional acompaña en su domicilio a la conductora de Montse & Joe, quien permanece en reposo y bajo tratamiento médico. (IG: yolandaamor)

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La actriz Yolanda Andrade reapareció en transmisiones digitales junto al exfutbolista Jorge Campos para compartir los avances de su recuperación física.

La conductora de 54 años recibió a finales de 2025 el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa que afectó su sistema motriz y restringió su movilidad cotidiana.

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A este padecimiento se sumaron las secuelas derivadas de un aneurisma cerebral detectado en 2023 y crisis agudas de neuralgia del trigémino diagnosticadas en mayo de 2026.

Jorge Campos recurrió al doble sentido durante la transmisión en directo

El exportero de la Selección Nacional visitó a la presentadora en su residencia de Ciudad de México para acompañarla durante sus periodos de reposo.

En la transmisión compartida en Instagram este 15 de noviembre, ambos aparecieron sentados frente a la cámara con gorra y lentes oscuros, implementos habituales de Andrade para mitigar la fotofobia.

Yolanda Andrade inició la conversación agradeciendo las muestras de afecto: “Muchas gracias a la gente que se conecta y comparte conmigo este momento tan maravilloso”.

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Por su parte, Jorge Campos intervino con comentarios de aliento y humor: “Dios te mande sanación a tu cuerpo. Ya la veo mejor, porque antes tenía que estar acostada con ella en la cama”.

La conductora secundó el comentario entre carcajadas: “Por eso no curaba”.

Campos añadió: “Así no tiene chiste, van a pensar mal de mí”.

La presentadora relató la llegada del exguardameta a su recámara: “Él llegó y dijo: ya pinch*s doctores, yo tengo el medicamento”.

Campos aclaró que su aporte consistió en transmitir ánimo: “No, energía. Todo lo que hago. Siempre la agarro, le meto un faj* bonito, pero de curación. No piensen mal, gente”.

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Andrade confirmó el efecto del encuentro: “Y en sí me dio mucha energía”.

El video acumuló miles de reacciones y decenas de comentarios de colegas del medio artístico que celebraron ver a la actriz de buen humor.

El exportero de la Selección Nacional visitó a la presentadora en su residencia de Ciudad de México para acompañarla durante sus periodos de reposo. (IG: yolandaamor)

La amistad entre Andrade y Campos se consolidó con proyectos fílmicos y reuniones familiares

El vínculo entre la presentadora y el actual comentarista deportivo abarca más de dos décadas de cercanía personal y proyectos profesionales compartidos.

En 2013 coincidieron en el rodaje de la película mexicana “7 años de matrimonio”, comedia romántica donde Yolanda Andrade interpretó al personaje de Luna y Jorge Campos tuvo una aparición especial en pantalla.

Desde entonces, Campos acude de manera constante a las reuniones familiares y comidas organizadas por Andrade y su círculo íntimo.

La conductora publicó el fragmento con un mensaje directo: “@soyjorgecampos1 el inmortal, gracias por todos los momentos, los haces inolvidables”.

El vínculo entre la presentadora y el actual comentarista deportivo abarca más de dos décadas de cercanía personal.(X@Innmortal_)

El diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica modificó la rutina de la conductora

El estado de salud de Yolanda Andrade presentó episodios de debilidad muscular severa y dificultades para articular palabras con fluidez.

La esclerosis lateral amiotrófica generó una degradación progresiva de las neuronas que controlan los músculos voluntarios del cuerpo.

Esta condición se combinó con las secuelas del aneurisma vascular que en 2023 obligó a su primera hospitalización prolongada de urgencia.

Durante aquel internamiento, Andrade experimentó dolores intensos detrás del ojo izquierdo y parálisis facial temporal que ameritaron el uso prolongado de un parche ocular.

Posteriormente, especialistas en neurología confirmaron la presencia de neuralgia del trigémino y cefalea en racimos, trastornos caracterizados por episodios de dolor punzante en el rostro.

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Su hermana Marilé Andrade sostuvo ante la prensa que la conductora se mantuvo estable y sin requerir traslados a salas de urgencias.

La familia implementó un esquema de enfermería domiciliaria para supervisar la ingesta de alimentos, terapias físicas y suministro de analgésicos.

Andrade tomó en septiembre la determinación médica de disminuir los fármacos secundarios y concentrarse en el control directo del dolor crónico.

El estado de salud de Yolanda Andrade presentó episodios de debilidad muscular severa y dificultades para articular palabras con fluidez. (@yolandaamor)

Las visitas en su domicilio reforzaron la red de apoyo de la presentadora

El encuentro con Jorge Campos formó parte de una serie de reuniones que Andrade sostuvo en su domicilio particular con amistades cercanas.

La cantante Thalía acudió a su residencia para compartir una comida de enchiladas suizas y molletes tras una presentación musical en la capital del país.

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Ambas amigas grabaron una transmisión conjunta donde recordaron anécdotas de juventud y degustaron helado de arroz con leche.

La conductora asiste a los foros de grabación de la cadena Unicable para encabezar el programa Montse & Joe en las ocasiones en que sus niveles de energía física lo permiten.

La cantante Thalía documentó en video su encuentro con la conductora Yolanda Andrade durante su estancia en México. En la grabación compartida en redes sociales, ambas aparecen en una mesa consumiendo alimentos y bebidas, entre ellos platillos de la gastronomía mexicana, malteadas y helados de barquillo.

Su compañera de conducción Montserrat Oliver coordina las dinámicas de grabación para adaptar los tiempos a las pausas que exige el estado motriz actual de Yolanda Andrade.

La presentadora descartó versiones sobre aislamientos prolongados y utilizó sus plataformas digitales para mostrar sus avances terapéuticos y momentos de esparcimiento en compañía de amigos.

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Pese a las limitaciones de movilidad y a las pausas impuestas por su tratamiento médico, Yolanda Andrade mantiene firme su presencia frente a las cámaras y en redes sociales, la conductora continúa plantándole cara a la enfermedad un día a la vez.