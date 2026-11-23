La mandataria federal desmintió versiones que circularon sobre una posible remoción del titular de la Secretaría de Seguridad, mientras la conferencia reveló avances y pendientes de la estrategia en Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes, durante su conferencia matutina, que Omar García Harfuch continúa al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Descartó modificaciones en el gabinete, luego de que en las últimas horas circulara una versión sobre su permanencia en el cargo.

Una reportera le pidió confirmar si el funcionario se mantiene en el puesto. Entre risas, la presidenta respondió: “No sé de dónde salió ese rumor. Omar está en la Secretaría de Seguridad y, si él no dispone otra cosa, yo lo mantengo ahí”. Cuando se le preguntó si no se prevén cambios, contestó: “No hay ningún cambio en el gabinete”.

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¿Qué se sabe del rumor sobre García Harfuch?

La presidenta dijo desconocer de dónde surgió. Hasta el momento no hay información oficial que indique una salida del funcionario, y la versión no fue confirmada por ninguna instancia del Gobierno federal.

La pregunta se planteó en el contexto de un operativo reciente en Sinaloa, tema que ocupó buena parte de la conferencia.

¿Qué dijo García Harfuch sobre el Chapo Isidro?

DEA expresa condolencias a las familias de los militares caídos durante la captura de "El Chapo Isidro". Defensa

Durante la misma conferencia, un periodista pidió al secretario explicar cómo el Chapo Isidro, identificado en reportes como Fausto Isidro Meza Flores, logró acumular poder pese a que otros dos liderazgos controlaron Sinaloa durante años.

García Harfuch recordó que hubo una primera ruptura entre Joaquín “El Chapo” Guzmán y Arturo Beltrán Leyva, luego de que el Ejército detuvo al hermano de este último, apodado “El Mochomo”. Según explicó, esa ruptura dio paso a una ola de violencia de unos 19 meses en el estado, con numerosos muertos.

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Tras la muerte de Beltrán Leyva, de acuerdo con el funcionario, el Chapo Isidro adquirió relevancia y llegó a controlar partes importantes de Sinaloa y de otras entidades. Señaló que su grupo era una de las facciones del Cártel de Sinaloa que no tenía un líder como tal, junto con las del Mayo y la del Chapo Guzmán.

Agregó que desde joven fue ganando poder, en algunos casos por corrupción de autoridades o por omisión.

Investigaciones a funcionarios: qué respondió el secretario

El secretario García Harfuch reconoció que señalamientos provenientes de otro país apuntan a servidores públicos locales, pero evitó confirmar detalles y remitió a la Fiscalía General de la República. (CUARTOSCURO)

Al preguntarle si hay investigaciones contra personal público por esa presunta omisión, García Harfuch dijo que el caso no es exclusivo del Chapo Isidro y que muchos detenidos tardaron años en ser capturados. Explicó que la estrategia nacional de seguridad consiste en investigación e inteligencia previas, obtención de órdenes de aprehensión y una acción planeada para evitar daños a la población civil.

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Sobre si hay indagatorias contra funcionarios de la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, respondió que “hay unas investigaciones que han sido señaladas por otro país”. Añadió que, para no especular, habrá que esperar los resultados. Según indicó, la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer las declaraciones de los detenidos, los indicios hallados en domicilios y las órdenes de cateo.

El secretario no confirmó ni detalló investigaciones contra funcionarios de Sinaloa.

Sheinbaum y el 25 de julio de 2024

Claudia Sheinbaum responde a Ismael "El Mayo" Zambada por declaraciones dirigidas hacia los jóvenes para que "no sigan sus pasos" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra pregunta fue si el Gobierno mantiene la esperanza de que Estados Unidos entregue información sobre lo ocurrido el 25 de julio de 2024. En esa fecha, de acuerdo con declaraciones previas de García Harfuch, la captura y traslado a ese país de Ismael “El Mayo” Zambada detonó la crisis de violencia entre facciones.

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La presidenta respondió que “más que esperanza” hay coordinación con la FGR, que está en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dijo que las investigaciones de la Fiscalía “tendrán que dar sus resultados”.

La estrategia de seguridad en Sinaloa

Ante una pregunta que citó una encuesta de El Heraldo sobre la confianza en su estrategia, Sheinbaum afirmó que no se trata de un operativo aislado. Señaló que la estrategia está “dando resultados” y que el más evidente es la disminución de homicidios dolosos a nivel nacional.

Detalló que, en Sinaloa, la ruptura de un grupo delictivo tras una detención generó una ola de violencia con picos durante poco más de dos años. Entre las acciones mencionó:

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Proteger a la población “por encima de todo”.

Presencia de las Fuerzas Armadas y coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal.

Un general al frente de la seguridad estatal, tras la salida del general Cesarino, ascendido a general de división.

Elementos del Ejército en las policías de Culiacán y Mazatlán .

Programas como Jóvenes Unen al Barrio y Jóvenes Construyendo el Futuro, además de la construcción de preparatorias.

García Harfuch indicó que hay más de cuatro mil detenidos de todas las facciones. Sobre el llamado Cártel de Guasave, dijo que queda un remanente de colaboradores relevantes del sujeto detenido y que no puede decirse que esté desarticulado.

También repasó la evolución de la violencia. Tras el reforzamiento ordenado en octubre de 2024, hubo seis meses a la baja, de diciembre a mayo. Después, dijo, hubo un repunte en junio de 2026 atribuido a un grupo que se autodenomina Fuerzas Especiales Avendaño, seguido de un descenso y de un nuevo reforzamiento en Mazatlán.

Contexto: el Cártel de Guasave

De acuerdo con medios como Excélsior e InSight Crime, el Cártel de Guasave, también referido como Los Mazatlecos u organización Meza Flores, tiene presencia en el norte de Sinaloa y estaría encabezado por el Chapo Isidro. El 15 de junio de 2026, el Gabinete de Seguridad informó la detención de Iván “N”, alias “El 24”, señalado como presunto líder de una célula vinculada con ese grupo.

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