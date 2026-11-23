Defensa confirmó que 16 presuntos integrantes de la organización criminal murieron durante los enfrentamientos y acciones posteriores, nueve más que los siete reportados inicialmente en el comunicado oficial del 21 de noviembre. (Crédito: Gobierno de México)

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La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, movilizó a 361 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como 14 aeronaves, en una operación que derivó en enfrentamientos, ataques contra helicópteros militares, bloqueos carreteros y la muerte de 16 presuntos integrantes de la organización criminal Beltrán Leyva.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el operativo denominado Centella se ejecutó el 20 de noviembre de 2026 en Sinaloa de Leyva y culminó con la detención del presunto líder criminal, identificado por las autoridades como uno de los principales objetivos de seguridad en México y Estados Unidos.

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Durante la explicación de los hechos, el general reveló que los helicópteros desplegados para proteger a las fuerzas militares fueron atacados con ametralladoras calibre .50 y rifles Barrett, por lo que sus tripulaciones respondieron con armamento. Las agresiones ocurrieron en medio de una reacción de integrantes de la organización criminal que intentaron impedir la captura y posterior traslado del objetivo.

Trevilla sostuvo que no hubo civiles heridos, fallecidos ni lesionados durante el operativo, y atribuyó el resultado al adiestramiento del personal militar y a la planeación de la intervención.

Despliegue de 361 elementos y 14 aeronaves

La Operación Centella contó con un componente aeromóvil integrado por cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un helicóptero EC-725 Cougar, todos artillados, explicó Trevilla.

El componente aéreo de reserva estratégica estuvo integrado por cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y un avión no tripulado de la Fuerza Aérea Mexicana. En total, las fuerzas desplegaron 14 aeronaves y 361 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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El secretario explicó que el operativo se dividió en tres fases: el arribo al área del objetivo, el establecimiento de seguridad y captura, y finalmente la evacuación de los detenidos.

La primera etapa comenzó a las 19:50 horas del 20 de noviembre, cuando las fuerzas militares llegaron al área donde se encontraba el objetivo. De acuerdo con Trevilla, la presencia de personal en la zona facilitó el ingreso, pues los habitantes y personas que se encontraban en el lugar estaban acostumbrados a ver a integrantes de la organización.

Cuatro militares murieron durante las acciones para capturar a “Chapo Isidro”. Defensa informó que sus familias recibirán apoyo institucional y que los honores fúnebres se realizarán en los lugares que determinen sus familiares. (Crédito: Gobierno de México)

Una vez establecida la seguridad periférica, los militares fueron agredidos por refuerzos del grupo criminal. Las fuerzas ingresaron al domicilio donde se encontraba el objetivo y detuvieron a los integrantes que estaban en su interior, quienes, según la versión del secretario, se rindieron sin oponer resistencia.

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Ataques con Barrett y ametralladoras calibre .50 contra helicópteros

La captura provocó una reacción de integrantes de la organización criminal que intentaron rescatar a “Chapo Isidro” y evitar su traslado. Los delincuentes iniciaron bloqueos en diferentes vías de comunicación de Sinaloa, mientras los helicópteros que brindaban seguridad al componente aeromóvil fueron atacados con armas de alto poder.

Trevilla señaló que los agresores utilizaron ametralladoras calibre .50 y rifles Barrett contra las aeronaves militares. Ante las agresiones, los helicópteros hicieron uso de su armamento, acción que quedó registrada en imágenes difundidas posteriormente.

El titular de Defensa afirmó que no hubo personas ajenas a los hechos que resultaran heridas, lesionadas o fallecidas durante las acciones, y destacó la preparación de las tripulaciones de la Fuerza Aérea Mexicana.

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La situación fue controlada y a las 23:20 horas comenzó la evacuación de los detenidos por vía terrestre hacia Culiacán. Desde esa ciudad abordaron una aeronave de la Fuerza Aérea que los trasladó a la Ciudad de México, donde arribaron a las 05:20 horas del 21 de noviembre y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Chapo Isidro”, su primo, su cuñado y operadores fueron detenidos

El operativo permitió la captura de Fausto “N”, alias “Chapo Isidro”, identificado por Defensa como jefe de la organización criminal Beltrán Leyva.

Trevilla indicó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva. También se encuentra en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

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Junto con él fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como su primo y segundo dentro de la organización; José Luis “N”, su cuñado y presunto operador financiero; y Pánfilo “N”, también primo y señalado como operador logístico.

Además, durante esta operación y acciones posteriores fueron detenidos otros dos presuntos integrantes del grupo criminal.

Las autoridades aseguraron armas largas, dos rifles Barrett, una ametralladora calibre .50, otra ametralladora calibre 5.56, lanzagranadas y 17 vehículos, de los cuales ocho tenían blindaje artesanal.

Defensa elevó a 16 la cifra de presuntos criminales muertos

Trevilla confirmó que durante los enfrentamientos fallecieron 16 presuntos integrantes de la organización criminal. La cifra es superior a los siete muertos que fueron reportados inicialmente en el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional emitido durante la madrugada del 21 de noviembre.

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El secretario explicó que los nueve restantes fueron localizados posteriormente, tras las acciones derivadas del operativo.

En los días 21 y 22 de noviembre, las fuerzas de seguridad desplegaron un plan antibloqueo para retirar los 21 bloqueos que integrantes del grupo criminal instalaron en Sinaloa. Durante esas acciones fueron retirados 50 vehículos utilizados para obstruir las vías de comunicación.

La reacción armada también dejó cuatro militares muertos, cuyos familiares recibirán los honores fúnebres correspondientes en los lugares que determinen. Trevilla señaló que se instruyó brindar apoyo a sus familias y agradeció la intervención de dependencias federales y autoridades estatales para garantizar asistencia adicional a los deudos.

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Defensa atribuyó la ubicación del objetivo al intercambio de información con EEUU

El titular de Defensa aseguró que la operación fue ejecutada exclusivamente por personal del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Precisó que la participación del Gobierno de Estados Unidos consistió en el intercambio de información para precisar la ubicación de Fausto Isidro Meza Flores, lo que complementó las labores de inteligencia militar mexicanas.

Trevilla sostuvo que la colaboración se desarrolló bajo principios de reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación, y afirmó que el operativo no contravino ningún precepto legal.

El secretario concluyó que la Operación Centella permitió debilitar la cúpula de una organización criminal y destacó que, de acuerdo con la versión oficial, se cumplió la misión sin causar daños a la población civil y con respeto a los derechos humanos.

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