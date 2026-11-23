FGR identifica 40 domicilios relacionados con las investigaciones por contratos del INE..

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La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas 15 carpetas de investigación por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, todavía no busca a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei ni al contratista Alfredo Hernández Casillas, pese a que ambos se encuentran en México, informó la fiscal Ernestina Godoy.

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Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, después de comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la titular de la FGR explicó que las indagatorias continúan en una etapa de integración de pruebas y que, hasta el momento, no se han solicitado órdenes de aprehensión contra las personas señaladas.

Al ser cuestionada directamente sobre si la institución tenía ubicados a Taddei y Hernández Casillas, Godoy respondió que, según la información con la que cuenta, ambos permanecen en territorio mexicano. No obstante, precisó que todavía no son buscados por la Fiscalía.

La Fiscalía todavía no busca a la exconsejera presidenta del INE ni a su contratista. (FGR)

La funcionaria insistió en que no se puede proceder penalmente sin contar con elementos suficientes que permitan acreditar posibles responsabilidades.

FGR tiene 15 carpetas de investigación por presunta corrupción en el INE

Godoy detalló que la Fiscalía abrió 15 carpetas de investigación relacionadas con las denuncias por posibles irregularidades en la contratación de proveedores del INE y el manejo de recursos públicos.

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De acuerdo con la fiscal, las denuncias son recientes, pues las diligencias comenzaron hace aproximadamente un par de semanas. Por ello, explicó que el Ministerio Público continúa revisando la documentación y recopilando información para determinar quiénes podrían tener alguna responsabilidad.

La investigación no está dirigida exclusivamente contra Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas, sino que busca identificar a todas las personas que pudieran estar involucradas en los hechos denunciados.

La Fiscalía mantiene 15 investigaciones abiertas por posibles irregularidades en contratos del INE. (YouTube)

Como parte de las primeras acciones, la FGR ha identificado alrededor de 40 domicilios relacionados con personas físicas y morales que podrían tener algún vínculo con las operaciones bajo investigación.

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Ernestina Godoy descarta órdenes de aprehensión contra Taddei y Hernández

La fiscal aclaró que hasta ahora no existe ninguna orden de aprehensión contra la exconsejera presidenta del INE ni contra el empresario señalado en las denuncias.

Durante el intercambio con reporteros, fue cuestionada sobre si ambos personajes estaban localizados y si existía una búsqueda en su contra. Godoy respondió que se encuentran en México, pero reconoció que la institución todavía no los está buscando.

También rechazó que exista una demora deliberada para solicitar órdenes de captura y sostuvo que la Fiscalía necesita integrar adecuadamente las investigaciones antes de llevarlas ante un juez.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas antes de proceder judicialmente contra los señalados. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Entre las diligencias realizadas se encuentra un cateo en las oficinas centrales del INE, ubicadas en Tlalpan, Ciudad de México. En ese operativo, los agentes ministeriales obtuvieron copias certificadas de documentos que estaban bajo resguardo del organismo electoral.

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FGR analiza videos y documentos sobre los contratos del INE

Otro de los elementos que revisa la Fiscalía son los videos difundidos en medios de comunicación, en los que aparecen Guadalupe Taddei, Alfredo Hernández Casillas y familiares de la exfuncionaria electoral.

Godoy explicó que el material audiovisual fue entregado para su análisis y que peritos de la institución deben verificar su autenticidad, así como descartar posibles alteraciones o ediciones antes de determinar si puede incorporarse como prueba.

La fiscal señaló que las publicaciones periodísticas y las grabaciones no son suficientes, por sí solas, para judicializar las carpetas de investigación. También se requiere profundizar en la revisión documental y realizar peritajes contables.

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Ernestina Godoy señaló que los videos no pueden considerarse pruebas concluyentes sin un análisis pericial. Crédito: INE

Entre los principales elementos que forman parte de las indagatorias se encuentran:

Las 15 carpetas de investigación abiertas por el caso.

Alrededor de 40 domicilios identificados por la FGR.

La documentación obtenida durante las diligencias en las oficinas centrales del INE.

Los videos relacionados con Taddei, Hernández Casillas y familiares de la exconsejera.

Los posibles vínculos entre proveedores y funcionarios del organismo electoral.

Investigación por corrupción en el INE busca determinar posibles responsables

El caso se relaciona con señalamientos sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios a empresas vinculadas con Alfredo Hernández Casillas, así como posibles conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.

Las denuncias también forman parte de revisiones realizadas por otras instancias, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La Unidad de Inteligencia Financiera es encabezada por Omar Reyes Colmenares. Crédito: Poder México

Godoy indicó que la FGR desarrolla sus propias diligencias de manera paralela a las investigaciones de esas dependencias y que necesita contar con pruebas suficientes para solicitar una orden de aprehensión, una citación judicial o una posible vinculación a proceso.

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La fiscal también fue cuestionada sobre la aplicación de las disposiciones constitucionales relacionadas con delitos de corrupción que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, reiteró que primero deben acreditarse los elementos necesarios para que un juez determine si procede alguna medida judicial.

Finalmente, aseguró que la institución continúa trabajando en el expediente y que espera alcanzar conclusiones en un plazo no muy largo, aunque evitó establecer una fecha específica para presentar resultados.