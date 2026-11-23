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Detienen a ocho integrantes de “El Chapo Isidro” tras ataque a militares en Sinaloa
El Ejército detuvo a ocho presuntos integrantes de la facción de “El Chapo Isidro”, entre ellos un menor de edad, tras repeler una agresión armada en El Platanito, Sinaloa de Leyva. Los sospechosos participaron en los narcobloqueos del viernes 20 de noviembre desatados tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, además de que les aseguraron armas calibre .50, vehículos blindados artesanalmente y una unidad con torreta para ametralladora.
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Ejército detiene a 8 sicarios de “El Chapo Isidro” tras agresión en Sinaloa: participaron en narcobloqueos
Fuerzas federales repelieron un ataque armado en el poblado de El Platanito, en Sinaloa de Leyva
El Ejército Mexicano detuvo a 8 integrantes de la facción “Chapo Isidro” de los Beltrán Leyva, entre ellos un menor de edad, tras un ataque armado registrado en el poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva.