Células de “El Chapo Isidro” habrían participado en el Culiacanazo de 2019, confirma la Defensa. Especial

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El secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reveló que células vinculadas al Chapo Isidro participaron en octubre de 2019 en los hechos conocidos como el Culiacanazo. El dato se dio a conocer durante la conferencia matutina del lunes 23 de noviembre, en la que el Gabinete de Seguridad detalló los antecedentes criminales de Fausto Isidro Meza Flores, líder de la organización Beltrán Leyva, capturado días antes en Guasave, Sinaloa.

La mención surgió como parte de un repaso más amplio sobre la trayectoria delictiva del detenido, presentado junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

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Qué dijo el general Trevilla sobre el Culiacanazo

El Chapo Isidro tuvo vínculos con el episodio de violencia que en octubre de 2019 paralizó la capital sinaloense tras el intento fallido de detención de Ovidio Guzmán López. Según explicó el secretario de la Defensa Nacional, células asociadas a su organización participaron en esos hechos.

“Cabe hacer mención que células del Chapo Isidro participaron en octubre del 2019 en los hechos conocidos como el Culiacanazo”, afirmó Trevilla Trejo.

Células de “El Chapo Isidro” habrían participado en el Culiacanazo de 2019, confirma la Defensa. Defensa

Trevilla hizo esta mención dentro de un repaso general de los antecedentes del detenido, como parte de la presentación conjunta del Gabinete de Seguridad sobre la Operación Centella.

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La trayectoria criminal del Chapo Isidro

De acuerdo con el relato del general secretario, la organización delictiva Beltrán Leyva se integró en 2004. El Chapo Isidro asumió el control de esa estructura tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva en 2008 y la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009.

A partir de ese momento, construyó una red de tráfico de drogas que se extendió por los estados de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, añadió que esta facción no contaba con un líder visible como tal, a diferencia de las estructuras encabezadas por el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada. Según Harfuch, el Chapo Isidro fue ganando poder desde joven, en algunos casos por corrupción de autoridades o por omisión de estas.

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Alianzas y disputas territoriales recientes

El general Trevilla explicó que, derivado de la confrontación entre las facciones Mayos y Chapitos, en mayo de 2025 el Chapo Isidro se alió con Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco, a quien le proporcionaba apoyo logístico y armamento para debilitar a la facción contraria.

Esta alianza le permitió ampliar su área de influencia del norte al centro de Sinaloa y en la sierra. En esa zona disputó el municipio de Badiraguato a Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano del Chapo Guzmán, a quien desplazó hacia el estado de Chihuahua.

El presunto líder criminal alias El Chapo Isidro aparece con los ojos cubiertos tras su arresto en el municipio de Guasave, Sinaloa. (Infobae México)

El Chapo Isidro también estableció una alianza con la organización de los Cabrera Saravia, lugartenientes de confianza del Mayo Zambada, para controlar el estado de Durango.

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El Culiacanazo de 2019

El Culiacanazo, también conocido como el Jueves Negro, ocurrió el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa. La jornada comenzó minutos después de que fuerzas federales detuvieran a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en la zona de Tres Ríos.

La operación de captura estuvo a cargo de 35 elementos del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), apoyados por ocho efectivos de la Guardia Nacional. Minutos después de la detención, un grupo armado llegó al lugar y desató un tiroteo contra los soldados que formaban el primer anillo de protección.

En menos de una hora, los operadores del Cártel de Sinaloa rodearon bases militares en distintos puntos del estado: Cosalá, en la sierra; Costa Rica, donde está el cuartel de la Policía Militar, y El Fuerte, al norte de Sinaloa.

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Cómo se organizó la movilización de sicarios

La respuesta armada fue coordinada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, medio hermano de Ovidio, junto con jefes de seguridad como Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, Óscar Noé Medina González, El Panu, y Jorge Humberto Figueroa Benítez, La Perris.

La orden que circuló por radio entre los grupos armados fue clara: “¡Levanten las familias de soldados!”, instrucción atribuida a El Nini para presionar a las autoridades mediante el secuestro de familiares de militares.

Ovidio Guzmán López los Chapitos cualiacanazo Sedena (Ilustración: Infobae/Jesús Avilés)

Informes militares señalan que 375 sicarios de Los Chapitos se esparcieron por Culiacán y participaron en nueve episodios de violencia distintos ese día. Los pistoleros estaban equipados con chalecos antibalas y ametralladoras pesadas.

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Ante la magnitud del despliegue armado, Ovidio Guzmán fue liberado horas después, lo que derivó en el repliegue de las fuerzas federales de Culiacán.

Las dudas que persisten sobre quién ordenó el rescate

Aunque en un primer momento se señaló a Ismael Zambada García, El Mayo, como el responsable de orquestar la liberación de Ovidio, versiones posteriores apuntaron a Iván Archivaldo como el verdadero artífice del operativo de rescate.

El periodista Alan Feuer, de The New York Times, quien cubrió el juicio de El Chapo Guzmán, señaló que Iván Archivaldo también fue detenido y liberado ese día por su propia escolta, una versión respaldada por el exdirector de la DEA, Mike Vigil.

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En una grabación difundida por el Gobierno federal, se escucha a Ovidio pedir a “su gente” que detuviera la violencia. Del otro lado de la línea, habría estado El Chapito, quien le respondió que lo iban a rescatar.

Los roces entre las facciones de Los Chapitos y El Mayo, que ya existían antes del Culiacanazo, se intensificaron después del episodio y marcaron el inicio de la ruptura interna del Cártel de Sinaloa.

El contexto de la Operación Centella

La mención al Culiacanazo se dio dentro del marco de la Operación Centella, que culminó con la detención del Chapo Isidro el 20 de noviembre en Guasave. Según el relato oficial, la fuerza operativa estuvo integrada por tres componentes: terrestre, aeromóvil y aéreo, con un total de 361 elementos y 14 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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El operativo generó una serie de agresiones armadas con calibre .50 y Barrett contra los helicópteros que brindaban seguridad, además de bloqueos carreteros en distintas vías de comunicación del estado. En el enfrentamiento fallecieron 16 presuntos delincuentes y cuatro militares perdieron la vida, mientras diez más resultaron heridos.

Trevilla precisó que, en México, el Chapo Isidro cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición solicitada por Estados Unidos. Desde febrero de 2025 figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.