La Red de Veedurías Ciudadanas denunció a la congresista Claudia Teresa Romero Nader ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría. (Red social X)

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La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia informó que presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación contra la representante a la Cámara Claudia Teresa Romero Nader, del Pacto Histórico por Bogotá.

La organización pidió que se investigue una presunta falsedad en documento público relacionada con su formación académica tras las recientes revelaciones en redes sociales sobre las presuntas mentiras que habría dicho la congresista sobre su formación académica.

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La denuncia se originó en cuestionamientos divulgados por el creador de contenido Juan Felipe Pedraza, administrador de la cuenta de X Rentas. Pedraza publicó un documento atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana que, según su contenido, señala que Romero Nader no figura en los registros académicos de la institución, no estuvo inscrita como estudiante y no obtuvo allí el título de Administración de Empresas.

El creador de contenido Juan Felipe Pedraza expuso la presunta inconsistencia en la hoja de vida académica de la legisladora del Pacto Histórico. (Red social X)

“Hace unos días una amiga me escribió porque le llegó cierta información y yo simplemente me puse a comprobar. (…) La Silla Vacía y en la descripción de Congreso Visible se decía que supuestamente ella estaba graduada de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana”, señaló el creador de contenido.

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La veeduría, liderada por Pablo Bustos Sánchez, anunció la acción legal en X. En su publicación, sostuvo que la congresista fue denunciada por una presunta falsedad de título académico y solicitó que las autoridades determinen si existieron irregularidades.

Pablo Bustos Sánchez confirmó que la denuncia busca determinar si existió falsedad en documento público por parte de la congresista. (Red social X)

“#ATENCIÓN #DENUNCIANTICORRUPCION la representante a la Cámara por el Pacto Histórico por Bogotá, Claudia Romero Nader fue DENUNCIADA ante Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación por presunta falsedad de título académico de la universidad Javeriana como administradora de empresas”, señaló la veeduría.

El influenciador Pedraza también afirmó que consultó al Consejo Profesional de Administración de Empresas y que no encontró una matrícula profesional a nombre de la representante. Sin embargo, esa consulta por sí sola no determina si una persona posee o no un título universitario.

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“Pregunté al Consejo Profesional de Administradores de Empresas y me puse a buscarla y no, ni está matriculada, ni existe en la Universidad Javeriana, entonces pues es otro caso más”, comentó el influenciador.

El Consejo Profesional de Administración de Empresas no tiene registros de matrícula profesional a nombre de la representante Romero Nader. (Red social X)

El documento divulgado, que aparece firmado por el director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico, señala además que la universidad revisó los registros de sus sedes de Bogotá y Cali sin hallar información sobre esa titulación.

“Informa que Claudia Teresa Romero Nader (…) no se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrita como estudiante en la Universidad”, indica el texto, que añade: “No obtuvo el título de Administradora de Empresas. La verificación se realizó en la seccional (Cali) y sede central (Bogotá)”, señala el documento revelado por la cuenta de X Rentas.

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La representante Claudia Teresa Romero Nader no emitió pronunciamientos oficiales tras la divulgación de los cuestionamientos a su formación académica. (Red social X)

El caso se conoce pocos días después de las denuncias sobre presuntas irregularidades en la acreditación del título de ingeniería de la representante del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada.

Hasta la publicación de la nota, Romero Nader no había emitido un pronunciamiento oficial sobre los cuestionamientos. Corresponderá a las autoridades establecer si hay lugar a una investigación y si los señalamientos tienen sustento.

Por su parte,la coordinación nacional de la colectividad le pidió a Luz Verónica Estrada que renunciara a su curul mientras se adelanta una revisión interna por cuestionamientos a diplomas académicos, certificaciones laborales y una tarjeta profesional atribuidos a la congresista.

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Hasta el 21 de noviembre la Secretaría de la Cámara de Representantes no había recibido una carta de renuncia de Estrada. El partido convocó a su Comisión Nacional de Ética Provisional para estudiar el asunto y señaló que la representante podrá ejercer su defensa ante las instancias internas y las autoridades competentes, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.

El Pacto Histórico pidió la renuncia de Luz Verónica Estrada (@PactoCol/X)

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si existieron irregularidades en los documentos académicos y profesionales presentados por Estrada.

La actuación contempla la recolección de información ante universidades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Congreso. Por ahora, no hay una decisión judicial de fondo ni una vinculación formal de la representante a un proceso penal por estos hechos.

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