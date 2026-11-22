El agua de arroz es el líquido que queda después de remojar o hervir arroz en agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El agua de arroz es uno de los remedios caseros más difundidos en rutinas de belleza capilar.

Se obtiene al remojar o hervir arroz en agua y conservar el líquido resultante ya frío, que concentra almidón, vitaminas y aminoácidos que se asocian con el cuidado del cabello y el cuero cabelludo.

PUBLICIDAD

La práctica tiene raíces en tradiciones de belleza del sudeste asiático, donde mujeres de distintas culturas la incorporaban como parte de su rutina capilar desde hace siglos.

En años recientes resurgió en plataformas como TikTok e Instagram.

El agua de arroz se puede preparar en casa con arroz crudo, agua sin sal y sin aditivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de arroz contiene vitaminas B y E, aminoácidos y una sustancia llamada inositol

Entre los componentes que se identifican en el agua de arroz se encuentran las vitaminas B, C, E y K, magnesio, manganeso, zinc, aminoácidos y almidón.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, el almidón actúa como un acondicionador natural: se deposita en la cutícula capilar y reduce la fricción entre los folículos, lo que puede disminuir el quiebre y el frizz.

PUBLICIDAD

El agua de arroz preparada en casa se conserva en el refrigerador hasta por una semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los elementos más mencionados es el inositol, un antioxidante presente en el grano de arroz al que se le atribuyen propiedades reparadoras.

Los aminoácidos presentes en el agua de arroz, por su parte, son los bloques de construcción de las proteínas que forman el cabello. Su presencia se asocia con la nutrición de los folículos y la regeneración capilar.

Qué beneficios se le atribuyen al agua de arroz

La Cleveland Clinic señala que, de forma anecdótica, el agua de arroz parece ofrecer beneficios para el cabello, aunque no se trata de algo que esté científicamente comprobado.

La mayor parte de la evidencia disponible proviene de testimonios de usuarios y de estudios preliminares.

Antes de incorporar el agua de arroz a una rutina, se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña de la piel para verificar tolerancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que sí se documenta es que el almidón y las proteínas del agua de arroz recubren el cabello, generando un efecto visual de mayor grosor y brillo.

PUBLICIDAD

Quienes tienen el cabello dañado por calor o químicos, cabello seco, rizado o con tendencia al frizz suelen ser los que más reportan mejoras con el uso regular de este tratamiento.

Cómo preparar agua de arroz en casa

Popularmente se emplean dos métodos para preparar agua de arroz: remojo corto y hervido.

Para el método de remojo, basta con tomar media taza de arroz crudo, enjuagarlo bien y colocarlo en un recipiente con dos o tres tazas de agua.

Se deja reposar entre 30 minutos y dos horas, se cuela y el líquido se guarda en un frasco o en un atomizador.

Ante caída severa de cabello u otros síntomas, lo indicado es consultar a un dermatólogo.

Para el método de hervido, se coloca el arroz enjuagado en agua y se lleva a fuego hasta que el líquido tome un color blanco turbio.

PUBLICIDAD

Se retira del fuego, se cuela y se deja enfriar completamente antes de usarlo o guardarlo. Es fundamental asegurarse de que el agua esté bien fría antes de aplicarla.

El agua de arroz se conserva en el refrigerador hasta por una semana. Es importante usar agua sin sal y sin aditivos para no alterar la composición del líquido.

Cómo aplicarla en el cabello

Lo más común es usarla como enjuague después del lavado habitual. Se aplica sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedo, se masajea suavemente durante unos minutos y se deja actuar entre diez y veinte minutos antes de enjuagar con agua tibia.

PUBLICIDAD

También puede usarse como tratamiento previo al lavado: se aplica sobre el cabello mojado, se deja actuar veinte minutos y se retira con champú suave.

El almidón del agua de arroz se deposita en la cutícula capilar y reduce la fricción entre los folículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Real Simple, lo recomendable es aplicarla entre una y dos veces por semana. El uso diario o excesivo puede provocar sobrecarga de proteínas, lo que con el tiempo puede dejar el cabello rígido y más propenso a romperse.

Para qué otros usos se emplea el agua de arroz

Fuera del cuidado capilar, el agua de arroz también se usa como tónico facial. Se le atribuyen propiedades para equilibrar el pH de la piel, reducir la irritación y aportar suavidad.

Algunas personas la incorporan como desmaquillante suave o como enjuague para aclarar la piel del rostro.

En el mundo de la jardinería también se usa para regar las plantas.

También se emplea como desmaquillante suave o enjuague para el rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de incorporarla como parte de una rutina, conviene hacer una prueba en una zona pequeña del cuero cabelludo o del antebrazo y esperar 24 horas para verificar que no haya reacción.

PUBLICIDAD

Si existe caída severa u otros síntomas asociados, lo indicado es consultar a un dermatólogo, un especialista es el indicado para otorgar una rutina de cuidado específica a cada persona.