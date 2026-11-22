“Él se queda quieto”, así viajó un ternero en un carro de aplicación por Medellín (@cesarolse/ X)

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Una imagen tomada en el asiento trasero de un vehículo de servicio por aplicación llamó la atención en redes sociales en Medellín.

En la fotografía aparece un hombre junto a un ternero de cinco meses, que viajaba dentro de un costal rumbo a la Feria de Ganado. El recorrido, registrado el 19 de noviembre, comenzó como una solicitud de transporte por $20.000 y terminó con un animal como pasajero.

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La historia se conoció después de que un conductor compartiera una captura de pantalla de la conversación que sostuvo con el usuario antes de iniciar el servicio. El hombre había solicitado un vehículo para trasladarse desde un punto de Medellín hasta la Feria de Ganado, pero antes de confirmar el viaje incluyó una advertencia que modificaba las condiciones habituales del recorrido.

“Necesito llevar un ternero, tiene cinco meses, él se queda quieto”, escribió el cliente al conductor. La frase buscaba despejar cualquier inquietud sobre el comportamiento del animal y obtener la aceptación del servicio.

El conductor compartió el chat en el que el usuario le avisó que viajaría con un animal (@cesarolse/ X)

El conductor accedió al pedido. Más tarde, tomó una fotografía dentro del vehículo para mostrar que la solicitud era real. En la imagen, el ternero aparece sentado dentro de un costal, en la parte trasera del carro, junto a su dueño.

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La captura difundida en redes muestra que el usuario ofrecía $20.000 por el trayecto hacia la Feria de Ganado de Medellín. Tras aceptar el recorrido, el conductor recibió el mensaje en el que se le informó que el pasajero no viajaría solo.

La petición llamó la atención porque los servicios de transporte solicitados mediante aplicaciones suelen asociarse con el traslado de personas, equipaje o, en algunos casos, mascotas. Esta vez, el ocupante adicional era un ternero de apenas cinco meses.

La fotografía compartida posteriormente confirmó que el viaje se realizó. El animal fue acomodado dentro de un costal en el asiento trasero, mientras su propietario ocupaba el espacio a su lado.

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La frase del usuario se convirtió en uno de los elementos que más reacciones generó. “Él se queda quieto” fue el argumento que utilizó el hombre para anticipar que el ternero no ocasionaría dificultades durante el viaje.

La fotografía confirmó que el animal fue acomodado dentro de un costal en la parte trasera del vehículo (@cesarolse/ X)

”Estoy cansado de estos comportamientos de los choferes, eso no es normal, como vas a montar al ternero y no darle su comidita y agua? No ves que si está quieto?“, ”Me parece una falta de respeto que sucedan este tipo de cosas, el ternerito debe ir en el puesto del copiloto y con su tetero bien lleno", “Y el ternerito todo juicioso ahí sentado”, “Su carita”, “Bien por el taxista que no le negó el servicio”, “Si yo fuera Indriver, lo haría por la anécdota” (Sic) dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

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La publicación provocó respuestas de todo tipo entre usuarios de redes sociales. Varios comentarios se centraron en la naturalidad con la que el dueño explicó que debía llevar un ternero y en la decisión del conductor de aceptar el servicio.

Otros usuarios bromearon con que la foto parecía generada por inteligencia artificial, una percepción que se explica por lo inusual de la escena. La imagen, sin embargo, fue compartida como parte de la experiencia del conductor después de completar el recorrido.

Usuarios bromearon con la tranquilidad del animal y con la decisión del conductor de aceptar el recorrido (@cesarolse/ X)

El episodio también abrió comentarios sobre los límites de los servicios solicitados por aplicaciones y las situaciones que enfrentan los conductores. La conversación previa al viaje muestra que el cliente informó sobre la presencia del animal antes de que el servicio comenzara.

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El ternero de cinco meses llegó a la Feria de Ganado junto con su dueño, tras un viaje que convirtió una solicitud de $20.000 en una de las escenas más comentadas de Medellín en redes sociales.