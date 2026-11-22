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El futbolista mexicano fue sorprendido por conducir bajo efectos del alcohol la noche de este sábado. (Troy Taormina-USA TODAY Sports)

El futbolista mexicano Héctor Herrera, mediocampista del Houston Dynamo, fue detenido esta noche en Estados Unidos por manejar en estado de ebriedad.

Según reportes publicados en medios estadounidenses, la detención del ex jugador de la selección mexicana ocurrió en el condado de Montgomery.

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Qué pasará con el futbolista

Lo ocurrido con HH sucede en una semana muy importante para el equipo. (Eric Canha-Imagn Images)

Luego del incidente, en redes sociales comenzó a difundirse una imagen del registro policial de Héctor Herrera. El futbolista mexicano habría sido puesto a disposición de las autoridades después de su detención en el condado de Montgomery.

Hasta ahora no existe información oficial sobre la situación jurídica del mediocampista. Algunas versiones señalan que habría recuperado su libertad tras cubrir una fianza, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

El caso ocurre en una semana relevante para el Houston Dynamo, que tiene previsto enfrentar a San Jose Earthquakes el martes por la noche. El partido corresponde al primer juego de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

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El club texano no ha difundido un comunicado sobre lo ocurrido ni ha informado si Herrera recibirá alguna medida disciplinaria interna. Tampoco se conoce si el jugador estará disponible para disputar el inicio de la postemporada.

Estadísticas de Héctor Herrera con Houston Dynamo en 2026

Los números de HH en la temporada. (Maria Lysaker-Imagn Images)

Héctor Herrera mantiene una participación constante con Houston Dynamo durante la temporada 2026 de la MLS. El mediocampista mexicano disputa 30 encuentros en la fase regular, cifra que lo coloca como una de las opciones recurrentes dentro del esquema del equipo texano.

De esos compromisos, el exjugador del Atlético de Madrid aparece como titular en 19 ocasiones. En total, acumula 1,769 minutos en el terreno de juego, con presencia tanto en labores de recuperación como en la construcción de jugadas desde el mediocampo.

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En el aporte ofensivo, Herrera registra tres anotaciones durante la campaña. Aunque no suma asistencias, participa en la generación de peligro para el Dynamo al crear 26 oportunidades de gol para sus compañeros.

El capitán del conjunto de Houston también destaca por su precisión en la distribución del balón. Completa 1,288 pases y alcanza una efectividad de 93%, un dato que refleja su peso en la circulación y salida del equipo.

En el rubro disciplinario, el mexicano recibe dos tarjetas amarillas y una expulsión directa durante la fase regular. Sus registros llegan antes del arranque de la postemporada, en la que Houston Dynamo enfrentará a San Jose Earthquakes en la primera ronda de la Conferencia Oeste.

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