María Laura Santillán con Diego Topa

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Por estas horas fantaseo con pasar la Navidad con Topa, ¿hay acaso un mejor plan? Diego se formó con enormes maestros de actuación antes de encabezar programas de televisión y espectáculos para los chicos. Estudio con Agustín Alesso, con Julio Chávez, con Raúl Serrano. Es un actor muy formado al que la vida lo fue llevando, gracias a su gran talento y a su enorme empatía, a dedicarse a los más chicos. Entretenedor de varias generaciones, desde hace muchos años trabaja incansablemente. Empezó a trabajar en Disney Channel en 2000 y en 2013 le dio vida al Capitán Topa junto a la banda de Los Rulos, programa que se emitió en toda Latinoamérica, llenó teatros y estadios en Argentina y países vecinos. Fue Disney después el que apostó a la producción propia de sus espectáculos y de sus discos. Hoy además, en su canal de Youtube acumula más de 1520 millones de reproducciones totales.

– Hoy sigo siendo actor, obviamente, pero la vida me fue poniendo en este lugar tan hermoso, trabajar para los chicos, para las infancias, es mi lugar en el mundo. Amo, amo donde estoy.

– Sos muy popular desde hace muchos años, hiciste un carrerón en Disney Channel, ¿después fuiste tu propio productor?

– Sí, justo fue la pandemia, fui papá y también se terminó el contrato que tenía con Disney. Esas cosas hacen que te vuelvas a conectar con tu propósito. Me volví a conectar con mi actor, con mi productor, con salir de la zona de confort, también está bueno.

– ¿Antes decidían por vos?

– No, no decidían todos por mí porque Disney me dio un lugar hermoso para trabajar juntos. Se lo agradezco siempre porque son mi familia, confiaron mucho en mí. Soy uno de los pocos talentos de Disney que producía su propio espectáculo, en todo el mundo. Para mí es muy groso ganarme la confianza de una empresa tan hermosa.

– Es un desafío muy grande producir todo.

– Sí, también me gusta, pero obviamente es mucho más trabajo. Hay que salir a buscar los sponsors, pero también es lindo.

– ¿Hay que aprender los nuevos lenguajes para hablarles a los chicos?

– Hay que aprender lenguajes, todo el tiempo te tenés que aggiornar. Más allá de que soy papá y con la nena voy aprendiendo un montón de cosas. Aprendo de los niños, aprendo de los adultos porque trabajo también para los adultos. Las abuelas son mis fans, también me miran. Ahora en Canal siete la temporada terminó y me dicen, ¿cuándo volvés?

"Soy uno de los pocos talentos de Disney que producía su propio espectáculo, en todo el mundo", contó Diego Topa (Fotos de Gustavo Gavotti)

– ¿Seguís con tu giras por Latinoamérica?

– En dos días me voy a Colombia, después desembarco y me pongo a ensayar el show de Navidad de Disney. Me la paso viajando, estoy por todos lados. Fui a Perú este año, me fue tan bien que voy a hacer las vacaciones de invierno de vuelta a Perú el año que viene.

– El show de Navidad es el 22 de diciembre.

– Agregamos el 23 y hacemos 2 shows el 22 en el Movistar. Si va bien agregaríamos también una más el 23. Creo que va a suceder porque la gente está como loca. Lo hicimos en 2024 y explotó en la ciudad universitaria, fue una cosa de locos. Es un show increíble, se trae de Orlando a Buenos Aires. Disney, Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Pluto, Elsa, Ana. El Rey León, La Sirenita, Aladdin se suman a toda la historia. Vení con tu niña interior, la vas a pasar bomba de verdad. Lo hacemos con Laurita Fernández, hacemos una dupla muy hermosa y estamos chochos, somos dos nenes.

– ¿Qué dice tu hija de este show?

– Está chocha con el show de Navidad, ama, le gusta mucho la bambalina. Me parece que va a ser un poco productora también, está en todo.

– Tiene seis años.

– Cumple siete ahora el 21 de enero. Estamos empezando la preproducción de su cumpleaños, esta vez lo eligió ‘de papá’. Quiere que se haga de un mundo de colores, de mi mundo, con mis canciones, con mis personajes, quiere llamar a mis bailarines, quiere que canten mis canciones.

– ¿Vas a llevar a los bailarines al cumple?

– Ya les dije, ¿quieren venir? Si no lo hago ahora no lo hago más, después ya se me va.

– ¿Cuando cumpla 15 años entonces qué vas a hacer? ¿A quién vas a traer?

– No sé, María Becerra, Tini. Vamos paso por paso. Por ahora me pidió a mí, es fácil conseguirlo.

“DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN SIEMPRE QUISE SER PAPÁ. ACEPTAR MI SEXUALIDAD EN ESE MOMENTO ERA RENUNCIAR A SER PADRE”

– Siempre quisiste ser padre. ¿Cuándo empezaron esas ganas?

– Yo desde que tengo uso de razón siempre quise ser papá. Vino conmigo la paternidad. Yo ayudé a mis hermanos a caminar, a mis primos, de verdad vino conmigo. De hecho, te cuento que aceptar mi sexualidad también fue una decisión muy grande, porque en ese momento, no ahora, era renunciar a ser papá. Despues pensé, por ahí adopto, porque yo quería ser papá.

“YO TENÍA GANAS SER PAPÁ Y SER PAPÁ DE MI SANGRE”

– ¿Existía una alternativa acaso a aceptar tu sexualidad?

– No, yo no podía negar lo que sentía. Me enamoré y fui por eso. Yo tenía ganas de ser papá y de ser papá de mi sangre, ¿viste? Después dije, no será así, adoptaré. Colaboré con un montón de hogares, estuve laburando un montón. Después me di cuenta que el amor es el amor, que uno puede adoptar, hay muchos chicos que necesitan muchísimo amor.

María Laura Santillán con Diego Topa: “aceptar mi sexualidad fue, en ese momento, renunciar a ser papá“

– ¿Y qué pasó?

– Estaba de gira en México con “Junior Express” y fui a la casa de un amigo que vivía allá, y tenía una pareja de amigos que nos invitaron a comer empanadas. Ellos tenían una nena de ellos dos que se llama Cloe. ‘¿Cómo? ¿Adoptaron?’ No, subrogamos vientre. ‘¿Y cómo es?’ No entendía nada. Me empezaron a explicar, y te juro que ese día siento que la semillita se instaló.

– La adopción nunca se planteó como algo posible, ¿no empezaste el trámite?

– No empecé nada, tenía tanto trabajo… Quedó ahí.

– ¿Por qué el hijo tenía que ser de la sangre?

“YO QUERÍA UNA TOPITA. Y ES UN CALCO, LA VERSIÓN MEJORADA DE SU PAPÁ”

– Ay, no sé. Yo quería una Topita, jajaja.

– ¿Se parece a vos físicamente?

– Es un calco, pero no solo en la cara, en las formas. Es muy divertida, me impresiona mucho. Lo veo cuando me lo dicen, lo Dieguita que es, es una cosa de locos. Es un personaje, es la versión mejorada de su papá, es un upgrade.

- ¡Qué responsabilidad para ella!

– Un montón. ¿Me va a salir terapia esto? Un montón. Pero sé que lo toma bien, creo que lo simplifica. Es súper inteligente, no se hace problema. Los chicos son celosos cuando ven a otro chico, ella lo toma muy natural por ahora.

– ¿Cómo le va en el colegio? ¿Qué le pasa con esta situación tan distinta de los otros chicos?

– Ella es súper estudiosa, le encanta, es divertida, la quieren todos, las maestras. Porque de verdad es muy graciosa, es muy empática. Le gusta mucho estudiar y hacer actividades extra, va a ballet, jazz, hace cerámica, me lo pide ella.

– Durante muchos años no hablaste de tu vida privada, ¿estás disfrutando hoy poder hablar?

– No cuento todo, cuento muy poquito, no doy detalles, no la muestro a mi hija, no muestro su carita.

– Solo te escuchaba hablar de tus padres.

– Es verdad lo que decís, yo fui cambiando un poco, porque también a la gente le gusta verme como papá y para mí es hermoso también poder contar lo que vivo, lo que siento, mis miedos, sin dar detalles de todo. Hablar de mi pareja, Hugui, porque antes tampoco decía el nombre.

– Cuando recién dijiste ‘me enamoré y conté lo que me pasaba’, ¿era Hugo?

– Es Hugo. Sí, siempre Hugo.

"Yo fui cambiando un poco, porque también a la gente le gusta verme como papá y para mí es hermoso también poder contar lo que vivo", dijo Diego Topa en entrevista con María Laura Santillán

– Son muchos años juntos, ¿cuántos?

– 15, 16, una vida. La verdad es que sí. Estamos juntos hace mucho tiempo y es una familia hermosa la que tenemos. Nos acompañamos un montón. Miti tiene locura por sus dos papás que ama.

– Te rompió la cabeza porque ahí decidiste hablar.

– Sí, pero también siempre cuidado eso. El que tomó la iniciativa de poder decir quién era fue él. En un cumpleaños, en mis 50, me hizo un posteo hermoso en Instagram y dije, ¿qué? A partir de ahí para mí también fue un regalo. Si bien actúa, laburaba conmigo, era uno de los Rulos, el Rulo Carlos. Pero cuidábamos mucho nuestra intimidad, seguimos cuidándola, solo contamos cositas y momentitos, pero no es que abrimos, no me gusta, no lo sé manejar.

– Todo esto pasó hace diez minutos.

- Y si, fue a los 50. Tengo 51.

“A LOS 33 LE CONTÉ A MI FAMILIA, PENSÉ QUE LO IBAN A TOMAR ESPECTACULAR. NO FUE ASÍ”

– ¿Cuándo fue que hablaste con tu familia, papá, mamá, hermanos? ¿Antes?

– Sí, a los 33.

– ¿No es un montón?

– Un montón esperé. ¿Pero sabés por qué esperé? Porque a mi familia siempre le dije que yo se los iba a contar cuando realmente estuviera enamorado. Pensé que mi familia lo iba a tomar espectacular. No fue así.

– ¿No era tácito?

– ¡No! ¡Yo pensé que lo sabían! No, se sorprendieron. Todo el mundo me decía: ¡dale, vamos! ¡Nada!

“MI PAPÁ ME DIJO UNA FRASE HERMOSA: NO LO ENTIENDO, PERO TE ACOMPAÑO”

— ¿Quiénes se sorprendieron más?

– Mi mamá, sobre todo. Mi papá no, al contrario. ¿Sabés que mi mamá fue la que más se sorprendió? Yo pensé que era la que más lo iba a entender, no? Con el tiempo lo procesó y hoy nos reímos. Hay que darle tiempo al proceso de cada uno. Mi papá, al contrario, me dijo una frase hermosa: ‘no lo entiendo, pero te acompaño’. Y a partir de ahí mi relación con mi papá cambió, es más hermosa todavía, lo adoro.

“A MIS AMIGOS FUI CONTÁNDOLES ANTES, PERO TAMBIÉN ME COSTÓ. EL MIEDO A QUE NO TE QUIERAN, A QUE NO TE ACEPTEN”

– Es una frase increíble, te acompaño.

– A mí me mató de amor. Uno necesita que lo acompañen, no importa si no lo entendés, decir ‘estoy con vos’ para mí fue mucho. Mis amigos fueron enterándose, fui contándoles mucho tiempo antes, pero también me costó con mis amigos. Esta cosa de antes, del miedo a que no te quieran, a que no te acepten, medio viejo todo eso. Por suerte hoy cambió todo.

María Laura Santillán con Diego Topa: “mi papá me dijo: ‘no te entiendo pero te acompaño’, a mí esa frase me mató de amor”

– Hace mucho que estás trabajando, uno imagina que te podías sentir más seguro que otros, pero tenías miedo que te dejaran de querer.

– Eso sigue pasando con muchos chicos. A mí me escriben un montón de adolescentes que me dicen ‘gracias por lo que contás’. Aman nuestra pareja, gente que creció con nosotros. En TikTok hay millones de cuentas que ponen ‘queremos que sean nuestros papás’. Nos adoran, para mí es mágico. Sería hermoso hacer una serie de nosotros, no sabés lo que nos aman.

– Está la serie de las Kardashian, de los Tinelli. ¿Por qué no ustedes?

– Es alucinante poder mostrar la inclusión y el amor. No tenemos hateo. Recibimos amor y con nuestra hija es alucinante el amor que recibimos por Miti.

“NOS CASAMOS LEGALMENTE EN 2019 PARA LOS DOS SER PAPÁS DE MITAÍ. LO ESTOY CONTANDO POR PRIMERA VEZ”

– ¿Se casaron legalmente?

– Si, lo estoy contando por primera vez. Para que los dos fuéramos los papás de Mitaí nos tuvimos que casar. Nos casamos en Estados Unidos en 2019. Fue muy hermoso. Yo tengo familia allá, el único testigo fue mi tío, fue muy íntimo y fue re lindo. Somos los dos los papás de Miti, si no él tenía que adoptarla y qué sé yo, era todo un lío. Nada más lindo que tener a su papá cuando nace, que es mi marido.

– Siempre dijiste ‘mi pareja’.

– Es mi marido, es mi marido.

– ¿Les dice papá a los dos no es cierto?

– Desde chiquitita, como no le salía Diego, yo soy papá Tebo y Hugo es papá Ubi. Para ella y para todos sus compañeros. Vienen los compañeros a casa ‘papá ubi, ¿me servís agua?’ Me encanta que sea así.

– Hablaste hace poco del tema de las pantallas y los chicos. Vos le ponés límites a Mitaí.

– Hay que ponerlos. Me cuesta, nos pasa a todos, pero hay que ponerse firme y no solo en el tiempo que las tienen que ver, sino en el contenido que se ve. Hay que estar muy cerquita.

– ¿Le decís qué programas puede ver por ejemplo?

– Le voy diciendo. ‘Papá, ¿esto lo puedo ver?’ Le digo que lo puede ver, pero cuando veo algo esto no es para su edad, le digo ‘todavía no es para tu edad’. A veces me dice ‘papá se me puso!’. Trato de ser honesto con ella y ella no me miente. Si la engancho con algo que no me gusta le explico por qué. Pero hay que estar cerquita porque ellos están en un momento de aprendizaje, son esponja y a veces algo que ven, interfiere y los confunde.

"Lo estoy contando por primera vez. Para que los dos fuéramos los papás de Mitaí nos tuvimos que casar", reveló Diego Topa

– Mensajes sobre el cuerpo por ejemplo.

– Con religión, con política, con un montón de cosas que a veces yo no encuentro respuesta a lo que me pregunta. Quiere saber cómo es el rezo. El otro día pasó algo muy fuerte para nuestra familia, perdimos a mi perrito, a Titi, que fue como un hijo para mí y ella me dijo llorando: ‘papá, ¿por qué me dicen que Dios es todopoderoso y a Titi no lo salvó? ¡Tiene seis años!

– ¿Qué le dijiste?

– La verdad, ¿qué sé yo? ‘Porque debe estar ocupado en otras cosas también. Y es la ley de la vida, todos en algún momento nos vamos a ir’. Está en el momento de la muerte y ‘yo no me quiero morir’, está en todo eso. Hay que estar cerquita. Hay un montón de cosas que ella va a ir preguntando y tengo que estar cerquita. Yo soy honesto con eso, no le voy a mentir, voy a ser directo.

– ¿Hugo piensa lo mismo?

– Lo mismo. Siempre nos ponemos de acuerdo, le vamos hablando y vamos acompañándola.

– ¿Saca provecho de que sos Topa? Es divino ir a tu casa para sus amigos.

– La pasan bomba. Con los dos, porque Hugo también trabaja para los más chiquitos. De hecho, yo estoy haciendo el proyecto de él que se llama “Qué lío Hugo”, los invito a suscribirse, es hermoso. Miti le puso el nombre a los dos personajes, dos títeres, los uvis, les dice ella, nos encanta que ella nos acompañe en lo creativo.

– Da ganas de dejar a los hijos en tu casa entonces.

– Las mamás son un amor, les agradezco siempre a las mamás porque hacemos una red hermosa de contención, ellas saben que estamos con mucho laburo. ‘Yo la llevo’, ‘yo la traigo’, tengo unas mamás que las amo.

– ¿No hay papás en el chat? Antes no había.

– Si, hay papás, pero hay muy pocos. Las que más están presentes son las mamis, papis algunos, tengo el mejor grupo de chat de mamis y papis, no hay pelea, es hermoso.

– Viste que cuando uno es madre o padre…

“SER PAPÁ TE ATRAVIESA, TE DESARMA. ES UN VOLVER A VIVIR”

– Yo soy mapadre.

– Nos pasa algo en relación a los propios padres, hay una comprensión distinta.

– A mí me mata de amor, yo les digo a mis papás que no sé cómo hicieron con los tres. ¡Esa admiración! Además de entenderlo a ellos, a mis abuelos. Es muy loco ser papá. Te atraviesa, te desarma, te volvés a armar y es un volver a vivir. Es hermoso. Yo amo ser papá y entiendo mucho más a los papás, incluso a los que vienen al teatro a verme. Lo que disfrutan, lo que sale pagar una entrada para ver a tu hijo feliz, por ahí no comiste o no hiciste algo para que ellos disfruten. Hoy los entiendo y trabajo para ellos y me emociono. Y entiendo con el tiempo, todo lo que les pasó a mi mamá y a mi papá, el poder entender a su manera. No es que te digo que hoy los perdono porque no soy quién para perdonar, hicieron lo que pudieron. Los amo papis.

– ¿Cómo son con Miti?

– Son dos abuelos divinos. Pero cambió un poco eso, antes, cuando yo era chiquito, yo era más abuelero. Ella todavía no tiene esto de ‘me voy a la casa de los abuelos’. Hoy están las pijamadas con los amigos. Yo era muy abuelero, la pérdida de mis abuelos fue muy fuerte para mí. Mi abuela era como otra mamá también. Era distinto que hoy.

– ¿Cuando tu abuela murió, cuántos años tenías?

“MI ABUELA LO QUE MÁS QUERÍA ERA QUE YO FUERA PAPÁ”

– Mi abuela Haydée, fue la que me acompañó con todo y en todo. Fue mi pata, era mi amiga, todo. Yo me divertía mucho con ella y murió hace 12,13 años.

– ¿Llegó a conocer a Hugo?

– Lo llegó a conocer, pero se fue sin saber que él iba a ser mi pareja, mi marido.

María Laura Santillán con Diego Topa: “ella lo que más quería era que yo fuera papa”

– A veces uno piensa, a mí me pasa mucho con mi abuela, ‘si estuviera’ .

– A mi me pasa mucho con mi abuela. Ella, lo que más quería, era que yo fuera papá. Hablábamos todos con ella, me enseñó a estar conectado desde otro lugar. Siempre pienso en eso, en algún lado debe estar disfrutándolo. Porque ella soñaba con que yo sea papá.

– Te veía pasta. Sos un poco papás de todos los chicos cuando estás animando, los estás cuidando. Estás cerca, les decís lindos mensajes.

– A los más chiquititos y a los adolescentes. No te das una idea lo que me escriben los adolescentes, los que yo crié con “Junior Express”.

– ¿Qué edad tienen hoy los primeros chicos que crecieron con vos?

– 25, 28, 29. Vienen con sus hijos a verme. Y es una conexión de amor, de volver a vivir las canciones a través de sus hijos que no te das una idea. Ahora me llaman para cumpleaños de 15, voy de sorpresa. Los papás les regalan a sus hijos eso, como que cierran la infancia.

– Para los que te conocemos, para todas esas generaciones vos sos una persona muy cálida, muy cercana, muy querida. Trato de imaginarme cómo sos enojado y no me sale.

– Me enojo poco, pero cuando me enojo, me enojo. Doy miedo. Pero me dura un ratito, no me gusta estar peleado, no me gusta nada. Me tiene que pasar algo muy muy fuerte para que me enoje porque tengo un nivel de paciencia muy grande, pero cuando no lo tengo más no lo tengo más. Es increíble eso en mí.

– ¿Qué suponés que te hace estar tan joven a los 51, tener energía joven?

– Yo creo que es el amor de la gente, te juro, no paro de recibir amor en la calle. Me da alegría que me digan ‘crecí con vos’, ‘sos mi infancia’. ¿Sabés lo que es para mí que me paren en la calle y me digan los adolescentes ‘¿te puedo dar un abrazo? Me hiciste muy feliz. Sos mi infancia’. A mí no me pega la edad por ese lado, al contrario, digo: qué lindo que hoy lo puedan decir, que no tengan vergüenza.

"Me enojo poco, pero cuando me enojo, me enojo. Doy miedo. Pero me dura un ratito, no me gusta estar peleado", aseguró Diego Topa (Fotos de Gustavo Gavotti)

– Vos que fuiste tan cercano a Carlitos Balá, que es el que me crio a mí, digamos.

– Y a mí también.

– Él siguió con la energía del juego hasta muy grande.

– Yo creo que voy a seguir igual porque me encanta. Siempre les digo a mis amigos ‘díganme hasta acá Diegui’.

– ¡Avisen!

– Les pido que me avisen porque yo voy a querer seguir. Yo me aburro, soy medio Mirtha Legrand. Yo amo estar delante de cámaras lo que pueda. De verdad lo digo.