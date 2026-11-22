Operación Olimpo dejó tres capturas de presuntos miembros del ELN en Santander (@ABDELAESPRIELLA/ X)

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura de tres presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los municipios de Cerrito y Concepción, en Santander.

Según el mandatario, los detenidos, identificados con los alias de Cosa Mala, Chucho y La Negra, harían parte de la comisión Martha Cecilia Pabón, estructura a la que atribuyó acciones de extorsión y ataques en Santander, Norte de Santander y Boyacá.

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El anuncio fue divulgado por el jefe de Estado el sábado 22 de noviembre, en un mensaje en el que señaló que el resultado se produjo en desarrollo de la Operación Olimpo. De acuerdo con su versión, el procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“Estos sujetos pertenecen a la comisión Martha Cecilia Pabón, responsable de acciones terroristas y extorsiones contra comerciantes en Santander, Norte de Santander y Boyacá”, afirmó De la Espriella al informar sobre el caso.

Hasta el momento, el mandatario no precisó las fechas de las capturas, los lugares exactos de los procedimientos ni los elementos incautados durante la operación.

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El Gobierno atribuyó a la comisión Martha Cecilia Pabón extorsiones y ataques contra comerciantes en tres departamentos. (César Carrión/Presidencia de la República)

El presidente aseguró que los tres detenidos se encuentran en proceso de judicialización y deberán responder por los delitos que determine la investigación. La Fiscalía no ha divulgado todavía un comunicado con los cargos concretos que les serían imputados ni detalles de las audiencias judiciales.

Alias Cosa Mala es señalado por ataques contra buses y artefactos explosivos

En su mensaje, De la Espriella indicó que alias Cosa Mala estaría vinculado con la incineración de cuatro buses de la empresa Líneas Concorde y con la instalación de artefactos explosivos en Cerrito, Santander.

“Alias “Cosa Mala” está vinculado con la incineración de cuatro buses de la empresa Líneas Concorde y la instalación de artefactos explosivos en Cerrito", detalló el mandatario.

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Según De la Espriella, esa estructura sería responsable de extorsiones contra comerciantes en tres departamentos y obtendría rentas criminales cercanas a $150 millones mensuales.

“Los capturados se encuentran en proceso de judicialización y deberán responder ante la justicia por los delitos que se les imputen. ¡No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y extorsionando a los colombianos!“, dijo Abelardo en su cuenta X.

Alias Cosa Mala es señalado por la quema de buses y la instalación de explosivos en Cerrito (@ABDELAESPRIELLA/ X)

La captura de los presuntos integrantes del ELN se conoce en medio de una ofensiva anunciada por el Gobierno contra estructuras armadas ilegales. En los últimos días, De la Espriella ha publicado balances de operaciones militares y policiales en distintas regiones del país, con acciones dirigidas contra el ELN, las disidencias de las Farc y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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La captura se suma a otros operativos anunciados contra el ELN

El anuncio sobre la Operación Olimpo se produce horas después de que el Gobierno informara sobre otras acciones contra frentes del ELN.

El 22 de noviembre, De la Espriella divulgó un balance sobre procedimientos en Norte de Santander, Cauca y Risaralda, que incluyeron la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de cocaína y la incautación de 800 kilos de esa sustancia. Según el reporte presidencial, uno de los laboratorios estaría relacionado con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

La Operación Olimpo se suma a otros procedimientos recientes dirigidos contra estructuras del ELN (AFP/Colprensa)

Ese mismo día, el mandatario confirmó que cinco presuntos integrantes del ELN murieron durante la Operación Neptuno, desarrollada en zona rural de Dagua, Valle del Cauca. De acuerdo con el balance oficial, la intervención estuvo dirigida contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez y dejó la incautación de seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos.

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En otro mensaje, el presidente afirmó que la ofensiva busca sostener la presión sobre los grupos armados y recuperar el control territorial. El Gobierno ha presentado estos operativos como parte de una estrategia de seguridad enfocada en atacar capacidades armadas, rutas de narcotráfico y fuentes de financiación de organizaciones ilegales.