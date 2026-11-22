Capturan a dos personas por el secuestro extorsivo de un comerciante en el sur de Bogotá (Policía Metropolitana de Bogotá)

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Dallan Valeria Rodríguez Parra, de 23 años, es la mujer señalada de haber suministrado clonazepam a un empresario barranquillero que permaneció secuestrado durante más de 48 horas en Bogotá, según la investigación que llevó al rescate de la víctima el 8 de noviembre.

Rodríguez Parra fue capturada junto con Juan Diego Yucue Cuetochambo, de 19 años, y un adolescente de 16 años, cuya identidad está protegida. La Fiscalía los vincula con el traslado y la retención del empresario, de 37 años, luego de que este salió de una discoteca en la Zona T, en el norte de Bogotá.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la mujer habría intentado escapar por el tejado de la vivienda donde fue localizado el empresario. Su defensa sostuvo durante la audiencia de legalización de captura que sufrió maltrato físico por parte de uniformados después de la detención y solicitó que esta no fuera avalada.

La víctima fue rescatada en una casa de tres pisos del barrio Villa de la Torre, en la localidad de Kennedy. Los investigadores llegaron al inmueble de la calle 84 sur después de rastrear la ubicación de su teléfono, cuya información fue entregada por la esposa del empresario.

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Rescate de un comerciante secuestrado en Kennedy que permanecía sedado y atado (Policía Metropolitana de Bogotá)

Según el expediente conocido por el diario, el hombre fue llevado primero a un hotel de Teusaquillo y después a la vivienda donde permanecía retenido. Durante el procedimiento, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana de Bogotá incautó dos celulares y un frasco de clonazepam de 30 mililitros.

Los captores exigieron $50 millones a la esposa de la víctima

La Fiscalía relató que el empresario compartía con amigos en un bar de la Zona T cuando varias personas lo habrían obligado a subir a un vehículo. Bajo los efectos de la sustancia que, según la investigación, le suministraron, fue obligado a llamar a su esposa.

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Los implicados le pidieron 50 millones de pesos con la versión de que el hombre estaba en Medellín junto a unos amigos franceses. La mujer hizo un giro de 500.000 pesos, pero advirtió un comportamiento inusual en las comunicaciones, acudió a las autoridades y entregó los chats y audios enviados desde el teléfono de su esposo.

Rodríguez Parra y Yucue Cuetochambo fueron imputados por secuestro extorsivo y enviados a prisión. El adolescente quedó aprehendido en el marco del operativo.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre una extorsión digital que comienza con videollamadas desde números desconocidos - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

La declaración del empresario, así como la de otras personas que habrían sido blanco de la misma estructura, será determinante para establecer el alcance de las actividades atribuidas a la banda y la participación de cada uno de los capturados.

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La alerta a la línea 165 activó la búsqueda del Gaula

La pareja de la víctima alertó sobre la desaparición a través de la línea antisecuestro 165. Con la ubicación compartida por ella, el Gaula activó el mecanismo de búsqueda que condujo al inmueble donde estaba retenido.

Además, los uniformados escucharon pedidos de auxilio al llegar a la vivienda y encontraron al empresario atado de pies y manos con cables. Durante el operativo también fueron hallados objetos personales de la víctima.

La Policía recomendó a quienes acuerden encuentros con desconocidos compartir su ubicación con contactos de confianza, verificar identidades y evitar aceptar bebidas, alimentos o cigarrillos de personas no conocidas.

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La extorsión en Bogotá usa imágenes manipuladas de contenido sexual para exigir dinero a las víctimas - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

El subcomandante del Gaula Bogotá, mayor David Rodríguez, indicó que las personas deben desconfiar de quienes buscan generar cercanía con rapidez, proponen continuar una cita en espacios privados o insisten en prolongarla hasta la madrugada.

También aconsejó revisar que la información de los perfiles sea coherente en distintas redes sociales y mantener precaución cuando una persona evita las videollamadas o entrega versiones contradictorias sobre su vida personal.

Ante la sospecha de haber recibido una sustancia tóxica o si existe un comportamiento inusual del acompañante, las autoridades recomendaron pedir ayuda inmediata mediante las líneas 123 y 165.