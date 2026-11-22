El Comando Aéreo de Combate No. 3 apoyó la actividad para exhibir capacidades operacionales y logísticas, mientras la banda sinfónica interpretó los himnos de Colombia, Brasil y Argentina ante el público reunido. (Fuerza Aérea Colombiana)

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La presencia de aeronaves sobre el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez llamó la atención de los más de 60.000 asistentes a la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El paso de los aviones Kfir, poco antes del inicio del partido, generó especulaciones en redes sociales sobre un eventual operativo de seguridad por la asistencia del presidente Abelardo de la Espriella.

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) aclaró después que el sobrevuelo hizo parte de una revista aérea programada durante los actos protocolarios de la final continental. La institución vinculó su participación con la conmemoración de sus 107 años de historia y con el despliegue operativo dispuesto para acompañar el evento deportivo en Barranquilla.

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El paso de los Kfir

Los aviones surcaron el cielo de la capital del Atlántico mientras el estadio se preparaba para el comienzo de la definición entre el club argentino y el brasileño. Las aeronaves pasaron sobre el escenario deportivo y concentraron las miradas de los aficionados, que registraron la escena desde las tribunas y difundieron videos en plataformas digitales.

Los aviones Kfir sobrevolaron el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez ante más de 60.000 espectadores de la final de la Copa Sudamericana (Captura de video FAC)

La situación abrió una serie de versiones entre usuarios de redes sociales. Algunas publicaciones relacionaron el movimiento de los Kfir con la presencia de Abelardo de la Espriella en el encuentro, aunque la FAC descartó esa interpretación al explicar que el vuelo formó parte de la programación institucional prevista para la jornada.

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Según el comunicado oficial de la institución, el despliegue permitió mostrar las capacidades operacionales y logísticas del Comando Aéreo de Combate No. 3 (Cacom-3), unidad encargada de apoyar la participación de la Fuerza Aérea en actividades de relevancia internacional.

Además de la presencia de las aeronaves, la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea Colombiana participó en el protocolo de apertura. Sus integrantes interpretaron los himnos nacionales de Colombia, Brasil y Argentina ante los asistentes al estadio.

La final puso a Barranquilla en el centro de la atención continental

Para la Fuerza Aérea, la final de la Copa Sudamericana representó una oportunidad para proyectar a Barranquilla como sede de acontecimientos deportivos de alcance internacional. La institución aseguró que el partido permitió mostrar al Caribe colombiano ante aficionados y delegaciones procedentes de distintos países.

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La Fuerza Aérea Colombiana descartó un operativo de seguridad para Abelardo de la Espriella y vinculó el vuelo al aniversario de la institución. (FAC)

La ciudad recibió una masiva asistencia para el duelo decisivo. Buena parte de las tribunas estuvo ocupada por seguidores de Boca Juniors, que acompañaron al equipo durante una final que terminó con celebración argentina en el Metropolitano.

Boca Juniors venció a Atlético Mineiro y levantó el trofeo

El encuentro concluyó con triunfo de Boca Juniors por 2 a 0 ante Atlético Mineiro. Santiago Ascacíbar abrió el marcador a los 16 minutos, luego de aprovechar un despeje defectuoso de la defensa brasileña tras un remate de Tomás Aranda.

El equipo argentino amplió la diferencia apenas comenzó el segundo tiempo. Sebastián Villa avanzó por el sector izquierdo, superó la marca de Ángelo Preciado y envió un centro rastrero que Miguel Merentiel convirtió en el 2 a 0 definitivo a los 48 minutos.

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El conjunto brasileño intentó reaccionar con cambios ofensivos y generó algunas aproximaciones en la segunda parte. Bernard tuvo una de las opciones más claras al recibir una habilitación de Preciado y sacar un remate que pasó cerca del poste de Álvaro Montero.

El Comando Aéreo de Combate No. 3 exhibió sus capacidades logísticas y operacionales en la jornada deportiva de Barranquilla. (FAC)

Boca controló el tramo final y aseguró un título que puso fin a una racha de 18 años sin conquistas internacionales. Para el club azul y oro, fue su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005.

La final dejó dos imágenes principales en Barranquilla: la celebración de los hinchas de Boca Juniors tras el pitazo final y el paso de los Kfir sobre el estadio, una escena que la Fuerza Aérea vinculó con su aniversario institucional y el protocolo de la jornada deportiva.

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