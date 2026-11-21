Una persona examina documentos con una lupa junto al emblema de Centro Democrático y frente al logotipo de Pacto Histórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, afirmó que el partido aplica un proceso de revisión documental a quienes solicitan avales electorales, en medio de la controversia política relacionada con el Pacto Histórico y la congresista Verónica Estrada.

A través de sus redes sociales, Espinal sostuvo que la colectividad verifica la información incluida en las hojas de vida de los aspirantes y contrasta los requisitos con organismos de control antes de definir los avales.

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“Al momento de recibir las solicitudes de aval, inicia un riguroso proceso de verificación”, escribió el senador. Según explicó, la revisión contempla los documentos que respaldan la trayectoria de los candidatos, el cumplimiento de requisitos legales y el análisis de la información entregada.

Espinal defendió los controles internos del Centro Democrático

El congresista señaló que el Centro Democrático asume la entrega de avales como una responsabilidad frente a los ciudadanos. “Somos un partido responsable con Colombia y con la confianza de los ciudadanos”.

El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, afirmó que el partido aplica un proceso de revisión documental a quienes solicitan avales electorales, en medio de la controversia política relacionada con el Pacto Histórico y la congresista Verónica Estrada (@Juan_EspinalR/X)

También sostuvo que la ética debe tener un lugar central en la actividad política y en la función pública. “La ética y la moral no pueden estar alejadas de la política ni del ejercicio de lo público”, afirmó.

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“Los avales no son un simple trámite”, dijo el senador

Espinal indicó que la definición de candidaturas debe responder a criterios de transparencia y legalidad. En ese sentido, afirmó que los avales “no son un simple trámite”, sino que representan un compromiso con la responsabilidad institucional.

En el mensaje se mencionó también al director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural de la colectividad.

Escándalo de Verónica Estrada y la falsificación de títulos

La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, elegida por Antioquia en la lista del Pacto Histórico, quedó bajo cuestionamiento por denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos, profesionales y laborales que habría utilizado en su hoja de vida y en procesos de contratación.

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El caso tomó fuerza después de un debate de control político en la Cámara de Representantes, en el que la congresista intervino sobre asuntos mineros. A partir de entonces surgieron cuestionamientos públicos sobre su formación como ingeniera de minas y metalurgia, título que figuraba entre sus credenciales.

La representante Luz Verónica Estrada obtuvo un contrato por 78 millones de pesos en la Dian para asesorar la fiscalización del sector minero. (@Veronicaho88/X)

La Universidad Nacional desconoció el título atribuido a Estrada

El principal señalamiento se relaciona con un diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia que Estrada habría presentado como expedido por la Universidad Nacional de Colombia. La institución aseguró que no encontró registros de que la congresista hubiera estudiado o se hubiera graduado en ese programa.

Según las informaciones conocidas, la universidad revisó sus archivos físicos y digitales después de una consulta del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), entidad encargada de expedir tarjetas profesionales para ingenieros. Tras esa revisión, la Universidad Nacional indicó que los documentos no fueron emitidos por la institución y anunció acciones judiciales por la presunta falsedad en documento público.

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De acuerdo con Caracol Radio, la denuncia de la Universidad Nacional ante la Fiscalía General de la Nación habría sido presentada en octubre de 2025.

También se cuestiona su diploma de bachiller

Las denuncias se extendieron a la formación secundaria de la representante. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, informó que Estrada no aparece como graduada de educación media en los registros de la institución.

Luz Verónica Estrada figuraría como indiciada en tres indagaciones que adelantaría la Unidad de Delitos contra el Patrimonio en la seccional de Medellín (Luisa González/Reuters y Cámara de Representantes)

El medio radial señaló que un registro del Sistema Integrado de Matrículas indicaría que, en 2017 —año en el que presuntamente obtuvo su diploma de bachiller—, Estrada cursaba octavo grado. El establecimiento educativo respaldó esa información y sostuvo que los documentos académicos exhibidos a nombre de la congresista no correspondían a sus archivos

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