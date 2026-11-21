Estudiantes de la Universidad del Rosario denunciaron el robo de equipos audiovisuales durante una jornada académica en el sendero Las Delicias (Google Maps - Imagen de referencia VisualesIA Infobae)

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Estudiantes de la Universidad del Rosario denunciaron que fueron víctimas de un hurto de equipos audiovisuales avaluados en cerca de $60 millones mientras realizaban un trabajo académico en el sendero Las Delicias, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Las jóvenes aseguraron que varios hombres las intimidaron con armas blancas y que, tras el robo, habitantes del sector aportaron datos sobre al menos uno de los presuntos responsables.

El hecho ocurrió cuando las estudiantes adelantaban una investigación con cámaras y otros elementos que pertenecían a la institución universitaria. Según el testimonio de una de las afectadas, los asaltantes aparecieron con un cuchillo y un machete, con los que las obligaron a entregar los equipos de video, fotografía y audio que llevaban consigo.

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Naomí Solís, una de las alumnas que estaba en el lugar, relató a Noticias RCN que los delincuentes se llevaron herramientas utilizadas para el proyecto académico. “Aparecieron con armas blancas, un cuchillo y un machete, y nos quitaron equipo de video avaluado, aproximadamente, en 60 millones de pesos”, afirmó.

El grupo afectado pidió una respuesta de las autoridades para recuperar los elementos sustraídos y reforzar la vigilancia en este recorrido de los Cerros Orientales. El sendero Las Delicias es frecuentado por personas que realizan actividades deportivas, caminatas y recorridos ambientales.

Las estudiantes reclamaron acompañamiento policial permanente durante los horarios de apertura del sendero (Google Maps)

Después del asalto, las víctimas conversaron con residentes de la zona, quienes, según su versión, habrían visto a los responsables. Solís sostuvo que cuentan con información que podría ayudar a las autoridades a avanzar en la identificación de quienes participaron en el robo.

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“Ya las personas están identificadas. Tenemos el nombre y la cédula de uno de los presuntos implicados. Sabemos dónde vive”, afirmó la estudiante en declaraciones recogidas por Noticias RCN. La joven agregó que ya interpusieron la denuncia, aunque hasta el momento no han recibido información sobre la recuperación de los equipos.

Las afectadas solicitaron que las autoridades investiguen los datos entregados por la comunidad. También reclamaron presencia policial permanente durante los horarios en que el sendero permanece abierto al público.

En el préstamo de los implementos utilizados para la actividad académica figuraban tres cámaras Canon, de las referencias EOS Rebel T5, Vixia G40 y XF105, además de accesorios para producción audiovisual, según detalló el noticiero. El valor de los objetos incrementó la preocupación de las estudiantes, dado que se trataba de equipos de la universidad y estaban destinados a una investigación.

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Entre los equipos robados había tres cámaras Canon y accesorios para una investigación universitaria (Imagen ilustrativa/ VisualesIA Infobae)

Un robo dentro de la Universidad Javeriana también dejó pérdidas por más de $60 millones

El hurto denunciado por estudiantes de la Universidad del Rosario en el sendero Las Delicias se suma a otro caso ocurrido este mes en Bogotá, esta vez dentro de las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. En ese episodio, un grupo de alumnas denunció el robo de computadores, celulares, tabletas, joyas y dinero en efectivo mientras participaba en una práctica de fútbol.

El hecho tuvo lugar en la noche del 4 de noviembre en los escenarios deportivos de la Javeriana, ubicados en el centro de la ciudad. Las estudiantes dejaron sus maletas en el vestidor de mujeres antes de salir a la cancha. Al finalizar la actividad, encontraron que varias de las pertenencias habían sido revisadas y que faltaban objetos de alto valor.

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Más de diez estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana denunciaron el robo de sus pertenencias en los camerinos del campus (Captura de video)

De acuerdo con los testimonios, el caso afectó a integrantes de un equipo de fútbol de la Facultad de Relaciones Internacionales. Las jóvenes afirmaron que el robo ocurrió cerca de las 7:00 p. m., mientras permanecían en la cancha principal y sus elementos personales estaban en los camerinos.

Entre los artículos reportados como hurtados había computadores MacBook, iPad, teléfonos celulares, joyas y efectivo. Las pérdidas preliminares superarían los $60 millones, una cifra similar a la estimada por las estudiantes asaltadas en Las Delicias, quienes denunciaron el despojo de equipos audiovisuales destinados a un trabajo académico.

Las afectadas en la Javeriana cuestionaron los controles de acceso al campus durante el horario en que ocurrió el robo. Una de ellas sostuvo que no se exigía carné a quienes ingresaban a la universidad. “No estaban pidiendo carnés”, afirmó en declaraciones a El Ojo de la Noche.

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La denuncia adquirió relevancia porque el hurto se produjo en un lugar con vigilancia y acceso controlado. Las estudiantes señalaron que los responsables habrían entrado a los vestidores, revisado las maletas y salido del área sin que las personas cercanas detectaran la situación.

Al menos diez mujeres sufrieron la pérdida de computadores portátiles, tabletas, teléfonos celulares y dinero (@CapGusXMan/X)

La Policía acudió a la institución luego del llamado de las víctimas e inició verificaciones para establecer quiénes ingresaron a los camerinos y cómo retiraron los objetos. La investigación también busca determinar si hubo fallas en los protocolos de ingreso o en la vigilancia de los escenarios deportivos.

La Universidad Javeriana confirmó que recibió el reporte por el robo de pertenencias de siete estudiantes en el vestidor de mujeres. La institución informó que presentaría una denuncia, activaría el proceso de reclamación de la póliza correspondiente y revisaría los mecanismos de seguridad en sus instalaciones deportivas.

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