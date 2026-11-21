Gustavo Petro negó saber sobre las inconsistencias en los títulos falsos de la congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada - (Colprensa)

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El Pacto Histórico pidió a la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada que renuncie a su escaño por denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales con los que habría respaldado su formación y experiencia laboral. La Comisión Nacional de Ética Provisional de la colectividad fue convocada para el lunes 23 de noviembre de 2026, cuando asumirá el análisis del caso.

“Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso”, puntualiza el comunicado oficial.

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La Comisión Nacional de Ética de la colectividad quedó encargada de estudiar el expediente de la congresista (Pacto Histórico)

La solicitud se fundamentó en la gravedad de los señalamientos y en la documentación que se hizo pública. El partido, liderado por el expresidente Gustavo Petro, sostuvo que la congresista debe ejercer su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.

El Comité Departamental del Pacto Histórico en Antioquia habría alertado sobre las inconsistencias en los títulos presentados por la legisladora previo a su ingreso a la lista del partido a la Cámara del Representante, informó Blu Radio.

Además, habría denuncias que afirman que el expresidente Gustavo Petro estaba al tanto de la situación de Estrada. Frente a las revelaciones, el exmandatario negó en sus redes sociales tener conocimiento, señalando que nunca conoció a la hoy congresista de 27 años.

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El expresidente de la República calificó a quienes difunden información errónea como una “partida de mentirosos” (@petrogustavo/X)

“Ni conocía a Verónica Estrada en ese momento. Partida de mentirosos”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, el senador Iván Cepeda afirmó el 19 de noviembre de 2026 en Bogotá que el Pacto Histórico actuará conforme a la ley ante las denuncias contra la representante Estrada por presuntas irregularidades en documentos académicos, profesionales y laborales. El excandidato presidencial sostuvo que no habrá encubrimiento si se comprueban conductas irregulares.

“Bueno, ya el Pacto se ha pronunciado. Personas que le mientan al país, personas que presenten documentos falsificados tienen que asumir las consecuencias. Obviamente, aquí hay unas garantías que se deben dar para la defensa de esta persona, pero si hay una situación de esa naturaleza, tiene que responder”, expuso.

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El senador del Pacto Histórico aseguró que la congresista deverá enfrentar el proceso (@lahoradelaverdad/X)

El político de izquierda sostuvo que la colectividad no protegerá a sus integrantes frente a eventuales procesos judiciales. “Si hay algún miembro, dirigente, mujer o hombre del Pacto Histórico que tenga que responder ante la justicia, deberá hacerlo. Nadie tendrá una situación de encubrimiento o impunidad, pero también exigimos garantías para los miembros del Pacto Histórico”.

Sin embargo, calificó las denuncias como parte de intentos para desviar la atención sobre otros asuntos, aunque señaló que el caso debe ser atendido por las autoridades y por el partido: “Hay una situación anómala, se atiende. La situación de esa representante ya ha sido objeto de un pronunciamiento muy claro por parte del Pacto Histórico y vamos a proceder de acuerdo a la ley y a lo que dicta la situación”.

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La congresista del Pacto Histórico aseguró que no le correspondía verificar los títulos académicos de las candidaturas que respaldaba (@ISAZULETA/X)

Por otro lado, la senadora Isabel Zuleta reconoció apoyar la postulación de Estrada a la Cámara de Representantes. “Apoyé múltiples candidaturas a la consulta del Pacto Histórico en Antioquia y en el país, mujeres y hombres que he conocido en los procesos populares y que hicimos campañas colectivas por este proyecto político”, escribió en su cuenta de X.

En su defensa, aseguró que no le correspondía verificar los títulos académicos de las candidaturas que respaldaba, puesto que no era su labor dentro del colectivo político.

“No soy juez ni tengo porque preguntarle a cada candidatura por sus títulos, jamás lo hago ni lo haré, menos cuando sé de las enormes dificultades que tenemos los sectores populares para poder estudiar. No he hecho parte de ningún comité que verifique condiciones ni documentos requeridos”, señaló la legisladora.

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