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Alejandro Speitzer exigió que las autoridades respondan por la violencia que afecta a Sinaloa tras la detención de El Chapo Isidro. El actor mexicano publicó un mensaje en Instagram en el que cuestiona cuántas noches más deberán vivir con miedo las y los sinaloenses y sostiene que habitar en paz “es un derecho”.

La publicación ocurrió después del operativo federal del viernes 20 de noviembre en Guasave, que terminó con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro. La acción generó bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos que afectaron vialidades en distintos municipios de Sinaloa.

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Speitzer compartió el mensaje en su cuenta de Instagram, donde la publicación mostraba 47,100 Me gusta, 602 comentarios y más de 4,300 compartidos al momento de la captura proporcionada. El actor acompañó el texto con la palabra “Sinaloa” y un corazón blanco.

Alejandro Speitzer cuestiona quién devolverá la paz a Sinaloa

“¿Cuánto tiempo más tendrán que vivir las y los sinaloenses días y noches de terror como la de ayer?”, escribió Alejandro Speitzer en una de las imágenes difundidas en su perfil.

El intérprete señaló que, para muchas familias de la entidad, permanecer en sus casas por temor a salir se ha vuelto una medida necesaria. “Algo que debería ser un derecho fundamental, como sentirnos seguros en nuestra propia tierra, parece haberse convertido en un privilegio”, agregó.

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Según diferentes testimonios hasta los celulares les quitaron a los comensales para que el actor no acaparara muchos reflectores. (Instagram @Alejandro_Speitzer)

Speitzer afirmó que normalizar el miedo implicaría aceptar la pérdida de libertades. “Acostumbrarnos a esta realidad, vivir con miedo, sería aceptar que nos han arrebatado algo que nos pertenece: nuestra libertad”, expuso.

El actor dirigió una pregunta a quienes tienen responsabilidad en la seguridad del estado. “¿Quién va a asumir, de una vez por todas, la responsabilidad de devolverle la paz a nuestro estado?”, escribió.

En otra parte de su pronunciamiento, Speitzer señaló: “Estamos cansados de la violencia, de la incertidumbre, de la indiferencia y de ver cómo pasan los días mientras tantas familias siguen viviendo con miedo”.

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También cuestionó que las personas responsables del daño permanezcan sin rendir cuentas. “Y también estamos cansados de que quienes tienen responsabilidad en todo este daño sigan sin rendir cuentas”, manifestó.

El actor pidió que el temor no sea parte de la vida cotidiana de niñas, niños y jóvenes. “No podemos permitir que el miedo se convierta en nuestra forma de vida, a que las nuevas generaciones crezcan pensando que vivir encerrados, escuchar disparos o despedirse de alguien sin saber si volverá es parte de la normalidad”, escribió.

Speitzer cerró el mensaje con una defensa de su lugar de origen. “Sinaloa es mucho más que la violencia que hoy lastima. Es nuestra gente, nuestras familias y todo aquello que nos hace sentir orgullosos de nuestra tierra”, indicó.

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(captura de pantalla/IG)

“Vivir en paz no debería ser un sueño. Es un derecho”, concluyó el actor mexicano.

La detención de “El Chapo Isidro” provoca bloqueos y violencia en Guasave

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Fausto Isidro Meza Flores el viernes 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa. El presunto líder de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores fue detenido durante un despliegue que contó con información de organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército participaron en el operativo.

Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado por las autoridades como presunto segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como probable operador financiero.

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(captura de pantalla/IG)

La captura derivó en bloqueos carreteros, incendios de vehículos y agresiones contra fuerzas de seguridad en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato. Las autoridades desplegaron un plan antibloqueo para liberar las vialidades y pidieron a la población evitar desplazamientos por los tramos afectados.

El partido de la Liga Mexicana del Pacífico entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendido en el Kuroda Park. Aficionados, incluidos menores de edad, buscaron resguardo tras las detonaciones registradas cerca del estadio.