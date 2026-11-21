Residentes y visitantes se reunieron en el Parque Principal para acompañar el inicio de la temporada decembrina en el Valle de Aburrá (Alcaldía de Envigado/ X)

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Envigado se convirtió en el primer municipio del Valle de Aburrá en encender sus alumbrados navideños de 2026. La inauguración se realizó el viernes 20 de noviembre en medio de un desfile, actividades culturales y un concierto gratuito en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche, con presentaciones de Luis Alfonso, Hebert Vargas y Los Herederos de la Parranda.

La propuesta, denominada “Donde nace la Navidad”, reúne más de 7.000 figuras elaboradas por artesanos locales y distribuidas en corredores viales, parques y otros espacios públicos del municipio.

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La programación en Envigado comenzó a las 4:00 p. m. con la Comparsa y la Gran Caravana de la Navidad. El recorrido salió desde la Unidad Deportiva El Dorado y avanzó por varias vías hasta llegar al parque central, donde se llevó a cabo el acto oficial de iluminación a las 6:00 p. m.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de los artistas invitados, quienes se presentaron desde las 7:00 p. m. El concierto fue de acceso libre y concentró la actividad de la noche en el parque principal del municipio.

Luis Alfonso, Hebert Vargas y Los Herederos de la Parranda cerraron la jornada musical en Envigado (@luisalfonso/ Instagram)

Más de 7.000 figuras fueron instaladas en parques, vías y espacios públicos

La Alcaldía de Envigado definió una ruta de iluminación que abarca varios puntos de alta afluencia durante la temporada. Entre los lugares incluidos están el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche, el intercambio vial Los Fundadores, las carreras 42 y 43A, el Parque Cultural Débora Arango, la quebrada La Ayurá y la avenida Las Vegas.

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La decoración también llegó al Parque Urbano El Dorado, la Plaza de Mercado, el Parque San José, la Calle de la Buena Mesa, el Bulevar de Alcalá y las glorietas de City Plaza y Sancho Paisa. La distribución busca que los visitantes puedan encontrar elementos navideños en distintos sectores del municipio, sin concentrar toda la propuesta en un solo punto.

En el Parque Principal se instalaron un árbol de regalos, un pesebre y un camino de velas. El intercambio vial Los Fundadores cuenta con figuras de ángeles y estrellas, mientras que en las carreras 42 y 43A fueron ubicadas decoraciones con motivos de regalos, cintas y otros elementos asociados con la Navidad.

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Envigado abrió la temporada navideña con el encendido de más de 7.000 figuras (Alcaldía de Envigado/ X)

Para el montaje se utilizaron cerca de 19 toneladas de material metálico, 110.000 metros de manguera luminosa y 7.000 metros de tela decorativa. La elaboración de las estructuras contó con la participación de 62 artesanos: 48 mujeres y 14 hombres. Otras 50 personas participaron en las tareas de instalación.

La presencia de mano de obra local fue uno de los componentes del proyecto. Los artesanos trabajaron en la construcción de las piezas que ahora hacen parte de los recorridos navideños en la zona urbana del municipio.

Medellín encenderá sus Alumbrados Navideños el 27 de noviembre

La apertura de Envigado antecede al encendido programado en Medellín para el 27 de noviembre. Según la Alcaldía de Medellín, los alumbrados de la capital antioqueña funcionarán durante 46 días, hasta el 11 de enero de 2027, entre las 6:00 p. m. y la medianoche.

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La propuesta de Medellín llevará a los visitantes por representaciones de las regiones Andina, Caribe, África, Árabe, Mediterránea, Nórdica, Oriental, Amazónica y Oceánica. El nodo central contará con pabellones de luz, color y sonido, además de carrozas iluminadas en el río Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que el consumo de toda la temporada equivale a 14 minutos de demanda energética de la ciudad en hora pico. La administración distrital indicó que el corredor navideño de la avenida Regional y Parques del Río estará habilitado durante el periodo de alumbrados.

Medellín encenderá sus Alumbrados Navideños el 27 de noviembre y los mantendrá hasta el 11 de enero de 2027 (Alcaldía de Medellín)

La agenda de Medellín incluirá novenas entre el 16 y el 23 de diciembre, a las 7:00 p. m.; actividades en las 16 comunas y los cinco corregimientos, además del Festival Infantil de Navidad, previsto para el 4, 5 y 6 de diciembre en Parque Norte.

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Con el acto realizado el 20 de noviembre, Envigado tomó la delantera en el inicio de las celebraciones de diciembre en el Valle de Aburrá. Las figuras instaladas permanecerán como parte de los recorridos previstos para residentes y visitantes durante las próximas semanas.