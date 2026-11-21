El intérprete no negó su amistad con Ballesteros y expresó su deseo de que la polémica surgida en Querétaro tenga una pronta resolución. (Instagram/ @ eduincaz)

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La suspensión del concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro volvió a poner el foco sobre las restricciones que enfrentan los artistas de música regional mexicana.

En ese escenario, Eduin Caz expresó afecto por su colega, aunque evitó pronunciarse sobre el proceso abierto que atraviesa. El vocalista de Grupo Firme habló durante el encuentro donde recibió un reconocimiento como Hombre del Año.

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Eduin Caz recibió la distinción de Hombre del Año y atribuó el galardón al apoyo de su familia y de su equipo de trabajo. (Instagram/ @ eduincaz)

La charla también pasó por sus cambios personales, la polémica de hace unas semanas por los recibos elevados de servicios y los planes de la banda para 2027, pero las preguntas sobre Ballesteros marcaron uno de los momentos centrales.

Eduin Caz separó la amistad del caso que enfrenta Gabito Ballesteros

La controversia comenzó durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde el concierto de Ballesteros fue suspendido en la madrugada del 14 de noviembre.

El municipio de El Marqués impuso una multa de 117 mil 310 pesos al promotor por una canción que, según las autoridades, no formaba parte del repertorio autorizado.

Al explicar su postura, Eduin Caz señaló que no pretendía involucrarse en un asunto que no le corresponde: “Me mantengo al margen, no es algo que a mí me incumba”, dijo, antes de definir a Gabito como un amigo cercano y expresar su deseo de que el problema tenga una resolución pronta.

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Caz expresó su respaldo personal a Gabito Ballesteros y decide mantenerse al margen del proceso administrativo de su colega.

El líder de Grupo Firme sostuvo que su cercanía no cambia por la polémica. Explicó que siempre respaldará a las personas que aprecia y añadió: “Yo siempre voy a defender a un amigo. Gabito sabe que le tengo mucho cariño, entonces espero que se solucione pronto ese problema”.

En este sentido, Caz no cuestionó las decisiones que derivaron en la suspensión del show de Ballesteros. El cantante eligió hablar desde su relación personal con el intérprete y dejó fuera cualquier valoración sobre las investigaciones.

Grupo Firme y su método para ajustar sus conciertos y evitar sanciones locales

El caso también llevó a Eduin a explicar cómo responde Grupo Firme a las restricciones que existen en algunos estados y municipios. El cantante confirmó que la agrupación modifica sus presentaciones cuando las normas locales limitan ciertos temas.

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Caz afirmó que el grupo optó por retirar piezas de algunos espectáculos para evitar sanciones: “También hemos dejado de cantar corridos y seguimos al pie de la letra las reglas”.

Grupo Firme ha modificado su repertorio en distintas plazas para cumplir con las normas locales y evitar sanciones por la interpretación de corridos. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

Sus palabras no implican que Grupo Firme haya eliminado ese género de manera definitiva. El vocalista se refirió a decisiones puntuales, ligadas a los permisos y condiciones establecidos en cada sede antes de un concierto.

De esta manera, la postura de Eduin Caz dejó ver que la decisión de la banda no parte de un alejamiento definitivo de los corridos, sino de la necesidad de adaptarse a las condiciones de cada escenario.

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El reconocimiento como Hombre del Año abrió una noche de anuncios y cambios personales

Fuera de la conversación sobre Ballesteros, Eduin Caz habló de un año atravesado por decisiones personales. El cantante vinculó el reconocimiento que recibió con el respaldo de su familia, sus compañeros y el equipo que acompaña la carrera de Grupo Firme.

El artista contó que lleva “cerca de siete meses sin emborracharse” y que ese proceso cambió su manera de enfrentar su actualidad: “Me siento bien, me siento perfectamente, me siento enfocado”, expresó al hablar de su rutina, que también incluyó el regreso al gimnasio.

Caz agradeció el apoyo de su esposa, Daisy Anahí, sus hijos, su madre y sus compañeros. En ese momento, subrayó que el premio no era un logro individual: “Todo el equipo es parte de este reconocimiento”.

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Grupo Firme planea una gira de conciertos en estadios para 2027 como parte de su agenda artística a largo plazo. (Europa Press)

También aseguró que ya resolvió la polémica por los recibos de agua y electricidad que cuestionó en octubre. Explicó que hizo público el reclamo pensando en personas de su entorno que enfrentaron cargos elevados: “Yo solamente levanté la voz por el pueblo, porque no soy el único que lo hace”.

Entre el respaldo a Gabito Ballesteros, los cambios que impuso Grupo Firme en sus conciertos y el proceso personal que atraviesa, Eduin Caz dejó una noche marcada por varios frentes.

Con el anuncio de que la banda prepara una gira de estadios para 2027, el cantante apuesta por una nueva forma de llevar su vida y con la mirada puesta en los compromisos que vienen.

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