La entidad aseguró que la adquisición no representa un gasto nuevo ni un aumento del valor contratado, pues mantiene la misma cantidad de licencias desde 2020 (Ministerio de Defensa-Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Defensa se pronunció sobre el contrato por $3.991.680.000 para el licenciamiento de Blackboard Learn Ultra, luego de que se conocieran cuestionamientos relacionados con la contratación directa, los tiempos del proceso, las condiciones de pago y la duración de las garantías. La entidad defendió la adquisición, aseguró que el servicio responde a necesidades de formación institucional y sostuvo que el valor pactado no representa un incremento frente a la vigencia anterior.

El contrato 342 de 2026 fue suscrito el 9 de octubre con CognosOnline Solutions Colombia S.A. y contempla 60.000 licencias de la plataforma educativa durante 15 meses. De acuerdo con la cartera, en esta vigencia se consiguió extender el periodo de suscripción de 12 a 15 meses sin aumentar el monto contratado.

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En su respuesta, la cartera pidió consultar la documentación disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II) y afirmó que los cuestionamientos deben revisarse a partir del expediente completo.

“Este no es un gasto nuevo ni un capricho de turno: desde 2020 el Ministerio contrata exactamente las mismas 60.000 licencias, pero en esta vigencia logró ampliar la suscripción de 12 a 15 meses por $3.991.680.000, sin aumentar el valor total frente a la vigencia anterior”, señaló.

¿Para qué se utilizan las licencias de Blackboard?

Según las cifras oficiales, la plataforma tiene 558.611 usuarios inscritos, un crecimiento del 6,39% (captura de pantalla Cognosonline/Página web)

El Ministerio de Defensa explicó que la plataforma es utilizada para procesos de formación, capacitación y cursos de ascenso en 82 instituciones educativas, incluidas 16 instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.

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Según las cifras entregadas en el comunicado, Blackboard cuenta con 558.611 usuarios inscritos, un crecimiento del 6,39%, y registra un promedio de 60.010 usuarios activos mensuales, con picos de hasta 66.754. Este sistema de gestión del aprendizaje permite organizar cursos virtuales e híbridos, distribuir materiales educativos, recibir trabajos, realizar evaluaciones, consultar notas y hacer seguimiento al desempeño de los estudiantes.

En ese sentido, la entidad rechazó que se trate de licencias sin uso y sostuvo que la plataforma respalda las actividades académicas de las instituciones vinculadas al sistema de formación del sector Defensa.

Defensa de la contratación directa y los tiempos del proceso

Frente a los cuestionamientos sobre la rapidez de la contratación, la entidad aseguró que la necesidad fue remitida internamente a mediados de septiembre y que el proceso se publicó en Secop II el 9 de octubre, después de las revisiones y justificaciones correspondientes (Ministerio de Defensa)

Uno de los cuestionamientos es que el contrato se adjudicó sin licitación ni comparación de ofertas. El medio citado informó que el ministerio recurrió a la contratación directa bajo el argumento de ausencia de pluralidad de oferentes, debido a que Blackboard LLC certificó a CognosOnline Solutions Colombia S.A. como la única empresa autorizada para distribuir, comercializar y prestar soporte a sus productos en Colombia.

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Frente a este punto, la cartera aseguró que la modalidad se ajusta a la Ley 1150 de 2007 y al Decreto 1082 de 2015. Añadió que cambiar de plataforma implicaría costos por migración de información, integración de sistemas y capacitación de estudiantes, docentes y personal administrativo.

También respondió a los cuestionamientos sobre la rapidez del trámite, luego de que El Expediente señalara que varios documentos, como el memorando de solicitud, la petición de oferta, la propuesta del contratista y la firma del contrato, tenían fecha del 9 de octubre de 2026.

La entidad afirmó que el proceso no se estructuró en un solo día y que la necesidad fue remitida internamente a mediados de septiembre. Agregó que, después de las revisiones y justificaciones correspondientes, la contratación se publicó en Secop II el 9 de octubre.

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¿Qué dijo sobre el pago del contrato?

El contrato establece un desembolso único del 100% de su valor, condición que también fue objeto de cuestionamientos por El Expediente, que advirtió sobre el pago total antes de transcurrir los 15 meses de servicio y sobre la vigencia de las garantías.

En su respuesta, el Ministerio de Defensa precisó que el pago solo se realiza después de activar y habilitar todas las licencias y servicios contratados, y de que el supervisor certifique el recibo a satisfacción. La entidad aclaró que ese procedimiento no equivale al recibo definitivo ni exonera al contratista de cumplir las obligaciones pactadas.

Finalmente, la cartera de Defensa reiteró que el expediente contractual está disponible para consulta pública y se refirió a la importancia de revisar la documentación del proceso.

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“El escrutinio sobre la contratación pública siempre es necesario, pero con los datos completos que están abiertos para consulta en Secop II, no versiones tendenciosas o sesgadas”, concluyó el comunicado.