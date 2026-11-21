La cocinera de De mi Rancho a Tu Cocina compartió en YouTube una receta casera para elaborar tortillas verdes con cuatro nopales, un puñado de espinacas y masa seca

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Doña Ángela volvió a compartir sus conocimientos de cocina tradicional a través de su canal de YouTube De mi Rancho a Tu Cocina, donde mostró cómo preparar tortillas de nopal con espinacas, una alternativa casera para quienes buscan incorporar vegetales a su alimentación y experimentar con nuevas formas de elaborar este alimento básico de la gastronomía mexicana.

En esta ocasión, la cocinera explicó paso a paso cómo consigue una masa de color verde a partir de nopales y espinacas, ingredientes que combina con masa seca para elaborar las tortillas. La receta destaca por utilizar productos accesibles y requerir un procedimiento sencillo que puede realizarse en casa.

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Uno de los consejos que compartió Doña Ángela durante la preparación consiste en agregar poco a poco el líquido obtenido al moler los vegetales, pues es importante evitar que la masa quede demasiado aguada. De lo contrario, resultaría complicado formar las tortillas.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar las tortillas de nopal con espinacas?

Para elaborar esta receta, Doña Ángela utiliza ingredientes sencillos que pueden conseguirse fácilmente en mercados y tiendas de productos básicos.

Los ingredientes que aparecen en su preparación son:

Cuatro nopales.

Un puñado de espinacas frescas.

Medio paquete de masa seca.

Agua, la necesaria para moler los vegetales y conseguir la consistencia adecuada.

La cocinera explicó que prefiere utilizar masa seca en lugar de preparar la mezcla con masa húmeda, debido a que esta última puede quedar demasiado aguada al incorporar el líquido de los nopales y las espinacas.

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Por esa razón, recomienda controlar la cantidad de agua que se agrega durante el procedimiento para conseguir una mezcla manejable.

Doña Ángela compartió en su canal de YouTube De mi Rancho a Tu Cocina una receta de tortillas de nopal con espinacas, elaboradas con masa seca y pocos ingredientes

Paso a paso: así prepara Doña Ángela las tortillas verdes

El primer paso consiste en lavar muy bien los nopales y las espinacas. Una vez que los vegetales están limpios, se colocan en un recipiente para molerlos.

Doña Ángela comienza con los cuatro nopales y después incorpora el puñado de espinacas. Posteriormente, agrega agua y lleva los ingredientes al molino para obtener una preparación líquida que utilizará para hidratar la masa seca.

En un recipiente aparte, coloca aproximadamente la mitad del paquete de masa seca. Después, comienza a incorporar poco a poco el líquido de nopal y espinacas que acaba de moler.

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La recomendación es no vaciar toda la mezcla de una sola vez. En cambio, se debe agregar conforme la masa lo vaya necesitando y trabajarla hasta conseguir una consistencia que permita formar las tortillas sin que se deshagan o se peguen demasiado.

Una vez que la masa está lista, comienza a formar las porciones para elaborar las tortillas. En el video, la cocinera muestra cómo utiliza una tortillera para darles forma.

Doña Ángela explica por qué utiliza una tortillera

Durante la grabación, la cocinera también compartió un detalle personal sobre la manera en que prepara sus alimentos.

Explicó que actualmente tiene dificultades para hacer tortillas a mano debido a un problema en una de sus manos, que le provoca dolor. Por esta razón, decidió utilizar una tortillera que le prestó Brenda para continuar elaborando sus preparaciones.

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Aunque reconoció que todavía no se acomoda completamente a este utensilio, mostró cómo lo utiliza para formar las tortillas y continuar con la receta.

Este momento permitió conocer un aspecto cotidiano de su cocina, en la que adapta sus métodos de preparación para seguir compartiendo recetas tradicionales con sus seguidores.

¿Cómo acompañar las tortillas de nopal con espinacas?

Después de preparar las tortillas, Doña Ángela mostró el resultado y decidió probarlas recién hechas.

Para acompañarlas, utilizó frijoles que acababa de freír y preparó un taco con las tortillas calientes. Durante la degustación, expresó su gusto por el sabor de la receta e invitó a sus seguidores a prepararla en casa.

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Las tortillas de nopal con espinacas representan una alternativa para variar la preparación tradicional de este alimento, al incorporar dos vegetales en la mezcla. Además, la receta de Doña Ángela demuestra que no se necesitan ingredientes complicados para experimentar con nuevas versiones de las tortillas hechas en casa.

Con cuatro nopales, un puñado de espinacas y masa seca, los seguidores de De mi Rancho a Tu Cocina pueden intentar reproducir esta preparación, siempre cuidando la cantidad de líquido para conseguir una masa que permita formar las tortillas correctamente.