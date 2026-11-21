Alessandra Rojo de la Vega abandona comparecencia en el Congreso de la CDMX

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Citlalli Hernández desmintió este viernes el contenido de un chat que circuló en redes sociales donde supuestamente integrantes de Morena coordinaron un ataque contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, horas antes de su comparecencia presupuestal en el Congreso de la Ciudad de México, que concluyó abruptamente tras enfrentamientos y personas lesionadas.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena calificó el chat como una fabricación. “Wow, qué cinismo el de mentir con cosas tan falsas como ese chat”, escribió en sus redes sociales. La captura que circuló en plataformas digitales mostraba una conversación titulada “Morena 4T” con mensajes atribuidos a contactos identificados como César Cravioto, Xóchitl Bravo Espinosa y “Sec Citlali”. Ninguno de los tres participantes verificó la autenticidad de esos mensajes.

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Citlalli Hernández exige investigación y señala videos de personal de la alcaldía azuzando a un grupo

Citlalli Hernández negó que Estados Unidos influyera en la selección de coordinadores de Morena y pidió al PT superar sus diferencias para competir juntos en las elecciones de 2027.

Citlalli Hernández fue más allá de la negación y pidió que los hechos del jueves sean investigados a fondo. “Que se investigue a profundidad lo acontecido. En diversos videos se puede ver gente de la alcaldía azuzando a un grupo, de lo que ya parece un grupo de porros que usan permanentemente en esa alcaldía”, afirmó en la misma publicación.

Uno de los mensajes de la captura señalaba: “Hablen con Diana y Jancarlo, ellos estaban de encargados de reventar a la tiktokera”. Otro respondía: “Ya está todo listo. Ahí estará la gente, ya saben que tiene que hacer”. Un tercer fragmento hacía referencia a audios generados con inteligencia artificial: “También ya tiene los audios de IA la persona que hablará por parte mía”.

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A juzgar por la forma en la que se lleva a cabo la conversación en el supuesto chat, todo indica que se trata de un material falso.

El chat circuló junto con acusaciones de extorsión a comerciantes de Cuauhtémoc

El chat que circula en redes fue calificado como falso por Citlalli Hernández

La filtración del chat se produjo el mismo día en que legisladores de Morena presentaron en conferencia de prensa un audio entregado, según dijeron, por comerciantes de la demarcación. En ese audio, presuntamente un trabajador de Vía Pública y Mercados solicita hasta 100 mil pesos a un comerciante para permitirle continuar con su actividad. La diputada Cecilia Vadillo Obregón sostuvo que el audio evidencia presuntas prácticas de extorsión y que el caso sería un ejemplo de un esquema más amplio dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

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La comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino estaba programada para revisar el ejercicio del gasto público de la demarcación y presentar los planteamientos presupuestales para el ejercicio fiscal 2027.

Alessandra Rojo de la Vega abandona el Congreso y reporta más de 15 lesionados

La alcaldesa de Cuauhtémoc abandonó el Congreso capitalino tras denunciar falta de condiciones de seguridad luego de que se registrara una riña por encapuchados que acusó, son simpatizantes de la diputada local de Morena, Diana Sánchez Barrios.

Cerca de las 11:00 horas del viernes 20 de noviembre, Alessandra Rojo de la Vega llegó al Palacio Legislativo de Donceles acompañada por simpatizantes con gorras rosas y cartulinas de apoyo. Poco después, un grupo de personas, entre ellas integrantes de colectivos de la comunidad trans y jóvenes encapuchados, bloqueó los accesos principales del recinto, lo que derivó en empujones, lanzamiento de objetos —incluidos piedras, huevos y agua— y persecuciones dentro del inmueble.

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La sesión arrancó con una hora y media de retraso. Al tomar la palabra, la alcaldesa reportó los primeros heridos. “Lamentablemente hoy nos están informando que van 10 vecinas y vecinos agredidos a las afueras de este Congreso. Hoy están caminando al hospital, están en camino en ambulancias, completamente agredidos, violentados. Se ha permitido que esto se haga hoy”, declaró desde el salón legislativo. Posteriormente elevó la cifra en sus redes sociales a más de 15 personas lesionadas, incluyendo colaboradores de su administración.

Alessandra Rojo de la Vega responsabilizó directamente a grupos vinculados con la diputada Diana Sánchez Barrios. “Hay más de 15 personas lesionadas que me han reportado hasta el momento. Corrieron a toda nuestra gente a golpes, encapuchados, plenamente identificados como gente de la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios”, acusó en un video grabado al interior del recinto. También informó que llamó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, para exigir condiciones de seguridad. Ambas llamadas no derivaron en resultados durante el desarrollo de la comparecencia.

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Citlalli Hernández califica la comparecencia trunca como evasión de rendición de cuentas

Alessandra Rojo de la Vega ofrece un mensaje tras altercado en el Congreso

Citlalli Hernández vinculó la violencia del viernes con un propósito político de distracción. “Es difícil no pensar que detrás de los hechos ocurridos hoy en el Congreso de la Ciudad de México hubo una operación política y una serie de montajes”, escribió. Sobre el chat que la vincula con los hechos, agregó que su difusión buscaba “construir una narrativa” de que Morena participó en las agresiones.

La dirigente morenista también cuestionó la decisión de Alessandra Rojo de la Vega de retirarse del recinto. “Muy lamentable que haya personas heridas por el propio grupo de choque que usa quien al parecer solo quería evadir un espacio de rendición de cuentas”, señaló, sin aportar evidencia que sustente esa afirmación.

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La coordinadora de Morena solicitó una nueva citación a la alcaldesa

La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo Espinosa, informó que solicitó formalmente a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que cite nuevamente a Alessandra Rojo de la Vega, al considerar que los habitantes de Cuauhtémoc tienen derecho a conocer cómo se ejercen los recursos públicos de la demarcación. El vocero de la bancada, Ángel Tamariz Sánchez, afirmó: “Alessandra reventó su propia comparecencia para no rendirle cuentas a la Ciudad de México”.

La diputada Diana Sánchez Barrios, por su parte, publicó en la red social X que antes de ingresar al Congreso fue rodeada, intimidada y agredida física y verbalmente, y responsabilizó de las agresiones a personas supuestamente contratadas por Alessandra Rojo de la Vega. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó elementos para contener los enfrentamientos en las inmediaciones de Donceles y Allende.

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