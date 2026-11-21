Dago García reveló que habían elegido a un actor diferente para interpretar al capo, antes de decidirse por Andrés Parra (cortesía Dago García y Caracol Televisión vía Colprensa)

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Cuando Escobar, el patrón del mal se estrenó el 28 de mayo de 2012 en Caracol Televisión, registró 26,9 puntos de rating y un 62,7% de cuota de audiencia promedio, con picos de hasta 70,8% de share durante las noches, transformándose en un fenómeno cultural en el país. Cerca de 11 millones de personas vieron el primer capítulo, una cifra sin precedentes en la historia de la televisión colombiana.

La serie, basada en el libro La parábola de Pablo del periodista Alonso Salazar, fue rodada en su totalidad en exteriores, con más de 1.300 actores y 500 locaciones en Colombia y Miami, con un costo aproximado de 300 millones de pesos por día de rodaje. Desde entonces ha sido vendida a más de 190 territorios y se ha posicionado en el top 10 de Netflix en países como España, México, Brasil, Argentina y Colombia. En su reestreno en Caracol en 2023, lideró su franja con un 33,7% de share.

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14 años después. Dago García y Christian Tappan abordaron en una charla publicada en el canal oficial de YouTube del director, libretista y productor algunas de las decisiones más determinantes de la serie —tanto las deliberadas como las accidentales— y como terminaron produciendo un efecto que nadie en la producción buscó inicialmente.

El estreno de la serie 'Escobar, el patrón del mal' en Caracol Televisión convocó a cerca de 11 millones de personas en mayo de 2012 (Caracol Televisión vía Colprensa)

Según recordó García (que en ese momento ostentaba el cargo de vicepresidente de producción de Caracol), decidió producir la biopic sobre Pablo Escobar; la controversia ya estaba instalada. La discusión sobre si llevar a pantalla la vida del narcotraficante más célebre de Colombia equivalía a hacer apología del crimen; no era menor. Fue en ese contexto que García impuso dos condiciones al escritor Juan Camilo Ferrán y al equipo creativo liderado por Juana Uribe para desarrollar la historia.

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La primera fue cambiar el punto de vista. “Hasta ese momento, las series narco habían estado basadas en el punto de vista del bandido. Con Escobar decidimos combinar el punto de vista de Escobar con el punto de vista de quienes habían sido sus víctimas y lo habían combatido”, explicó García. Para conseguirlo, el equipo estableció una métrica concreta: por cada escena dedicada a Escobar, debía haber una equivalente para las líneas narrativas de Luis Carlos Galán y Guillermo Cano, dos de las figuras de la sociedad colombiana que fueron asesinadas por expresa orden de Escobar. “Cuando llegaban los libretos, analizábamos cuántas páginas tenía Escobar y cuántas escenas tenían quienes le combatían”, recordó el productor.

La segunda condición era más delicada. “Le pedimos a Juan Camilo que no hiciera escenas ni creara situaciones donde Escobar pudiera resultar simpático. Analizábamos cada libreto con lupa”, dijo García, admitiendo que ambas reglas fallaron, al menos en parte.

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El casting casi accidental que llevó a Andrés Parra

La producción eligió a Andrés Parra para encarnar a Pablo Escobar tras conocer una fotografía del actor con un disfraz en una fiesta, según contó Dago García (Caracol Televisión vía Colprensa)

Antes de que Andrés Parra fuera Escobar, otro actor estaba elegido para el papel. La historia cambió una tarde cuando Juana Uribe llegó a la oficina con una foto de una fiesta de disfraces. “Juana apareció con una foto en la cual Andrés se había disfrazado de Escobar”, contó García. “Y dijimos: ‘Miércoles, este es Escobar’”. El actor originalmente seleccionado pasó a otro proyecto que el canal tenía en carpeta, aunque García se abstuvo de dar su nombre.

Tappan, por su parte, tampoco llegó al papel de Gonzalo Gaviria por la vía directa. Había hecho un callback para el rol de Escobar —específicamente para el personaje del “Osito”— y fue esa actuación la que le llamó la atención a Uribe. “Me dijo: ‘Es Andrés Parra, el Escobar’. Le dije: ‘Con él voy a ojos cerrados’, porque admiraba ya a Andrés como actor”, relató Tappan en la charla.

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El actor Christian Tappan asumió el papel de Gonzalo Gaviria luego de presentar una prueba de audición para otro personaje de la historia (Caracol Televisión vía Colprensa)

Lo que siguió fue un año de rodaje —Tappan no vio a su hijo recién nacido, Lorenzo, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012— que el elenco vivió como una estructura colectiva antes que como una jerarquía de protagonistas. “Se armó un grupo donde no había divas, no había egos, no había nadie más grande que nadie. Siendo que Andrés estaba interpretando a Pablo, era igual que el Chili, igual que el Topo, igual que yo, igual que todos”, afirmó Tappan. “Éramos uña y mugre. Éramos como Menudo, pero con bigotes, calvos, gordos; bajábamos de la van y siempre éramos los mismos”, comparó con humor.

García destacó también el papel de los directores Laura Mora y Carlos Moreno en la construcción del tono. “Lograron dirigirlos llevándolos hasta el límite, pero impidiendo cruzar el límite”, señaló. Tappan añadió que Mora, como paisa, aportó verosimilitud y trasfondo a las interpretaciones del elenco: “Ella al ser paisa y conocer muy bien su tierra, era una información cultural que nosotros no teníamos. Nosotros podíamos hacer el acento perfecto, pero comer con cuchara frijoles y cosas así yo no sabía”, relató.

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El efecto “boomerang”

A pesar de las dos reglas que García había impuesto, el público terminó encariñándose con el personaje. El propio productor lo admitió con una mezcla de asombro y humor: “Sufrimos un efecto boomerang”. Cuando Escobar sacaba su libreta —el gesto que el equipo pensó que transmitiría terror—, la audiencia lo convirtió en meme. García identificó tres factores para explicar lo que ocurrió.

El primero fue el casting. “Era muy difícil que un Escobar interpretado por Andrés, que un Gonzalo interpretado por ti, terminaran produciendo un efecto de rechazo”, le dijo a Tappan. El carisma de los actores operó por encima de las intenciones del guion.

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El segundo factor fue la naturaleza provinciana de los personajes. “Estos personajes son emergentes, son personajes igualados, y en nuestro caso son personajes de provincia”, explicó García. En sus palabras, esa condición le imprimió al relato un toque de humor inevitable, en línea con una tradición que atraviesa toda la televisión colombiana.

Tappan lo ilustró con un ejemplo concreto: “La sola expresión de ellos ya podía causar algo de humor. ¿Por qué? Porque cuánta gente en Bogotá tiene un amigo de Rionegro que se expresaba como nosotros. Al bogotano le podía parecer muy chistoso que usáramos la palabra ‘panguana’ para decirle a una pistola. Y la sola palabra ya tiene mucho folclor”.

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El tercer factor, según García, era estructural: “Estos personajes se apartan de la norma para vivir en sus propios términos. Tratan de transformar el mundo y luego no se pueden volver a integrar a él. Ese es el gran sino del personaje trágico, que termina siendo un outsider”. Esa condición, añadió, genera una atracción que el espectador experimenta casi sin advertirlo. “En algún momento de nuestras vidas todos hemos soñado con poder vivir en nuestros propios términos. Vivir en sociedad implica sacrificar una porción de nuestra libertad”, puntualizó.