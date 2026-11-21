CDMX registra más de 60 mil solicitudes por baches en 2026: reparación puede tardar hasta 50 días. (Cuartoscuro)

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Los baches se han convertido en una problemática constante en la Ciudad de México, donde las alcaldías y el gobierno capitalino se ven en una constante contradicción por saber “a quién le corresponde” solucionarlo, mientras que la población sufre los estragos de los hundimientos en el pavimento de las calles.

En días recientes, la falta de atención a las solicitudes ciudadanas respecto a un bache ubicado sobre Francisco del Paso y Troncoso, Eje 3 Sur y Juan Pardavé, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, causó la muerte de un motociclista, quien viajaba en compañía de su hijo, resultando lesionado.

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CDMX ha registrado más de 60 mil baches en 2026

Datos del Tablero de Solicitudes *0311 de Locatel precisan que de enero al 19 de noviembre de este año, la ciudadanía ha reportado 61 mil 487 baches en la capital del país, debido a que la atención de este problema depende de si es una vialidad primaria o secundaria, los reportes se dividen de la siguiente forma:

El Gobierno de la CDMX registra 32 mil 479 quejas .

Mientras las 16 alcaldías acumulan 29 mil 8 solicitudes de atención.

Los registros por baches superan las 60 mil quejas en CDMX. (captura de pantalla)

Del total de reportes de este año, al día de hoy se mantienen abiertas 14 mil 452 solicitudes, a la espera de ser resueltas, siendo la Gustavo A. Madero y Tlalpan las alcaldías que más pendientes tienen:

Gustavo A. Madero: mil 656

Tlalpan: mil 566

La Magdalena Contreras: 753

Xochimilco: 633

Iztapalapa: 625

Venustiano Carranza: 596

Cuauhtémoc : 500

Álvaro Obregón: 454

Coyoacán: 444

Miguel Hidalgo: 406

Azcapotzalco: 400

Tláhuac: 208

Benito Juárez: 183

Iztacalco: 177

Cuajimalpa de Morelos: 100

Milpa Alta: 50

Tiempo de espera para arreglar los baches, el otro problema en la capital

Los capitalinos no solo se enfrentan a los baches, quienes se ven orillados a reportar las anomalías viales debido a los problemas y accidentes que llegan a generar de manera constante, sino a una cuestión de tiempo y burocracia.

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Pese a que el sistema de Locatel tiene mapeados los agujeros, que con el paso del tiempo se hacen más grandes por la falta de atención, la respuesta de las alcaldías o del Gobierno de Clara Brugada se traduce a una espera larga, en caso de ser vía primaria esta puede llegar a brindar la atención 55 días después de la solicitud.

Tiempo de espera para atender baches se convierte en un problema para los capitalinos. (Cuartoscuro)

Mientras que la media en las alcaldías es de 59 días, sin embargo, demarcaciones como La Magdalena Contreras puede tardar en resolver 101 un días, poniendo en riesgo la vida y el libre transito de las personas.

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En Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco, el tiempo de espera puede superar los setenta días; en contraste, la dependencia encargada en la alcaldía Benito Juárez e Iztacalco dan atención a la solicitud en menos de un mes.

El accidente que ha conmocionado a la capital del país

Roger “N” y su hijo viajaban en una motociclista el pasado 18 de noviembre, el hombre llevaba a su hijo a la escuela, cuando al intentar esquivar un vehículo, cayó en un bache de la Venustiano Carranza, perdiendo el control de la unidad e impactándose contra un árbol.

Las cámaras de videovigilancia de la zona grabaron el momento, registrando la muerte del padre de familia, mientras que el adolescente quedó con lesiones de gravedad.

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Medios de comunicación de la capital han reportado que en acercamientos con vecinos de la alcaldía, señalaron que desde hace seis meses han hecho reportes, sin que hasta el miércoles se haya tomado en cuenta su queja.

Un día después del trágico accidente, el hundimiento fue reparado y las autoridades capitalinas han emprendido una investigación para deslindar responsabilidad.