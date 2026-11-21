Hasta septiembre se registraban 7.460 fallecidos (Gentileza: El Doce.tv)

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Un experto en movilidad advirtió que Colombia podría cerrar 2026 con más de 10.000 personas fallecidas en siniestros viales y alrededor de 100.000 heridos graves, en medio de un deterioro de los indicadores de seguridad vial. Juan Pablo Bocarejo señaló que, con 7.460 muertes acumuladas hasta septiembre, el país avanza hacia un escenario que calificó como crítico, con las motocicletas como principal factor detrás del aumento de la mortalidad.

Según información publicada por Blu Radio, Bocarejo explicó en Mañanas Blu que los datos analizados provienen del Observatorio de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y muestran un incremento frente al año anterior.

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El experto sostuvo que, si la tendencia se mantiene, diciembre terminará con más de 10.000 fallecidos y más de 100.000 personas con heridas graves en carreteras y calles del país.

Bocarejo comparó la magnitud de la situación con la que producirían 30 terremotos al año, con el objetivo de dimensionar el impacto de la siniestralidad vial.

“Tenemos datos a septiembre del 2026 y son datos realmente desastrosos para el país. Yo a veces siento que el país no es consciente de lo que significa esto”, afirmó.

Un motociclista murió en siniestro vial en el sur de Bogotá - crédito Tránsito Bogotá

Motociclistas concentran el aumento de la mortalidad vial

De acuerdo con los análisis citados por Bocarejo, el 96 % del incremento de las muertes en las vías está relacionado con usuarios de motocicleta o con siniestros en los que estos vehículos están involucrados.

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El experto calificó este comportamiento como uno de los puntos más críticos del panorama actual y señaló que las prácticas de aprendizaje informal aparecen como un factor relevante.

Bocarejo explicó que una encuesta realizada en Bogotá encontró que prácticamente la mitad de los motociclistas consultados aprendió a conducir con la ayuda de un amigo o un familiar.

Para el investigador, esta forma de aprendizaje evidencia una falta de instrucción especializada que puede afectar la preparación de los conductores antes de salir a las vías.

A este problema se suma, según dijo, la circulación de personas que no cuentan con licencia de conducción. Bocarejo mencionó un dato anterior según el cual entre el 30 % y el 40 % de quienes sufrieron un siniestro grave ni siquiera tenía licencia.

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El experto sostuvo que este es uno de los aspectos que deben ser atendidos con prioridad, debido a que implica que una parte importante de los conductores involucrados en accidentes graves no había demostrado formalmente capacidades básicas de manejo.

Siniestralidad en Colombia . (Amílcar Montejo/Emetra)

Jóvenes, entre los más afectados por los siniestros

Los datos presentados también muestran una fuerte afectación sobre la población joven. Según el análisis, el 30 % de las personas fallecidas en siniestros viales tiene entre 18 y 28 años.

Dentro de ese grupo, el 80 % de las víctimas son hombres, lo que refleja una concentración de la mortalidad en población masculina joven.

En el caso de las mujeres, Bocarejo señaló que el nivel de riesgo relacionado con el uso de motocicleta supera las cifras de afectación por violencia intrafamiliar.

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El panorama descrito por el experto combina tres elementos: un aumento de la mortalidad vial, una participación creciente de motociclistas en los siniestros y deficiencias en los procesos de formación y habilitación de quienes conducen estos vehículos.

Hasta septiembre, Colombia acumulaba 7.460 personas fallecidas en carreteras y calles, una cifra que representa un aumento cercano al 20 % frente al año anterior.

Bocarejo insistió en que la tendencia observada durante 2026 hace prever un cierre de año particularmente grave y planteó que el país debe prestar mayor atención a la formación de motociclistas y al cumplimiento de los requisitos para conducir.

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El experto advirtió que la siniestralidad vial no solo se traduce en fallecidos, sino también en decenas de miles de personas con lesiones graves, lo que amplía el impacto social del problema.

Su proyección apunta a que 2026 podría terminar con más de 10.000 muertos y alrededor de 100.000 heridos graves, una cifra que, según su análisis, obliga a tratar la seguridad vial como una prioridad nacional.