David “N”, alias “Carlitos”, e Iván “N”, alias “El Búho” fueron detenidos por Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), son acusados de ser presuntos generadores de violencia en las alcaldías Tláhuac y Álvaro Obregón Foto: SSC CDMX

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos presuntos generadores de violencia en las alcaldías Tláhuac y Álvaro Obregón, como parte del reforzamiento operativo en las zonas oriente y poniente de la Ciudad de México. Las capturas correspondieron a David “N”, alias “Carlitos”, e Iván “N”, alias “El Búho”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que David “N” fue detenido en la colonia Barrio de Santa Cruz, en Tláhuac, donde estaría relacionado con al menos cuatro homicidios registrados en 2016, 2024, 2025 y 2026. El detenido tenía 20 años.

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La aprehensión ocurrió en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y Aztlán. Los policías observaron a David “N” mientras manipulaba varias bolsas de plástico, aparentemente utilizadas para distribuir narcóticos.

Al notar la presencia de los uniformados, el hombre huyó en una motocicleta azul. Los agentes lo alcanzaron metros adelante y realizaron una revisión, tras la cual aseguraron un arma de fuego con un cargador y cinco cartuchos útiles.

Un oficial penitenciario esposa a una persona junto a un escritorio con una pistola, mientras un recluso observa la escena desde el pasillo de las celdas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo en Álvaro Obregón

Durante la intervención también fueron aseguradas 300 bolsas con hierba verde con características de la marihuana, así como la motocicleta en la que viajaba David “N”. La SSC señaló que el detenido estaría relacionado con cuatro eventos de homicidio ocurridos en Tláhuac.

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En un hecho separado, los policías detuvieron a Iván “N”, alias “El Búho”, en la colonia Pueblo de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón. El hombre fue señalado como presunto integrante de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos en el poniente de la capital.

Las autoridades realizaron ambas detenciones como parte de las acciones para combatir delitos de alto impacto, detener a personas señaladas como generadoras de violencia y desarticular células delictivas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Asesinan a balazos a dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinaría su situación jurídica.

David “N”, alias “Carlitos”, fue detenido en Tláhuac y estaría relacionado con cuatro homicidios.

Iván “N”, alias “El Búho”, fue aprehendido en Álvaro Obregón y sería integrante de una célula dedicada al narcomenudeo.

En el operativo fueron aseguradas un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, 300 bolsas con hierba verde y una motocicleta.

A sus 20 años “Carlitos” es relacionado con múltiples asesinatos en Tláhuac

En posesión de un arma de fuego y 300 dosis de posibles enervantes, policías de la SSC detuvieron a un hombre, en la alcaldía Tláhuac

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El sujeto estaría relacionado con cuatro eventos de homicidio y es identificado como generador de violencia en la alcaldía Tláhuac.

Agentes policiales procesan una escena de crimen acordonada en una calle (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia para combatir los delitos de alto impacto en la alcaldía Tláhuac, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de posible droga.

Mientras los oficiales realizaban patrullajes de vigilancia en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y Aztlán, colonia Barrio Santa Cruz, observaron a un sujeto que manipulaba de manera inusual varias bolsitas de plástico como las utilizadas para la distribución de narcóticos.

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Al aproximarse para descartar la comisión de un delito, el individuo emprendió la huida a bordo de una motocicleta color azul, por lo que los uniformados iniciaron su persecución y lo alcanzaron metros adelante, donde, conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva.

Como resultado de la revisión, le aseguraron un arma de fuego abastecida con un cargador y cinco cartuchos útiles, así como 300 bolsitas de plástico con cierre hermético que contenían una hierba verde con las características de la marihuana. También aseguraron la motocicleta en la que viajaba.

Por estos hechos, los policías detuvieron al hombre de 20 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados y la motocicleta, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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Cabe señalar que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento de que el detenido posiblemente está relacionado con cuatro agresiones por disparos de arma de fuego registradas en los años 2016, 2024, 2025 y 2026, en las que varias personas perdieron la vida. Además, es identificado como generador de violencia en la alcaldía Tláhuac.