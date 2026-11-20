El Gobierno nacional confirmó la suspensión definitiva de 30 bocaminas usadas para la minería ilegal en los municipios de Anorí y Amalfi, en el departamento de Antioquia.
Conforme a los datos oficiales presentados por la Presidencial, la intervención se desarrolló a través de la Operación Porce III, dirigida contra la explotación ilícita de minerales en la región del nordeste antioqueño.
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El balance de la acción de las autoridades indicó que 14 de las bocaminas, o aperturas de tierra, quedaron selladas de manera definitiva mediante obras de infraestructura civil.
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