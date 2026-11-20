La ministra de las Culturas, Paola Holguín, declaró insubsistente el nombramiento de Julia Cristina Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia (Biblioteca Nacional de Colombia)

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La ministra de las Culturas, Paola Holguín, declaró insubsistente el nombramiento de Julia Cristina Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, luego de que una decisión judicial suspendiera provisionalmente su designación por considerar que no acreditaba la experiencia profesional relacionada exigida para ejercer el cargo.

La determinación quedó consignada en la Resolución 0689 del 20 de noviembre de 2026, firmada por la ministra, y fue notificada por el área de Gestión Humana del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. El acto administrativo establece que la desvinculación tiene efectos desde la fecha de su expedición.

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“Declárese, a partir de la fecha, insubsistente el nombramiento de la servidora Julia Cristina Daza Noguera, en el cargo denominado Director General de Unidad Administrativa Especial Código 0015 Grado 22 de la Biblioteca Nacional de Colombia”, señala la norma.

La salida de Daza se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara suspender provisionalmente los efectos de la resolución mediante la cual había sido nombrada, mientras avanza el proceso judicial que busca determinar la legalidad de su designación.

Sobre la suspensión de Daza en el cargo

La medida del tribunal era provisional y no representaba una decisión definitiva sobre la legalidad del nombramiento, pues el proceso judicial debía continuar con el estudio de fondo de la demanda de nulidad (@BibliotecaNalCo/X)

La decisión ministerial se conoció después del Auto Interlocutorio No. 520, emitido el 11 de noviembre de 2026 por la Sección Primera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En esa providencia, los magistrados admitieron una demanda de nulidad electoral contra el nombramiento de Daza y decretaron la suspensión provisional de sus efectos.

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El proceso fue promovido por los congresistas Jennifer Pedraza Sandoval, Alejandra Sánchez Zuluaga, Andrés Felipe Salcedo Pinzón y Adair David Cotes Barros, quienes cuestionaron la legalidad de la Resolución DM 0608 del 1.º de octubre de 2026, mediante la cual se formalizó la designación de Daza al frente de la Biblioteca Nacional.

El principal argumento de la decisión judicial estuvo relacionado con la experiencia profesional acreditada para acceder al cargo. Según el análisis del tribunal, las actividades laborales que fueron reconocidas como experiencia no tendrían una correspondencia suficiente con las funciones que debe desempeñar la directora de la institución.

El tribunal había suspendido los efectos de la Resolución DM 0608 del 1.º de octubre de 2026, mediante la cual se oficializó la designación de Daza al frente de la Biblioteca Nacional (Tribunal Administrativo de Cundinamarca)

La suspensión provisional fue adoptada mientras se estudia el fondo de la demanda y no representaba, por sí misma, la nulidad del nombramiento. El auto precisó que la medida cautelar no constituía un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la designación y advirtió expresamente que lo resuelto “no significa prejuzgamiento”.

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Tras conocerse la decisión judicial, circularon en redes sociales versiones sobre la continuidad de Daza en algunas actuaciones, incluida la presunta firma de documentos y la presentación de una incapacidad médica. Sin embargo, esos señalamientos no hacen parte de la determinación formal que declaró insubsistente su nombramiento.

Los cuestionamientos sobre los requisitos del cargo

Jennifer Pedraza, una de las demandantes, cuestionó el nombramiento de Julia Daza por presuntos incumplimientos en los requisitos de experiencia exigidos para dirigir la Biblioteca Nacional (@mincultura/X-@JenniferPedraza/X)

La demanda de nulidad electoral planteó reparos sobre dos aspectos de la designación de Daza. El primero corresponde a la experiencia profesional relacionada que debía demostrar para cumplir los requisitos del empleo; el segundo se refiere a la posible reserva de determinadas funciones de la Biblioteca Nacional para profesionales con formación en Bibliotecología.

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De acuerdo con el auto del tribunal, el Ministerio de las Culturas había considerado que Daza cumplía con el requisito de experiencia profesional relacionada, al contabilizar un total de 73 meses y 14 días. Para la alternativa de formación académica aplicada en su caso, el requisito mínimo era de 72 meses.

Los demandantes cuestionaron las certificaciones utilizadas para completar ese tiempo de experiencia, al señalar que varias correspondían a actividades en comunicaciones, relaciones públicas, divulgación institucional y asesoría.

A juicio de los accionantes, esas labores no guardaban similitud material con las responsabilidades propias de la dirección de la Biblioteca Nacional, argumento que fue examinado por el tribunal al decretar la suspensión provisional del nombramiento.

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