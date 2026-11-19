El pronóstico del clima en México para este jueves 19 de noviembre estará marcado por las lluvias, los fuertes vientos y las bajas temperaturas en distintas regiones. El frente frío número 6 permanecerá estacionario sobre el suroeste del golfo de México, mientras que canales de baja presión favorecerán precipitaciones en el centro, oriente y sureste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México tendrá cielo nublado por la mañana, ambiente fresco y posibles bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde se esperan intervalos de chubascos, con temperaturas máximas de 21 a 23 grados y mínimas de 11 a 13 grados Celsius.

Una infografía del Servicio Meteorológico Nacional detalla el pronóstico de lluvias y temperaturas previstas para las alcaldías de la Ciudad de México. (Conagua clima)

¿Dónde lloverá hoy jueves 19 de noviembre en México?

Las lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, se concentrarán en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También habrá intervalos de chubascos en Baja California, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, CDMX, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos y Tlaxcala se pronostican lluvias aisladas.

Una infografía del Servicio Meteorológico Nacional de México detalla las temperaturas mínimas previstas de menos cinco a cinco grados en zonas serranas del país. (Conagua clima)

Frente frío 6 provocará fuertes vientos en estos estados

Las rachas alcanzarán entre 60 y 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. Veracruz tendrá vientos de hasta 60 km/h, mientras que Tamaulipas y Tabasco registrarán rachas de hasta 50 km/h.