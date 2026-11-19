El Pacto Histórico solicitó la intervención de su Comité de Ética para examinar las denuncias contra la representante a la Cámara. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El Pacto Histórico informó que solicitó a su Comité de Ética activar los mecanismos disciplinarios para examinar las denuncias sobre la presunta falsificación del título de pregrado y la tarjeta profesional de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento de la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico, que pidió adelantar las actuaciones internas correspondientes y resolver la situación de la congresista a la mayor brevedad posible.

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En el comunicado, la colectividad expresó su rechazo a cualquier conducta que atente contra la fe pública y los principios de la función pública. También reiteró su compromiso con la ética pública, la transparencia y el respeto a la ley, al señalar que no ampara ni justifica actuaciones relacionadas con posibles falsedades documentales.

“Hemos solicitado formalmente al Comité de Ética de nuestro partido que active de manera inmediata los mecanismos disciplinarios correspondientes, investigue los hechos con rigor y resuelva la situación de la congresista a la mayor brevedad posible”, indicó la organización política.

El Pacto Histórico manifestó que espera celeridad en las actuaciones internas, aunque aclaró que el procedimiento debe respetar las garantías de la representante, entre ellas el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

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El Pacto Histórico reiteró su rechazo a cualquier acto de falsedad y garantizó el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. - crédito @PactoCol/X

Pacto Histórico pidió celeridad en el proceso interno contra Luz Verónica Estrada

En su pronunciamiento, el Pacto Histórico sostuvo que las denuncias conocidas públicamente requieren una actuación de sus organismos internos y que las disposiciones éticas de la organización deben aplicarse a todos sus integrantes, sin importar su investidura o militancia.

La colectividad también hizo referencia al impacto que este tipo de señalamientos puede tener en la confianza ciudadana y aseguró que su respuesta estará orientada por criterios de transparencia.

“Si bien exigimos celeridad y contundencia, también garantizamos el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, confiando en que la justicia ordinaria y nuestros organismos internos esclarecerán los hechos”, señaló el comunicado.

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De esta manera, el partido diferenció las actuaciones disciplinarias solicitadas a su Comité de Ética de las verificaciones que puedan corresponder a las autoridades judiciales.

El documento no anunció una sanción contra Estrada Holguín ni anticipó el resultado del procedimiento interno. La solicitud busca que el organismo examine las denuncias y determine lo que corresponda dentro de sus competencias.

La declaración fue suscrita por la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico y fechada en Bogotá el 18 de noviembre de 2026.

Luz Verónica Estrada Holguín fue objeto de una verificación de sus credenciales académicas ante la Universidad Nacional. - crédito Cámara de representantes

Universidad Nacional informó que no encontró registros de Estrada como egresada

Uno de los antecedentes de las denuncias es una comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, fechada el 23 de octubre de 2025 y dirigida al Área de Registro del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).

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La carta respondió a una solicitud recibida el 16 de octubre de ese año para verificar el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que, según la documentación objeto de consulta, habría obtenido Luz Verónica Estrada Holguín el 16 de noviembre de 2021.

Para atender el requerimiento, la División de Registro y Matrícula revisó los archivos físicos y digitales de la dependencia. Según la comunicación, la institución no encontró registros de que la representante a la Cámara fuera egresada de ese programa de pregrado en la sede Medellín.

La respuesta también se refirió al documento presentado ante el Copnia. La Universidad Nacional indicó que la copia del registro de diplomas aportada por Estrada Holguín no fue expedida por esa institución.

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“Por lo anterior, la copia del registro de diplomas de Ingeniera de Minas y Metalurgia, presentada por la señora Estrada Holguín en su entidad, no fue expedida por esta Universidad y Sede”, precisó la comunicación.

El documento fue firmado por María Zuly Zulaica Londoño, jefa de la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín, y tuvo copia para la jefa de la Oficina Jurídica de esa sede y la secretaria de la Facultad de Minas.

En la carta del 23 de octubre de 2025, la Universidad Nacional desconoció el registro del diploma presentado ante el Copnia. - crédito Unal

La Universidad Nacional anunció que informaría a la autoridad competente

En la parte final de la carta, la institución indicó que pondría la información en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente, ante una posible falsedad en documento público.

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“Teniendo en cuenta la presente información conocida por la Universidad, la misma se pondrá en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente; por presunta falsedad en documento público”, señaló la respuesta.