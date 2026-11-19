Límites térmicos de resistencia al frío en arbustos y cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las plantas resistentes al frío no son invulnerables: cada especie soporta temperaturas bajo cero dentro de límites definidos por su genética, la duración de la helada, el estado del suelo y la exposición al viento. El llamado “frío extremo” puede significar una noche de -2 °C o una sucesión de jornadas de -20 °C, dos escenarios muy distintos para cualquier jardín.

Las especies capaces de sobrevivir a las bajas temperaturas emplean mecanismos como la acumulación de azúcares, el reposo invernal y la formación de estructuras vegetales más resistentes. Aun así, una planta que tolera una helada breve puede sufrir daños graves si el suelo permanece congelado o si el frío se prolonga durante semanas.

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Una planta puede resistir temperaturas bajo cero si evita que el hielo rompa sus células, si conserva sus raíces protegidas y si está adaptada al clima local. Las hortalizas de invierno suelen aguantar heladas moderadas, mientras que algunos arbustos y árboles soportan mínimos mucho más bajos, incluso cercanos a -20 °C.

Las heladas no afectan igual a todas las plantas

La rusticidad es la capacidad de una especie para sobrevivir y desarrollarse dentro de un rango de temperaturas mínimas. Esta condición no depende solo del termómetro: también influyen la humedad, el drenaje, la edad de la planta y la presencia de viento.

Una helada meteorológica ocurre cuando el aire alcanza 0 °C o menos. La congelación biológica aparece cuando el agua presente en los tejidos vegetales se solidifica y daña las membranas celulares.

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Las plantas más vulnerables, como los tomates, las calabazas y el maíz dulce, pueden dañarse entre 0 y -2 °C. Las especies tolerantes a la escarcha soportan ese intervalo durante poco tiempo, sobre todo cuando ya se han aclimatado al descenso de temperatura.

Las hortalizas muy resistentes pueden afrontar heladas por debajo de -2 °C. Entre ellas figuran la col rizada, las coles de hoja, la espinaca, la mostaza, los nabos, los rutabagas, la salsifí, el ruibarbo y el espárrago.

La congelación biológica rompe las membranas celulares y genera un daño irreversible cuando el hielo se forma en el interior de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los azúcares ayudan a evitar la congelación celular

Muchas plantas de invierno aumentan la concentración de azúcares en sus tejidos cuando baja la temperatura. Este proceso reduce el punto de congelación del agua celular y permite que las hojas o las raíces sigan vivas durante episodios de frío.

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Las zanahorias representan uno de los casos más conocidos. Durante el otoño, parte de los almidones acumulados se transforma en azúcares simples, lo que protege a la raíz y aumenta su dulzor.

Las chirivías y los rutabagas presentan un comportamiento similar. Estas raíces pueden mejorar su sabor después de varias heladas moderadas, siempre que el suelo no se congele por completo.

Las coles también cambian con el frío. La col rizada y los repollitos de Bruselas tienden a perder amargor y a ganar dulzor cuando las temperaturas descienden durante el final del otoño.

El fenómeno tiene un límite. Cuando el hielo se forma dentro de las células, las membranas se rompen y los tejidos adquieren un aspecto translúcido, blando y acuoso que revela un daño irreversible.

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Las hortalizas de invierno soportan heladas, no inviernos polares

Las coles, las raíces y algunas hojas permiten extender la cosecha más allá del verano. La espinaca, la acelga, las collards, el kale, la zanahoria y la chirivía pueden mantenerse en el huerto después de las primeras heladas.

Las plantas maduras suelen resistir mejor que las plántulas recién trasplantadas. Por esa razón, el calendario de siembra determina gran parte del éxito de un cultivo de invierno.

Las referencias de extensión agraria sitúan el límite seguro de muchas hortalizas resistentes entre -3 y -4 °C durante períodos cortos. Una temperatura inferior o una helada prolongada exige medidas de protección.

Los túneles de plástico, las mantas de horticultura y los acolchados ayudan a conservar el calor del suelo. Estas herramientas no convierten a una hortaliza en una especie de clima polar, pero pueden evitar pérdidas durante noches especialmente frías.

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Las raíces pueden permanecer bajo tierra hasta cerca del momento en que el suelo se congela. Cuando la tierra queda totalmente endurecida, la cosecha se vuelve difícil y el riesgo para los tejidos aumenta.

Las hortalizas resistentes de invierno toleran descensos breves entre -3 y -4 °C antes de requerir protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El durillo florece en invierno y soporta heladas importantes

El durillo (Viburnum tinus) es uno de los arbustos ornamentales más asociados a los jardines de invierno. Mantiene sus hojas durante todo el año y produce grupos de flores blancas desde el otoño hasta la primavera en climas adecuados.

La planta procede de la cuenca mediterránea y se adapta a suelos calizos, arcillosos, margosos o arenosos, siempre que tengan un drenaje suficiente. Puede crecer a pleno sol, en semisombra o en sombra.

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Su resistencia al frío supera la de muchas especies ornamentales de flor. Las estimaciones disponibles sitúan su límite aproximado entre -10 y -15 °C, aunque los capullos, las ramas jóvenes y el follaje pueden sufrir antes que la planta entera.

El Missouri Botanical Garden recomienda protegerlo de los vientos invernales más fríos. Esta precaución resulta relevante porque una helada seca y persistente puede afectar la floración aunque el arbusto sobreviva.

El durillo no pertenece al grupo de plantas aptas para inviernos subárticos. Su valor radica en que combina hoja perenne, floración invernal, tolerancia a la sequía una vez establecido y capacidad para soportar heladas repetidas en regiones templadas.

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El durillo mantiene su floración en invierno y soporta temperaturas mínimas de hasta -15 °C en climas templados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acebo y el espino alcanzan una rusticidad superior

Las especies leñosas de climas fríos ofrecen una resistencia mucho mayor frente a las temperaturas extremas. El espino blanco (Crataegus monogyna) y el acebo (Ilex aquifolium) pueden sobrevivir cerca de -20 °C.

El espino blanco funciona como seto o como árbol aislado. Requiere terrenos que no permanezcan encharcados, una condición relevante porque el exceso de agua agrava los daños causados por el frío en las raíces.

El acebo conserva su follaje durante el invierno y produce bayas rojas características. Su capacidad para resistir mínimos muy bajos lo diferencia de especies mediterráneas que prosperan mejor en inviernos suaves.

Estas plantas muestran que la expresión “resistente al frío extremo” solo resulta precisa cuando se acompaña de una temperatura concreta. Un arbusto capaz de superar -20 °C no tiene las mismas exigencias ni la misma rusticidad que otro cuyo límite ronda los -10 °C.

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El acebo y el espino blanco presentan una rusticidad que les permite tolerar descensos cercanos a -20 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dietes soporta frío ligero, pero no suelos congelados

El dietes, conocido también como iris africano, es una vivaz rizomatosa de hojas largas y flores que recuerdan a las de algunas orquídeas. Sus especies más cultivadas incluyen Dietes vegeta, Dietes grandiflora y Dietes iridioides.

La planta tolera bien la sequía una vez establecida y puede mantener una floración prolongada en climas templado-cálidos. Su aspecto ornamental y su adaptación a bordes o canteros explican su presencia frecuente en jardines urbanos.

La resistencia al frío del dietes tiene límites definidos. El Instituto de Alimentos y Ciencias Agrícolas de Florida advierte que el follaje de Dietes vegeta se vuelve pardo por debajo de -3,9 °C.

El Missouri Botanical Garden aconseja tratar a Dietes iridioides como anual o conservar sus rizomas bajo techo en zonas donde el suelo se congela.

El dietes puede sobrevivir a algunas noches cercanas a 0 °C y soportar descensos ligeros bajo cero. No resulta adecuado para regiones con heladas prolongadas ni para jardines donde la tierra permanece congelada durante el invierno.

El dietes sufre daños en su follaje por debajo de -3.9 °C y no sobrevive en terrenos que se congelan por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El drenaje y el microclima definen la supervivencia

La resistencia de una planta no depende únicamente de la especie elegida. Un ejemplar ubicado junto a un muro que acumula calor, protegido del viento y plantado en suelo drenante puede responder mejor que otro de la misma variedad expuesto a una zona abierta.

El agua estancada representa un riesgo para muchas plantas de invierno. La lavanda, el durillo y otras especies mediterráneas toleran mejor el frío cuando sus raíces no permanecen saturadas.

Las plantas de balcón, como el ciclamen, el brezo, el eléboro y la prímula, pueden mantener flores o follaje decorativo durante los meses fríos. Su resistencia suele limitarse a heladas leves o a temperaturas cercanas a 0 °C.

La selección adecuada debe partir del clima local. Para un jardín con mínimas cercanas a -2 °C, las vivaces invernales, el dietes en sectores resguardados y las hortalizas resistentes pueden funcionar bien.

En zonas con inviernos de -10 °C o menos, el repertorio debe cambiar. Allí conviene priorizar especies leñosas de alta rusticidad y reservar las plantas mediterráneas o subtropicales para macetas protegidas o espacios interiores.