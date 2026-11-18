Este miércoles, el clima en México estará marcado por lluvias torrenciales, bajas temperaturas y fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 6 permanecerá estacionario sobre el golfo de México, con efectos en el oriente y sureste del territorio nacional.

La Ciudad de México también tendrá posibilidad de lluvias aisladas, debido a la interacción de canales de baja presión y el ingreso de humedad.

¿Dónde habrá lluvias torrenciales hoy 17 de noviembre?

Durante esta noche y madrugada del miércoles se pronostican lluvias torrenciales en el sur de Veracruz, norte y este de Oaxaca, noroeste de Chiapas y oeste de Tabasco.

Además, se esperan precipitaciones muy fuertes en Quintana Roo; fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán, así como chubascos en Guerrero, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En CDMX, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Jalisco, Colima y Michoacán habrá lluvias aisladas.

Frente frío 6 provocará evento de Norte y descenso de temperatura

La masa de aire polar asociada al sistema frontal ocasionará ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país.

El evento de Norte tendrá rachas de 70 a 90 km/h en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec. También habrá oleaje de hasta cuatro metros en costas veracruzanas.

Frente frío 7 avanza sobre el noroeste de México

El SMN también alertó por el desplazamiento del frente frío número 7, que ocasionará lluvias, descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Para este miércoles continuarán las lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ambos sistemas mantendrán condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país.