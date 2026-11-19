PT hace a un lado a Morena: realizará encuestas en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas para gubernaturas de 2027. (Foto: X/@AlbertoAnayaGt)

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El Partido del Trabajo (PT) continúa desafiando a Morena, tanto la militancia como los dirigentes del partido han mostrado su inconformidad con las designaciones anunciadas hace unos meses, políticos que en los próximos meses se convertirán en los candidatos del oficialismo, rumbo a los comicios de 2027.

Uno de los más recientes desencuentros se dio entre el coordinador de los diputados petistas en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, y las líderes del guinda, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, quienes refrendaron su respaldo a los aspirantes ya designados y negaron la repetición de encuestas para definir nuevos titulares de las coordinaciones estatales.

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El PT desafía a Morena y va por nuevas encuestas

En entrevista con medios de comunicación, Alberto Anaya, dirigente nacional petista, dio a conocer que su partido realizará encuestas propias en al menos tres entidades, donde dejaron de respaldar a los perfiles anunciados por Morena, lo que apuntaría a definir su postura para el próximo año.

La decisión representa un nuevo episodio de tensión entre los partidos aliados, pues el PT busca conocer el respaldo ciudadano hacia sus propuestas antes de tomar decisiones sobre las candidaturas a las gubernaturas de 2027.

El dirigente explicó que los ejercicios se llevarán a cabo en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas. Los resultados serán un elemento para determinar cómo procederá el partido en cada entidad y si mantiene los acuerdos políticos con Morena.

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Raúl Morón busca la gubernatura de Michoacán con el PT. (Crédito: PT)

Uno de los puntos centrales de la decisión es Michoacán, donde el PT mantiene su respaldo al senador Raúl Morón, pese a que Morena ya designó a Carlos Torres Piña como su coordinador estatal rumbo a la elección de 2027.

Alberto Anaya dejó claro que su partido no ha retirado el apoyo a Morón y que las mediciones permitirán conocer su posicionamiento. Sobre el calendario, adelantó que las encuestas comenzarán a levantarse a finales de noviembre o principios de diciembre.

El dirigente petista explicó que, después de conocer los resultados, tanto el senador como el partido tomarán decisiones sobre los siguientes pasos. Sin embargo, evitó confirmar si existe la posibilidad de competir por separado.

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Michoacán, Nuevo León y Zacatecas: los estados donde el PT medirá a sus aspirantes

Las tres entidades representan escenarios distintos para el Partido del Trabajo, pero tienen un elemento en común: Morena ya avanzó en la designación de sus coordinadores estatales, lo que provocó inconformidades entre los petistas.

El PT no está de acuerdo con el nombramiento de Clara Luz Flores como coordinadora en Nuevo León.

“Hay particularmente tres estados, es el estado de Michoacán, el estado de Nuevo León, el estado de Zacatecas, donde los tenemos encorchetados... Nuestro partido iba a realizar encuesta a finales de este mes y a partir de esa encuesta vamos a tomar decisiones”, reafirmó el petista.

Estos son los perfiles que se encuentran en el centro de las diferencias políticas:

Michoacán: el PT respalda a Raúl Morón, mientras que Morena designó a Carlos Torres Piña como su coordinador estatal.

Nuevo León: los petistas impulsan a Jesús Elizondo , quien buscaría medirse en una encuesta frente a Clara Luz Flores , perfil elegido por Morena.

Zacatecas: Morena designó a Verónica Díaz Robles como coordinadora estatal, en un proceso que también generó cuestionamientos por la influencia del grupo político de los Monreal.

En Nuevo León, el PT ya había descartado impulsar a Tatiana Clouthier como su posible candidata y manifestó su respaldo a Jesús Elizondo. La intención de medirlo frente a Clara Luz Flores abre otro frente de negociación entre los partidos aliados.

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Morena rechaza repetir encuestas y crece la tensión con el PT rumbo a 2027

Citlalli Hernández se lanza contra versión de Reginaldo Sandoval y rechaza acuerdo para repetir encuesta en Michoacán. (RS)

Las diferencias entre ambos partidos se hicieron más evidentes después de que Reginaldo Sandoval asegurara que existía un acuerdo para repetir la encuesta en Michoacán y definir nuevamente al perfil que encabezaría el proyecto de la coalición.

Sin embargo, Citlalli Hernández rechazó públicamente esa versión y cuestionó que el legislador petista hablara de acuerdos en los que, según explicó, no había participado directamente.

La postura fue respaldada por Ariadna Montiel, quien el 17 de noviembre reiteró que Morena no contempla repetir las encuestas con las que definió a sus coordinadores estatales. La dirigente sostuvo que los procedimientos internos tienen reglas y tiempos establecidos.

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Por ahora, Alberto Anaya evitó anticipar una ruptura de la alianza y recordó que todavía existe tiempo para resolver las diferencias. También señaló que los desacuerdos pueden presentarse en distintas partes del país y que las decisiones sobre las coaliciones se tomarán conforme avance el calendario electoral.