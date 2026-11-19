Confiscan más de una tonelada de metanfetamina y 29 kilos de fentanilo en una casa de Tijuana. Gabinete de seguridad.

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Un operativo conjunto en Tijuana, Baja California, terminó con el aseguramiento de más de una tonelada de metanfetamina, 29 kilos de fentanilo y un vehículo con blindaje de fábrica. La acción fue reportada por el Gabinete de Seguridad de México a través de su cuenta oficial.

El cateo se ejecutó en un inmueble de la ciudad fronteriza. Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California.

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El operativo en Tijuana

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en Tijuana, municipio fronterizo de Baja California. El Gabinete de Seguridad no detalló el nombre de la calle ni la colonia donde se llevó a cabo el cateo. La operación reunió a seis instancias distintas de los tres órdenes de gobierno. Participaron corporaciones militares, civiles y de procuración de justicia, tanto federales como estatales.

Esta coordinación entre Sedena, Guardia Nacional, Semar, FGR, SSPC y la autoridad estatal de seguridad fue presentada como el mecanismo que permitió ejecutar el aseguramiento en el inmueble señalado.

Durante el cateo, los elementos de seguridad localizaron más de una tonelada de metanfetamina dentro del inmueble. A esta cifra se sumaron 29 kilos de fentanilo. Además de las drogas, se aseguró un vehículo con blindaje de fábrica. El comunicado del Gabinete de Seguridad no especificó la marca, el modelo ni el destino que se dará a la unidad.

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Impacto económico calculado por las autoridades

El Gabinete de Seguridad estimó que el aseguramiento representa una afectación económica de 387 millones de pesos para la delincuencia organizada. La cifra se calculó a partir del valor conjunto de la metanfetamina, el fentanilo y el vehículo decomisado.

Confiscan más de una tonelada de metanfetamina y 29 kilos de fentanilo en una casa de Tijuana. Gabinete de seguridad.

Según el comunicado, este tipo de golpes busca debilitar las fuentes de financiamiento de los grupos criminales. Las autoridades señalaron que también afecta sus capacidades operativas y logísticas.

El balance acumulado del Gabinete de Seguridad

El comunicado del Gabinete de Seguridad enmarcó este operativo dentro de un balance más amplio correspondiente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la cifra difundida, el Gabinete de Seguridad ha asegurado más de 588 toneladas de droga en lo que va de esta gestión.

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Las autoridades sostienen que estas acciones evitan que las sustancias aseguradas lleguen a las comunidades del país. Según el planteamiento oficial, esto previene afectaciones a la salud de miles de familias.

Otros decomisos recientes en Baja California

El operativo en Tijuana no es un hecho aislado en la entidad. El pasado 15 de julio de 2026, elementos de la Guardia Nacional, la Semar, la FGR y la Policía Municipal catearon un inmueble en esa misma ciudad y aseguraron 37.5 kilos de metanfetamina, según informó el Gabinete de Seguridad en su reporte de acciones relevantes de esa fecha.

Confiscan más de una tonelada de metanfetamina y 29 kilos de fentanilo en una casa de Tijuana. Gabinete de seguridad.

En septiembre de 2026, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional, detectó un envío de mil 357 kilos de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo en el área de exportación de la Aduana de Tijuana. El cargamento estaba destinado a Estados Unidos y fue localizado gracias a un binomio canino.

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Días antes, el 8 de septiembre, la misma aduana registró el aseguramiento de 75.9 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión que transportaba tunas.

En noviembre de 2026, el Gabinete de Seguridad también reportó la detención en Baja California de José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, señalado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y “El Aquiles”, líderes de una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en la entidad.

Grupos delictivos con presencia en Baja California

En Baja California operan principalmente dos organizaciones criminales: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La plaza de Tijuana ha sido controlada durante al menos 15 años por los hermanos René y Alfonso Arzate García, identificados como jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y ligados a la facción de Los Mayos. Las autoridades de Estados Unidos los acusaron de narcoterrorismo. Los hermanos Arzate García son conocidos con los alias “La Rana” y “El Aquiles”.

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Confiscan más de una tonelada de metanfetamina y 29 kilos de fentanilo en una casa de Tijuana. Gabinete de seguridad. Crédito: Especial

El CJNG mantiene presencia en Baja California desde 2014, cuando estableció una alianza con el Cártel de Tijuana para disputar al Cártel de Sinaloa el control de la ruta fronteriza hacia Estados Unidos. Esa fusión derivó en la estructura conocida como Cártel de Tijuana Nueva Generación (CTNG).

El CJNG tiene presencia preponderante en Tijuana y Tecate, mientras que en Ensenada, Rosarito y Mexicali su operación es descrita como marginal. La mayor operatividad del grupo en la entidad la controla José Antonio Soto Gastélum, alias “el Tigre”.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó indicios de colaboración entre el CJNG, el Cártel Arellano Félix (CAF) y la facción de Los Chapitos, en el marco de disputas territoriales en la entidad.

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