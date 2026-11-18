Agenda de movilizaciones hoy 18 de noviembre

(Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La jornada comenzará desde las 6:30 horas con una actividad del colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México en la estación Chabacano del Metro. Integrantes del grupo realizarán una jornada de búsqueda por patrones denominada “Triple Frontera”, enfocada en personas desaparecidas en la zona de Lagunas de Zempoala, Huitzilac y los límites entre la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

A las 7:00 horas, la organización Petroleros Unidos por México se concentrará frente a la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, en avenida Marina Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo. El grupo demanda ajustes inflacionarios a salarios y pensiones, así como recursos presupuestales para cubrir incrementos pendientes de personal activo y jubilado de confianza.

La única marcha prevista para este día está convocada por Mottu México CDMX, Edomex y Monterrey. La movilización iniciará a las 10:00 horas frente a la Alcaldía Iztacalco, sobre avenida Río Churubusco, con destino al Zócalo capitalino. Los participantes protestarán contra lo que califican como abusos de grúas y corralones privados, arrastres injustificados e irregularidades de autoridades de tránsito municipales, estatales y federales.

En Iztapalapa, a las 9:00 horas, se esperan dos concentraciones simultáneas en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en avenida Reforma número 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Por un lado, el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes acudirá a una audiencia para solicitar la revisión de un caso relacionado con una acusación de abuso sexual; por otro, la colectiva Las Tonantzin exigirá justicia para la víctima y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

En Cuauhtémoc, la Alianza Nacional Telefonista realizará a las 11:00 horas una conferencia de prensa y mitin frente al corporativo de Teléfonos de México, en avenida Parque Vía. La movilización será en solidaridad con trabajadores de Teléfonos del Noreste despedidos en Baja California y Sonora, además de demandar respeto a sus derechos laborales.

A la misma hora, la Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio” se reunirá en el Parque de la Ciudadela para dar seguimiento a su demanda de un aumento salarial del 9 por ciento y el respeto a sus derechos laborales.

Durante la tarde, a las 14:00 horas, la organización Mazahuas Indígenas de la Alameda Central A.C. acudirá a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre, para solicitar espacios de venta en la Alameda Central.

También a las 14:00 horas, la Organización de Colonos y Solicitantes de Vivienda Nueva Generación A.C. se concentrará en la Secretaría de Vivienda, ubicada en Luis Moya número 87, colonia Centro, para pedir el retiro de sellos de clausura de un predio en la colonia Parque San Andrés, Coyoacán.