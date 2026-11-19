Luz Verónica Estrada Holguín fue objeto de una verificación de sus credenciales académicas ante la Universidad Nacional. - crédito Cámara de representantes

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La Universidad Nacional de Colombia negó que la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, sea egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín. La institución también informó que el registro del diploma presentado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) no fue expedido por esa universidad y anunció que pondrá la información en conocimiento de las autoridades judiciales por presunta falsedad en documento público.

La respuesta quedó consignada en una carta fechada el 23 de octubre de 2025, dirigida a María Martínez, técnico administrativo del área de Registro del Copnia. El documento corresponde a una solicitud de verificación académica recibida por la institución educativa el 16 de octubre de ese mismo año.

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La consulta estaba relacionada con un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que habría sido obtenido por Estrada Holguín el 16 de noviembre de 2021. Ante el requerimiento, la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín revisó sus archivos físicos y digitales para establecer si existía información que acreditara su condición de egresada.

El resultado de la búsqueda fue comunicado oficialmente por la universidad, que descartó tener registros académicos de la representante a la Cámara en ese programa de pregrado.

La sede Medellín de la Universidad Nacional revisó sus archivos físicos y digitales para verificar el supuesto título de Ingeniería de Minas y Metalurgia. - crédito Unal sede Medellín

Universidad Nacional no encontró registros académicos de Luz Verónica Estrada

En la comunicación, identificada con el número M.1.004.03-1451-25 y el radicado IE2025002077, la institución explicó que la revisión de sus archivos no permitió confirmar que Estrada Holguín hubiera obtenido el título profesional que aparecía en el documento sometido a verificación.

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La respuesta fue firmada por María Zuly Zuluaga Londoño, jefa de la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín, quien certificó que no encontró antecedentes que acreditaran la graduación de la congresista en Ingeniería de Minas y Metalurgia.

El oficio señala textualmente: “se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta Universidad y Sede del programa curricular del pregrado antes mencionado”.

La revisión se concentró en los registros institucionales correspondientes al programa académico y a la sede a la que se atribuía la expedición del diploma. La respuesta fue remitida al organismo que solicitó la comprobación, con el propósito de aclarar si el documento presentado correspondía a un título expedido por la Universidad Nacional.

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Además de descartar la existencia de registros académicos a nombre de la representante en ese programa, la institución se pronunció sobre la autenticidad del soporte documental que había sido entregado ante el Copnia.

Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara del Pacto Histórico está en el centro de la polémica por la autenticidad de sus credenciales académicas. - crédito Universidad de los Andes

La universidad desconoció el registro del diploma presentado ante el Copnia

Otro de los aspectos consignados en la carta está relacionado con la copia del registro de diploma que fue aportada por Luz Verónica Estrada Holguín ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería.

La Universidad Nacional aseguró que ese documento no fue expedido por la sede Medellín. La afirmación quedó incluida en el mismo apartado en el que la institución informó sobre el resultado de la búsqueda en sus archivos.

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“Por lo anterior, la copia del registro de diplomas de Ingeniera de Minas y Metalurgia, presentada por la señora Estrada Holguín en su entidad, no fue expedida por esta Universidad y Sede”, indicó la dependencia en su respuesta.

El pronunciamiento se produjo en el marco de la verificación solicitada por el Copnia, organismo ante el cual se presentó el registro atribuido a la institución educativa. La carta no incluye detalles adicionales sobre las características del documento, la forma en que fue elaborado o las circunstancias en las que llegó a manos de la entidad.

Tampoco precisa quién habría elaborado o expedido el registro cuestionado. La universidad se limitó a certificar que no correspondía a un documento emitido por sus dependencias y que no encontró información que respaldara la condición de egresada de la congresista.

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En la carta del 23 de octubre de 2025, la Universidad Nacional desconoció el registro del diploma presentado ante el Copnia. - crédito Unal

Universidad Nacional anunció acciones por presunta falsedad en documento público

La comunicación también contiene un anuncio sobre las actuaciones que adelantará la institución después de conocer el resultado de la verificación.

En el cierre de la carta, la División de Registro y Matrícula informó que pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente, al considerar que la situación podría estar relacionada con una presunta falsedad en documento público.

“Teniendo en cuenta la presente información conocida por la Universidad, la misma se pondrá en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente; por presunta falsedad en documento público”, indicó la funcionaria que suscribió el oficio.

El anuncio establece que la universidad trasladará la información a las autoridades correspondientes para que conozcan el caso. Sin embargo, la comunicación no identifica un despacho judicial específico, una denuncia formal ya radicada ni actuaciones penales adelantadas contra la representante a la Cámara.

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La referencia a una presunta falsedad corresponde al motivo señalado por la institución para poner los hechos en conocimiento de las autoridades. La carta no contiene una decisión judicial ni establece responsabilidades penales sobre la congresista.