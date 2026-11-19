Joven cuestiona que Morena lleve campañas antidrogas a las escuelas mientras persisten señalamientos contra funcionarios. (Redes Sociales)

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Un estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 265 confrontó al secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, durante un evento de prevención de adicciones, donde cuestionó la efectividad de las campañas contra el consumo de drogas ante los señalamientos de presunta protección de autoridades a grupos criminales.

El encuentro ocurrió el 18 de noviembre de 2026, durante una actividad de la campaña “Sin drogas salvas tu vida”, realizada en San Jacinto Amilpas, municipio conurbado a la capital oaxaqueña.

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Frente a funcionarios y otros estudiantes, el joven tomó el micrófono para señalar que las acciones de prevención deben acompañarse de medidas contra quienes distribuyen sustancias ilícitas.

En su intervención, el alumno acusó una presunta colusión entre Morena y el narcotráfico en Oaxaca, y sostuvo que no es posible responsabilizar únicamente a los jóvenes por el consumo de drogas sin cuestionar las acciones de las autoridades para combatir su comercialización.

Estudiante acusa presuntos vínculos de Morena con el narcotráfico en Oaxaca

El joven comenzó su intervención al señalar que las campañas de concientización no pueden abordar el problema de las adicciones sin considerar a quienes permiten que las drogas lleguen a las comunidades.

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Estudiante encara a Jesús Romero y le reclama presunta colusión de Morena con el narcotráfico en Oaxaca. (Gobierno de Oaxaca)

“En Oaxaca hay una colusión entre Morena y el narcotráfico”, afirmó frente al secretario Jesús Romero López, quien escuchó los señalamientos mientras algunos asistentes reaccionaron con murmullos y aplausos.

Como parte de sus argumentos, el estudiante mencionó el caso de Juchitán de Zaragoza, donde el entonces presidente municipal morenista, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido en septiembre de 2026 por su presunta relación con el grupo criminal Los Cromos.

El alumno sostuvo que el exalcalde habría protegido a esta organización, señalada por actividades como narcomenudeo, extorsión y homicidios en la región del Istmo de Tehuantepec.

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También recordó las denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración municipal, entre ellas la supuesta solicitud de sobres con 80 mil pesos y la existencia de casi dos mil trabajadores que, según los señalamientos que mencionó, no desempeñaban funciones efectivas.

El caso de Los Cromos y la detención del alcalde de Juchitán

La detención de Sánchez Altamirano forma parte de las investigaciones sobre las presuntas redes de protección institucional de Los Cromos, grupo al que las autoridades relacionan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención del exalcalde morenista de Juchitán puso bajo la lupa los presuntos vínculos entre autoridades municipales y Los Cromos. Crédito: Redes sociales

El exalcalde fue arrestado el 23 de septiembre junto con Alberto de la Paz López, conocido como “La Parca”, por investigaciones relacionadas con extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

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De acuerdo con las indagatorias, Sánchez Altamirano presuntamente habría utilizado recursos e infraestructura municipal para favorecer las actividades de la organización criminal.

Entre los señalamientos también figuran posibles filtraciones de información sobre operativos de seguridad y protección a sus integrantes.

Las investigaciones también alcanzaron al excomisionado de la Policía Municipal, Jhon Keny Segura Moreno, detenido un día después y posteriormente vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado.

Alumno cuestiona a Jesús Romero por respuesta del gobierno

Durante su participación, el estudiante también recordó declaraciones atribuidas al secretario de Gobierno sobre la imposibilidad de criminalizar a determinadas personas y aprovechó para cuestionarlo directamente.

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Estudiante confronta a Jesús Romero por presuntos vínculos entre Morena y grupos criminales. (Redes Sociales)

“Cuando un gobierno no puede eliminar a los delincuentes es porque los delincuentes son parte del gobierno”, expresó.

Además, hizo referencia a recientes detenciones de sindicalistas en Cuilápam y Zaachila, a quienes, según su intervención, se les encontraron armas largas, cristal y marihuana.

El joven sostuvo que algunas organizaciones sindicales mantienen vínculos con Morena y realizan actividades políticas en favor del partido. Estas afirmaciones formaron parte de los señalamientos que dirigió al funcionario durante el encuentro.

Entre los puntos centrales de su reclamo estuvieron:

La presunta protección de autoridades municipales a integrantes de Los Cromos .

Las denuncias sobre supuestos pagos de 80 mil pesos en Juchitán.

La existencia de casi dos mil presuntos aviadores en la nómina municipal.

Los posibles vínculos entre organizaciones sindicales y Morena .

La falta de acciones contra quienes comercializan drogas en las comunidades.

“La droga no es un problema de salud, es un problema de poder”

El estudiante también cuestionó que las autoridades acudan a los planteles educativos para pedir a los jóvenes que eviten consumir drogas, mientras, desde su perspectiva, no se combate con suficiente firmeza a quienes las distribuyen.

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El joven cuestionó que se responsabilice a los estudiantes por el consumo de drogas sin investigar a quienes permiten su distribución.(Colprensa - Marlon Barros)

En ese sentido, sostuvo que la prevención pierde efectividad cuando existen sospechas de protección institucional a las redes dedicadas a estas actividades.

“Si el que debe investigar protege, si el que debe detener encubre, entonces la droga no es un problema de salud, es un problema de poder”, declaró.

Estudiante rechaza consumir drogas por decisión propia y llama a romper la colusión

Hacia el final de su intervención, el alumno aclaró que su postura frente a las drogas responde a una decisión personal y no únicamente a las recomendaciones de las campañas gubernamentales.

“No quiero ser parte de un negocio que enriquece a Morena y destruye a los jóvenes de Oaxaca”, manifestó ante los asistentes.

Asimismo, llamó a sus compañeros a contribuir a romper las redes de comercialización mediante tres acciones: no comprar, no consumir y no permanecer callados frente a las situaciones que consideren irregulares.

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El secretario Jesús Romero López permaneció frente al estudiante durante el reclamo y, de acuerdo con las imágenes difundidas del encuentro, reaccionó con aplausos. La intervención también fue acompañada por expresiones de apoyo de algunos de los jóvenes presentes.