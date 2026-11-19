Cirque du Soleil estrena la temporada de ECHO en la Gran Carpa Santa Fe de Ciudad de México. (Gisell Yazmin Pinzon Roldan)

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La Gran Carpa Santa Fe recibió el miércoles 18 de noviembre a prensa, celebridades e influencers para el estreno de temporada de Cirque du Soleil ECHO en Ciudad de México. La noche arrancó con una alfombra roja y, a las 21:00 horas, dio paso a una puesta de acrobacias, música en vivo, proyecciones y un cubo gigante que domina el escenario.

Entre los invitados que asistieron al estreno estuvieron Mario y Brenda Bezares, Raquel Bigorra, Anette Michel, Gema Garoa, Elyfer Torres, Romina Marcos, Luz Elena González, Armando Hernández, Dalilah Polanco y Mar Contreras. Las figuras desfilaron antes de ingresar a la Gran Carpa para presenciar el espectáculo.

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La función presentó una historia protagonizada por FUTURE, una niña que inicia un viaje junto a su perro Ewai. El encuentro con un cubo misterioso los conduce a un universo habitado por personajes humanos y animales que deberán colaborar para recuperar el equilibrio de su mundo.

ECHO propone una reflexión sobre el vínculo entre las personas, los animales y el entorno natural. La aventura de FUTURE y Ewai plantea que las decisiones individuales y colectivas tienen efectos sobre el planeta y que la colaboración puede ayudar a reconstruir lo que ha sido alterado.

La propuesta de Cirque du Soleil combina el lenguaje visual de sus espectáculos bajo la Gran Carpa con una narrativa centrada en la esperanza, la empatía y la convivencia entre especies. La cercanía del público con la pista permite seguir de cerca los números físicos y las transformaciones de la escenografía.

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El cubo gigante transforma el escenario de ECHO

El gran elemento visual de la función es el CUBO, una estructura de siete metros por siete metros que concentra buena parte de la acción. La pieza gira sobre un pivote central, cambia de posición y acompaña las escenas que atraviesan los personajes.

Cirque du Soleil ECHO.

Los artistas suben, se suspenden, saltan y se desplazan sobre esa estructura, que funciona como un objeto narrativo y como una plataforma para los actos. El cubo aparece desde el inicio como el detonante del viaje de FUTURE y Ewai.

La página oficial de Cirque du Soleil describe al cubo como un accesorio móvil y versátil, pensado para integrarse a las acrobacias y al teatro físico. A lo largo de la función, la estructura puede desmontarse, reconstruirse y adquirir nuevas formas según el momento de la historia.

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El diseño del escenario remite a la superficie de un lago. Las luces, las proyecciones y los movimientos de los intérpretes modifican la percepción del espacio, mientras el cubo pasa de ser una construcción sólida a una figura que parece flotar o transformarse frente al público.

La producción emplea 10 proyectores de video que cubren el cubo, la pista y a los artistas. Ese sistema crea efectos tridimensionales sobre la superficie de la estructura y permite que la escenografía cambie sin depender únicamente de movimientos mecánicos.

De acuerdo con la página de la compañía, ECHO es el espectáculo bajo Gran Carpa de Cirque du Soleil que ha utilizado la mayor cantidad de proyectores. El equipo técnico diseñó una infraestructura independiente para responder a las exigencias de movilidad que requiere la puesta

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FUTURE y Ewai recorren un universo de humanos y animales

La historia sigue a FUTURE, una protagonista que representa una mirada joven ante un mundo que necesita recuperar su equilibrio. Su compañero de viaje es Ewai, un perro que aporta curiosidad y movimiento a la travesía.

Cirque du Soleil ECHO.

La página oficial de Cirque du Soleil explica que el hallazgo del cubo activa el conflicto central. A partir de ese momento, los protagonistas conocen criaturas y personajes que les ayudan a entender la relación entre las acciones humanas y el ambiente.

Uno de los grupos que aparece en el montaje es el de los animales de papel. Son personajes antropomórficos que representan la biodiversidad de la Tierra y utilizan vestuarios blancos que evocan hojas arrugadas.

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El contraste visual se construye con las figuras humanas, que llevan prendas más coloridas. FUTURE y Ewai usan trajes en tonos azul cielo con motivos de nubes, una elección que los distingue dentro de un universo que mantiene una estética común.

El Cartógrafo acompaña a FUTURE durante el recorrido. El personaje se presenta como un guía ligado a los mapas, la exploración y la búsqueda de rutas dentro de un territorio que se modifica a medida que avanza la historia.

Double Trouble también forma parte del relato. El dúo representa la industrialización y protagoniza secuencias alrededor de unas cajas que persigue hasta descubrir su vínculo con el cubo que sostiene el conflicto de la obra.

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Las luciérnagas, los Fossorial y las personas de papel de colores completan el mundo de ECHO. Todos participan en una puesta que imagina la convivencia de seres distintos dentro de un mismo ecosistema.

Los animales de papel y el Cartógrafo forman parte del elenco de personajes que guían la travesía de los protagonistas. (Gisell Yazmin Pinzon Roldan)

Los actos combinan altura, equilibrio y trabajo colectivo

La función abre con un número de danza acrobática que mezcla coreografía, elevaciones y movimientos grupales. Ese primer acto instala una dinámica basada en la coordinación entre los integrantes de la compañía.

El Cartógrafo protagoniza uno de los números aéreos con correas elásticas. Suspendido por las muñecas, el personaje se eleva y ejecuta saltos, giros y desplazamientos sobre la pista.

La propuesta también incorpora trapecio de Washington y postes chinos suspendidos. Estas disciplinas se desarrollan en altura y se integran con las proyecciones que cubren tanto el cubo como el resto del escenario.

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La suspensión por el cabello es otro de los actos incluidos en ECHO. Los artistas permanecen en el aire mientras realizan movimientos que exigen fuerza, precisión y control corporal.

La banquina y la cuna humana llevan el trabajo colectivo a un lugar central. Los intérpretes se lanzan al aire y sus compañeros los reciben para formar estructuras humanas durante las secuencias.

La contorsión y la dislocación están asociadas al personaje del Excavador. El número explora las capacidades físicas del cuerpo mediante posturas y formas que se suman al universo fantástico de la obra.

El doble slackwire completa la variedad de disciplinas. Los artistas realizan movimientos sobre dos líneas flojas ubicadas una encima de la otra, una prueba de equilibrio que se suma a los pasajes aéreos del espectáculo.

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El espectáculo incluye disciplinas circenses como la suspensión por el cabello, el trapecio de Washington y el doble slackwire. (Gisell Yazmin Pinzon Roldan)

La música en vivo acompaña el viaje de los personajes

La banda sonora de ECHO reúne 14 temas que combinan referencias pop, electrónicas, vocales y clásicas. La música acompaña los cambios de atmósfera y sostiene el recorrido emocional de FUTURE y Ewai.

ECHO es el primer espectáculo de Cirque du Soleil con hasta seis vocalistas en vivo. Varios de los músicos también cantan durante la función, por lo que la voz ocupa un lugar central en la construcción sonora de la puesta.

“Nuestro instrumento más natural es la voz humana”, explicó Michael Lieberman, líder de la banda, a la página oficial de la compañía. El músico vinculó esa elección con la intención de representar una relación simbiótica entre la humanidad y el ambiente.

Las cuerdas y la percusión completan la instrumentación. Según la explicación difundida por el medio oficial, esos elementos evocan ritmos y pulsaciones vinculados con la naturaleza.

El proyecto fue desarrollado por Chantal Tremblay y Mukhtar Omar Sharif Mukhtar. Antes de adoptar el nombre ECHO, la producción era conocida como Bajo el mismo cielo y atravesó una pausa durante la pandemia de COVID-19.

La obra creada por Chantal Tremblay y Mukhtar Omar Sharif Mukhtar ofrece funciones familiares con una duración de 125 minutos. (Gisell Yazmin Pinzon Roldan)

El espectáculo retomó su proceso creativo tras el relanzamiento de Cirque du Soleil en 2021. El cubo se mantuvo como parte central de la propuesta, al igual que la historia sobre la conexión entre las personas y el mundo natural.

La función dura 125 minutos e incluye un intermedio de 25 minutos, según la información oficial de Cirque du Soleil. La compañía indica que el espectáculo está dirigido a toda la familia, aunque puede incluir ruidos fuertes, escenas oscuras y luces intermitentes.

Los boletos para las funciones de Cirque du Soleil ECHO en la Gran Carpa Santa Fe están disponibles a través de Ticketmaster. La temporada en Ciudad de México se extenderá hasta el 3 de enero de 2027, con fechas y horarios sujetos a la programación de la producción.