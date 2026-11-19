La reportera Kariana Colmenero expone los hechos ocurridos durante un enlace en la vía pública junto a un camarógrafo de Grupo Imagen. El material presenta un registro previo en el que una persona confronta al equipo de grabación, seguido del relato directo de la periodista frente a la cámara describiendo lo acontecido.

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Kariana Colmenero, reportera del noticiero De Pisa y Corre conducido por Paola Rojas, revela que sintió “mucho miedo” y se sintió “muy vulnerable” durante la agresión que sufrió junto a su camarógrafo este jueves 19 de noviembre en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, mientras cubría una denuncia ciudadana en vivo.

“Traigo el estómago revuelto, tengo ganas de vomitar, me siento mal”, dice Colmenero en un video publicado en su cuenta de Instagram.

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La periodista acudió a la colonia El Pirú junto a su compañero Jonathan para documentar la queja de un vecino que denuncia que un chofer de un camión urbano coloca su unidad frente a su domicilio y le impide sacar el automóvil de la cochera.

El chofer y su esposa encaran al equipo de Paola Rojas frente a cámaras

La reportera Kariana Colmenero y una mujer con el rostro pixelado que apunta a la cámara ilustran la agresión contra el equipo del noticiero de Paola Rojas. (@karianacn)

Mientras Kariana Colmenero explica el conflicto al aire, el chofer se acerca con el rostro cubierto por la capucha de una sudadera gris y encara al equipo periodístico y al vecino afectado de forma agresiva. “Este chofer se acercó a nosotros y con una actitud bastante agresiva comenzó a amedrentarnos”, cuenta la reportera en su cuenta de Instagram.

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Después llega la esposa del conductor, quien la jalonea e intenta llevarla a otro punto del lugar. “No me puede jalar así”, le responde Colmenero en ese momento. La mujer exige además que dejen de grabarla y pone la mano sobre la cámara para bajarla.

Un grupo de vecinos la rodea mientras golpean a su camarógrafo

“Su esposa a mí me jaloneó, me quitó mi celular y con el apoyo de otras mujeres y otras personas me rodearon y me intimidaron”, relata Kariana Colmenero en Instagram. La tensión aumenta cuando otros habitantes de la zona se suman al reclamo.

La reportera Kariana Colmenero realiza una transmisión en directo en la alcaldía Álvaro Obregón frente a una persona con el rostro cubierto.

“Mientras todo esto pasaba, yo pedía ayuda al 911. Veía cómo golpeaban a mi compañero camarógrafo”, narra la periodista en su cuenta de Instagram. Un grupo de personas intenta además separarla físicamente del punto donde se encontraba Jonathan, lo que incrementa su temor por la integridad de ambos.

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“No sabes a dónde te llevan”, expresa Kariana Colmenero al recordar el momento. La transmisión del noticiero tiene que cortar ante la intensidad del altercado.

La vecina agresora buscaba exponer su propio conflicto con el chofer

La mujer que jaloneó a la reportera le decía, según el relato de Colmenero en Instagram: “No, pues es que yo también tengo problemas con este vecino. Y mira aquí, mira acá”. La periodista explica que por eso la jalaba, porque quería mostrarle una situación distinta.

Una mujer increpa a la reportera Kariana Colmenero durante un enlace en directo en la vía pública para el noticiero de Paola Rojas.

“El problema es que no son las formas”, señala Colmenero en su testimonio. “Al final, dialogando, logré que esta señora entendiera un poco la situación. Yo también la escuché, me regresó mi celular, me pidió una disculpa y logré retirarme sin que pasara a mayores”, agrega en el mismo video.

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Piden auxilio al 911 y la patrulla nunca llega

Ninguna patrulla acude al lugar durante el enfrentamiento para resguardar al equipo de trabajo, pese a la llamada de emergencia. “Pedimos ayuda al 911 y nunca llegaron las patrullas”, denuncia Kariana Colmenero.

Jonathan, ya en el estudio de Imagen Televisión, resta importancia a los golpes recibidos: “Solo me dieron golpes”, dice el camarógrafo. Colmenero aclara que la situación fue más delicada de lo que parece en ese comentario.

Una mujer extiende la mano para bloquear la cámara durante una cobertura en vivo del equipo de Kariana Colmenero en la alcaldía Álvaro Obregón.

Kariana Colmenero cuestiona los riesgos de su trabajo

“Sí sentí mucho miedo, para serles sincera, sentí mucho miedo”, admite la reportera en Instagram. “Muchos después me comentaron que esa zona era bastante peligrosa. Yo no pensé que reportar un conflicto vecinal iba a escalar tanto”, agrega.

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“Creo que no se vale. No se vale que uno esté tan expuesto en la vida por hacer su trabajo. Yo lo que hago es darles voz, busco promover la justicia y no debería eso ponerme en peligro”, concluye Colmenero en el video publicado en su cuenta de Instagram.

Un individuo con el rostro cubierto señala hacia la calle mientras una reportera le acerca un micrófono durante una transmisión en vivo en la alcaldía Álvaro Obregón.

Desde el estudio, Paola Rojas lamenta las agresiones contra su equipo y cuestiona las condiciones de inseguridad en las que trabajan los periodistas en México. Colmenero ya se había vuelto viral en enero de 2026, después de documentar un presunto intento de extorsión de un policía de tránsito contra un automovilista en Naucalpan, Estado de México.

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