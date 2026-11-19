La Comisión Segunda del Senado aprobó por unanimidad en primer debate el ascenso de 51 oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. (Colprensa)

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La Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate los ascensos de 51 oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que ahora deberán continuar el trámite ante la plenaria de la corporación para acceder a sus nuevos grados.

El aval se produjo por unanimidad durante la sesión del jueves 19 de noviembre de 2026, después de que los senadores estudiaron las hojas de vida de los uniformados postulados. El grupo incluye a integrantes de la cúpula militar y policial, además de oficiales que aspiran a los grados de mayor general, vicealmirante, brigadier general y contralmirante.

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El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, acompañó el debate y sostuvo que la decisión representa un reconocimiento a la trayectoria de los aspirantes. “En nombre de todos los soldados y policías de la Patria, y como ministro de Defensa, me siento muy orgulloso y muy honrado de estar presenciando este acto pleno de la democracia”, afirmó.

Según la información presentada ante el Senado, los postulados acumulan carreras en el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. El proceso requiere la aprobación del Congreso antes de que la Presidencia de la República expida los decretos de ascenso.

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Seis integrantes de la cúpula militar y policial aspiran al máximo grado

El ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora López destacó que el proceso legislativo reconoce los años de servicio de los uniformados y de sus familias. (@mindefensa / X)

Los postulados son:

General Erik Rodríguez Aparicio , comandante de las Fuerzas Militares.

General Carlos Enrique Carrasquilla Gómez , jefe de Estado Mayor Conjunto.

General José Bertulfo Soto Sánchez , comandante del Ejército Nacional.

Vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla , comandante de la Armada Nacional.

General Juan Jaime Martínez Ossa , comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

General Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional.

La aprobación de la Comisión constituye el primer filtro legislativo para estos mandos, que tendrán que obtener el respaldo de la plenaria del Senado antes de que se formalicen sus ascensos.

Diecisiete oficiales fueron avalados para mayor general o vicealmirante

El grupo de aspirantes a los grados de mayor general o vicealmirante está compuesto por 17 oficiales. Entre ellos se encuentra la brigadier general Luz Adriana Tabares Trujillo, la única mujer incluida entre los 51 postulados.

La lista está integrada por los brigadieres generales:

Federico Alberto Mejía Torres

Oscar Leonel Murillo Díaz

Javier Hernando Africano López

Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe

Rodolfo Morales Franco

Edilberto Cortés Moncada

Carlos Alberto Padilla Cepeda

Yor William Cotúa Muñoz

Eduardo Alberto Arias Rojas.

José Benjamín Perdomo Álvarez

contralmirante Omar Yesid Moreno Oliveros

Wilson Mauricio Martínez Londoño

Víctor Alexander Celis Herrera

Gustavo Adolfo Ramírez Gómez

Danysh Adey Forero Camacho

Alejandro Vélez Ospina.

La plenaria del Senado votará la autorización final antes de que la Presidencia de la República expida los decretos oficiales de ascenso. (MinDefensa)

Veinticuatro coroneles y capitanes de navío siguen en carrera para nuevos grados

Los candidatos son el capitán de navío Carlos Augusto Romero Balcucho; los coroneles Javier Mauricio Londoño Parra, Johny Hernando Bautista Beltrán, Alex Guillermo Tarazona Zambrano, Jairo Antonio Castillo Colorado y Leonardo Mauricio Bastos Martínez.

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La relación continúa con Manuel Enrique Zafra Mejía, Jorge Ernesto Mejía Giraldo, el capitán de navío Edwin Germán Fierro Monje, Juan Gabriel Giraldo Castañeda, Jorge Adrián Guerra Rivas, y los capitanes de navío Jairo Eligio Orobio Sánchez y Javier Augusto Bermúdez Echavarría.

También recibieron el aval Carlos Andrés Rodríguez Martínez, Wilson Miguel Zarabanda Fuentes, Carlos Arturo Hincapié Medina, Douglas Saavedra Hernández, Juan Fernando Carmona Cardona, Carlos Eduardo Luque Ochoa, Geovanni Andrés Cortés Molina, Farid Felipe Fonseca Bahamón, José Benedicto Solano Vargas, Germán Augusto Varela Vallejo y Howar Geovanny Cortés Atuesta.

El ministro Mora pidió al Senado revisar cada perfil con rigor y señaló que las hojas de vida reflejan años de servicio, preparación y experiencia en cargos de responsabilidad dentro de las instituciones.

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Cuatro coroneles de la Policía Nacional completan la lista de postulados

Los cuatro coroneles de la Policía Nacional incluidos en el paquete de ascensos son Richard Raúl Fajardo Ayala, Juan Pablo Ruiz Rodríguez, Pedro José Saavedra Pinzón y Néstor Armando Pineda Castellanos.

Ellos integran el grupo de oficiales que, junto con el director de la Policía, suman cinco postulados procedentes de esa institución. De acuerdo con el balance presentado ante los senadores, el conjunto de aspirantes incluye 30 integrantes del Ejército Nacional, ocho de la Armada Nacional, ocho de la Fuerza Aérea Colombiana, y cinco de la Policía.

La plenaria del Senado votará la autorización final antes de que la Presidencia de la República expida los decretos oficiales de ascenso. (Colprensa)

La Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado tiene entre sus funciones el estudio de asuntos de defensa nacional, política exterior, comercio exterior y ascensos de la oficialidad de la fuerza pública. Por esa razón, los uniformados deben comparecer ante sus integrantes antes de que sus casos lleguen a la plenaria.

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La plenaria del Senado definirá el futuro de los ascensos

Tras el respaldo obtenido en la Comisión Segunda, los 51 oficiales permanecerán en el trámite legislativo. La plenaria del Senado deberá examinar y votar las postulaciones para definir si concede la autorización final.

Si el Senado aprueba los ascensos, la Presidencia de la República expedirá los decretos correspondientes. Después, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional podrán programar las ceremonias en las que cada oficial recibirá formalmente las insignias de su nuevo grado.

El ministro Mora agradeció el respaldo de los congresistas y extendió el reconocimiento a las familias de los uniformados. “Es un reconocimiento, no solamente a estos hombres, sino a sus familias”, expresó durante la sesión.

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