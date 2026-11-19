El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron operaciones este jueves 19 de noviembre.

Usuarios informan en X (antes Twitter) retraso en el avance de trenes en las estaciones Cuatro Caminos y Guelatao , de las líneas 2 y A, respectivamente.

Línea 4: Intervención en la estación — Mercados de San Juan (Sin servicio por mantenimiento al carril confinado en ambos sentidos).

Línea 3: Intervención en la estación — Poniente 128 (Sin servicio por mantenimiento al carril confinado en ambos sentidos).

Línea 2: Intervención en la estación — Tlacotal (Sin servicio por mantenimiento en dirección a Tepalcates).

El Metro informa que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 1 y la Línea 9.

Últimas noticias

La infusión de tomillo con limón que puede aliviar la irritación de garganta durante un resfriado Una preparación sencilla, sin cafeína, que combina el efecto balsámico del tomillo con el aporte cítrico del limón

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 18 de noviembre en México? La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Caifanes y Diego Luna exigen justicia por desaparecidos y pueblos originarios en el Concierto por un Abrazo El evento fue creado con el propósito de recaudar recursos para financiar la estancia de las familias buscadoras y la organización de la Gira por la Vida del EZLN

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy miércoles 18 de noviembre La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país