Últimas actualizaciones
EN VIVO
11:27 hsHoy
El Metro informa que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 1 y la Línea 9.
11:25 hsHoy
Estado del servicio del metrobús
- Línea 1: Servicio Regular — Sin estaciones afectadas.
- Línea 2: Intervención en la estación — Tlacotal (Sin servicio por mantenimiento en dirección a Tepalcates).
- Línea 3: Intervención en la estación — Poniente 128 (Sin servicio por mantenimiento al carril confinado en ambos sentidos).
- Línea 4: Intervención en la estación — Mercados de San Juan (Sin servicio por mantenimiento al carril confinado en ambos sentidos).
- Línea 5: Servicio Regular — Sin estaciones afectadas.
- Línea 6: Servicio Regular — Sin estaciones afectadas.
- Línea 7: Servicio Regular — Sin estaciones afectadas.
11:16 hsHoy
Usuarios informan en X (antes Twitter) retraso en el avance de trenes en las estaciones Cuatro Caminos y Guelatao, de las líneas 2 y A, respectivamente.
11:00 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron operaciones este jueves 19 de noviembre.