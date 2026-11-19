El Paseo de San Francisco es una zona histórica, de jardines y comercial en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, en el Barrio del Alto. Es conocido como el sitio fundacional de la ciudad en 1531 y combina vestigios arqueológicos y arquitectura virreinal. Foto: Especial

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A casi mes y medio de que el empresario Carlos Slim Helú y el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, anunciaran una inversión de 4 mil millones de pesos para transformar el Paseo de San Francisco, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) todavía no recibe el proyecto ejecutivo de Grupo Carso.

El director del Centro INAH Puebla, Gustavo Donnadieu Cervantes, informó que la dependencia federal permanece a la espera de la documentación técnica para comenzar la evaluación de la propuesta inmobiliaria, que contempla la rehabilitación de seis inmuebles y la construcción de edificios con capacidad para albergar alrededor de 700 viviendas.

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El funcionario explicó que, una vez que la empresa presente formalmente el expediente, las áreas técnicas del instituto, tanto estatales como centrales, deberán revisar las características arquitectónicas y estructurales de las intervenciones para determinar si cumplen con la normativa de protección del patrimonio histórico.

Por ahora, no existe un dictamen sobre la viabilidad de las obras ni autorización del organismo para comenzar los trabajos.

INAH todavía no recibe el proyecto ejecutivo de Grupo Carso

En entrevista con medios de comunicación, Gustavo Donnadieu Cervantes confirmó que el INAH no ha recibido el proyecto ejecutivo de la iniciativa que Carlos Slim pretende desarrollar en el Barrio de San Francisco, en la capital poblana.

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Las áreas técnicas del INAH a nivel nacional y estatal revisarán el proyecto de Grupo Carso en Paseo de San Francisco en cuanto sea presentado, afirmó el delegado del organismo en Puebla, Gustavo Donnadieu Cervantes

Vía: @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/ICeYOq1mwq — ContraReplica Puebla (@ContraReplicaPu) November 18, 2026

El funcionario precisó que la empresa deberá ingresar formalmente la propuesta para que los especialistas puedan comenzar el procedimiento de revisión y determinar si las intervenciones planteadas cumplen con las disposiciones vigentes.

La evaluación estará a cargo de las áreas técnicas de la representación estatal y de las oficinas centrales del instituto. Ambas instancias deberán analizar los alcances de la intervención y sus posibles repercusiones sobre los inmuebles históricos y el entorno urbano.

Donnadieu Cervantes explicó que el proyecto tendrá que cumplir con toda la normativa del organismo antes de obtener cualquier autorización para intervenir la zona.

Entre los aspectos que deberán considerarse durante el procedimiento se encuentran:

Conservación del patrimonio histórico: verificar que las intervenciones respeten las características arquitectónicas de los inmuebles con valor patrimonial.

Restauración: revisar los trabajos previstos en las construcciones existentes y establecer los criterios técnicos correspondientes.

Viabilidad arquitectónica y estructural: analizar las características de las nuevas edificaciones y su relación con el entorno histórico.

Protección del paisaje urbano: evaluar que las modificaciones no comprometan la imagen y los valores históricos del Barrio de San Francisco.

Cumplimiento normativo: determinar si la propuesta se ajusta a las disposiciones del INAH para realizar intervenciones en zonas protegidas.

El director del Centro INAH Puebla señaló que la institución vigilará que la conservación del barrio fundacional sea considerada desde la elaboración de la propuesta hasta el eventual desarrollo de los trabajos.

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Por lo tanto, el anuncio de la inversión privada no representa una autorización para comenzar las obras. La empresa todavía debe cumplir con el procedimiento administrativo y obtener los dictámenes correspondientes.

En qué consiste el proyecto de Carlos Slim para Paseo de San Francisco

La propuesta de Grupo Carso fue presentada el pasado 1 de octubre por el empresario Carlos Slim, acompañado del alcalde José Chedraui Budib, durante un acto realizado en el Palacio Municipal de Puebla.

Planea inversión de 4 mil millones de pesos para rehabilitar Paseo de San Francisco y construir 700 departamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, la iniciativa contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos para recuperar y transformar distintos espacios del polígono de Paseo de San Francisco, ubicado en las inmediaciones del Centro Histórico.

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El proyecto considera una superficie aproximada de 45 mil metros cuadrados y contempla la rehabilitación de seis inmuebles, además de la incorporación de infraestructura habitacional, comercial y de servicios.

Entre los principales componentes anunciados se encuentran:

700 departamentos: construcción de unidades habitacionales destinadas a ampliar la oferta de vivienda en esta zona de Puebla.

Seis inmuebles: rehabilitación y aprovechamiento de propiedades adquiridas por Grupo Carso dentro del polígono de intervención.

Espacios comerciales: incorporación de establecimientos y corredores destinados a actividades económicas.

Áreas de convivencia: creación de espacios abiertos, jardines, patios y zonas de encuentro para residentes y visitantes.

Estacionamientos: infraestructura para facilitar el acceso de quienes acudan a las instalaciones.

Actividades culturales y recreativas: habilitación de espacios para impulsar la oferta de entretenimiento y la actividad pública.

Servicios y oficinas: incorporación de actividades empresariales y de servicios para diversificar el uso de la zona.

La iniciativa busca recuperar la actividad económica y habitacional de un sector que forma parte del entorno histórico de la capital poblana.

Durante la presentación, Carlos Slim explicó que el propósito es impulsar una mayor actividad comercial, empresarial, educativa y residencial en el Centro Histórico, mediante el aprovechamiento de espacios que actualmente pueden tener un uso distinto.

Sin embargo, las características definitivas de las construcciones y las intervenciones deberán quedar establecidas en el proyecto ejecutivo que la empresa presente ante las autoridades.

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¿Cuáles son los inmuebles que contempla la intervención?

La propuesta inmobiliaria considera seis propiedades ubicadas en el entorno de Paseo de San Francisco, entre ellas espacios comerciales y construcciones que forman parte de la historia industrial y urbana de Puebla.

La recuperación de estos inmuebles constituye uno de los componentes centrales del desarrollo, debido a que la iniciativa pretende combinar la rehabilitación de estructuras existentes con nuevos espacios habitacionales y comerciales.

El complejo contempla 700 departamentos para venta y renta. El plano urbano delimita un terreno de más de 45 m2 en el Centro Histórico de Puebla. Foto: X

El proyecto fue anunciado como una intervención para revitalizar el sector nororiente del Centro Histórico, mediante la incorporación de actividades que permitan atraer residentes, visitantes y consumidores.

No obstante, la rehabilitación de edificios con valor histórico requiere una evaluación especializada. Por ello, el INAH deberá determinar qué modificaciones pueden realizarse y bajo qué condiciones técnicas.

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La revisión también será importante para establecer si las nuevas construcciones y los espacios proyectados son compatibles con las características arquitectónicas del barrio.

Hasta que el expediente sea presentado, el instituto no puede emitir una resolución sobre los trabajos contemplados ni establecer las condiciones específicas para su ejecución.

¿Por qué el proyecto de Grupo Carso necesita autorización del INAH?

El Paseo de San Francisco se encuentra dentro del entorno del Centro Histórico de Puebla, reconocido como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1987.

Esta condición implica que las intervenciones en inmuebles históricos deben atender criterios de conservación y protección patrimonial, especialmente cuando se trata de proyectos inmobiliarios que contemplan modificaciones arquitectónicas y nuevas construcciones.

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El INAH tiene atribuciones para revisar y autorizar las intervenciones en monumentos históricos, por lo que su participación resulta indispensable para determinar la viabilidad de los trabajos que pretende desarrollar Grupo Carso.

La evaluación permitirá establecer si las obras propuestas respetan las características de los edificios existentes y si las nuevas instalaciones pueden incorporarse al entorno sin comprometer sus valores históricos.

Además, el procedimiento no se limita a obtener un permiso para construir. También implica revisar las características de cada intervención y determinar qué trabajos requieren condiciones especiales de conservación, restauración o supervisión.

Por esta razón, el proyecto deberá avanzar por distintas instancias antes de que puedan comenzar las obras.

¿Cuándo comenzarán las obras en Paseo de San Francisco?

Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para el inicio de los trabajos, debido a que Grupo Carso todavía debe presentar el proyecto ejecutivo ante el INAH y avanzar con los trámites correspondientes.

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El presidente municipal, José Chedraui Budib, había señalado previamente que la propuesta debía obtener primero las autorizaciones patrimoniales del INAH y atender los procedimientos relacionados con la UNESCO, antes de continuar con los permisos ante las autoridades municipales y estatales.

El alcalde también explicó que, al tratarse de una inversión privada, corresponde a la empresa presentar la documentación y gestionar las autorizaciones necesarias para desarrollar el proyecto.

De acuerdo con lo anunciado durante la presentación del 1 de octubre, la inversión prevista asciende a aproximadamente 4 mil millones de pesos. Sin embargo, la ejecución de las obras permanece condicionada a la obtención de los permisos correspondientes.

Estos son los principales datos sobre el estado actual de la iniciativa:

1 de octubre de 2026: presentación pública del proyecto por parte de Carlos Slim y José Chedraui.

4 mil millones de pesos: inversión aproximada anunciada por Grupo Carso.

Seis inmuebles: propiedades contempladas para su rehabilitación.

700 viviendas: capacidad habitacional prevista en el desarrollo.

18 de noviembre de 2026: el INAH confirmó que todavía no había recibido el proyecto ejecutivo.

19 de noviembre de 2026: la propuesta continúa pendiente de evaluación técnica y de las autorizaciones patrimoniales.

Por ahora, el siguiente paso depende de Grupo Carso, que deberá entregar el expediente para que los especialistas del INAH determinen si la modernización del Paseo de San Francisco es compatible con la conservación del patrimonio histórico de Puebla.

Mientras no se complete ese procedimiento, la inversión anunciada por Carlos Slim permanecerá en una etapa previa a la autorización de las intervenciones.