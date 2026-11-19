La entidad reguladora proyecta renovar el parque automotor metropolitano en dieciocho meses mediante un esquema financiero que incluye tarjetas interoperables y garantías fiduciarias para respaldar las inversiones del sector privado. (Infobae/Jordan Arce)

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) apunta a incorporar 3 mil buses de transporte urbano en los próximos 18 meses, como parte de su plan para renovar la flota que opera en la capital y el primer puerto. La proyección se suma a las cerca de mil unidades que, según informó la entidad, ya se han incorporado desde la emisión de una norma en abril de 2025.

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, sostuvo que la renovación de vehículos requiere un esquema que permita a las empresas de transporte acceder a financiamiento y ofrezca garantías para mantener las unidades dentro del sistema.

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Durante una entrevista en exclusiva con Infobae, el funcionario señaló que la entidad trabaja en un modelo que combina títulos habilitantes, un recaudo centralizado y un fideicomiso.

“Ya tenemos casi mil buses ahora, creemos en el próximo año y medio podríamos lograr tres mil unidades más”, afirmó Hernández, tras asegurar que “es un número al que le apostamos y esa es una meta clara y concreta”.

La ATU proyecta incorporar 3 mil buses de transporte urbano en Lima y Callao durante los próximos 18 meses. (Andina)

Sistema de recaudo

Además, Hernández indicó que uno de los problemas que enfrentaron las empresas de transporte fue la ausencia de títulos habilitantes durante 21 años, una situación que, según dijo, limitaba la estabilidad jurídica y la posibilidad de proyectar inversiones para renovar los vehículos.

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“Para renovar la flota lo que necesitamos es quién lo hace, y eso eran las empresas de transporte público. Entonces, ¿cómo podían renovarla si veintiún años venían sin título habilitante que le diera una estabilidad jurídica y una proyección en el tiempo?”, señaló.

El presidente ejecutivo de la ATU señaló que el primer paso fue otorgar esa estabilidad jurídica. Luego, mencionó la implementación de un modelo de recaudo abierto y centralizado que permita seguir los ingresos generados por el sistema y estructurar alternativas de financiamiento.

El tercer componente, según explicó, es un fideicomiso de garantía. Hernández afirmó que este mecanismo busca asegurar que los buses adquiridos permanezcan en operación y vinculados a las rutas, con el objetivo de dar seguridad a inversionistas, financistas y proveedores.

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Varios autobuses de transporte público transitan por una avenida de Lima donde circularán rutas especiales hacia la Base Aérea Las Palmas. (Foto: ATU)

“Este modelo de estructuración financiera permite que el operador con los recursos que tiene y con lo que hay en el sistema y lo que hoy día se viene generando de los doce millones de viajes diarios que tenemos en la ciudad, es poder repagar la flota”, sostuvo.

El funcionario también indicó que el modelo contempla que las empresas de transporte accedan a la tarjeta interoperable y se integren a las primeras líneas de recaudo único. Según afirmó, ya está contratado el fideicomiso maestro y se prevé que comiencen las primeras líneas de cobranza con la tarjeta vinculada a la Línea 2 del Metro y las compañías que se presentaron en la feria ATU Expomotiva.

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Los carriles exclusivos

Además de la renovación de vehículos, Hernández afirmó que los carriles exclusivos son una de las herramientas que la entidad considera de aplicación más inmediata para reducir la duración de los viajes.

De acuerdo con su estimación, esta medida puede reducir entre 30% y 40% el tiempo de desplazamiento. Mencionó intervenciones en las avenidas Abancay, Arequipa y Tomás Marsano, así como próximos trabajos en la avenida Venezuela y otras vías de integración en el Callao.

La ATU implementa nuevas exigencias técnicas para GPS en buses urbanos, orientadas a fortalecer la fiscalización y la gestión operativa en el marco del régimen excepcional de autorizaciones. Foto: ATU

“En el corto plazo nosotros podemos reducir entre treinta y cuarenta por ciento el tiempo de viaje con carriles exclusivos”, señaló. “Lo venimos demostrando en Abancay, en Arequipa, por supuesto, en Tomás Marsano y ahora pronto ya en La Venezuela y otras avenidas de integración en la zona de Callao”, dijo.

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Hernández no precisó los plazos para esas intervenciones, los tramos que abarcarán ni las rutas que circularán por los nuevos espacios. Sí ubicó a los carriles exclusivos dentro de una estrategia orientada a recuperar tiempo de viaje mientras avanzan proyectos de mayor escala, como las líneas de Metro y los teleféricos.

La ATU plantea como indicadores para medir los avances el incremento de buses renovados, la cantidad de empresas que adopten la tarjeta interoperable y los kilómetros de carriles exclusivos que se incorporen a la red vial.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao plantea unificar el Metro, el Metropolitano y los teleféricos en un sistema integrado de movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres teleféricos

En paralelo, Hernández mencionó tres proyectos de teleféricos que, según explicó, permitirían conectar zonas con trayectos prolongados y condiciones geográficas complejas.

El primero uniría San Juan de Lurigancho con San Martín de Porres. El funcionario indicó que el trazado partiría desde la estación Los Jardines, cruzaría por las lomas del Rímac y llegaría hacia la zona de Tomás Valle. Desde allí, se conectaría con un corredor hacia el Callao y La Punta.

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Para ese proyecto, indicó que la Corporación Andina de Fomento (CAF) financia el perfil. Hernández estimó que un teleférico puede implementarse en un plazo de entre tres y cuatro años, aunque no precisó una fecha de inicio de obras ni el presupuesto requerido.

“Estamos hablando que el eje este-oeste sería el primero que estaría logrando estas condiciones de reducción hasta de más de una hora con este teleférico”, afirmó sobre la conexión entre San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y el Callao.

El segundo proyecto mencionado conectaría Manchay con la estación Villa María del Triunfo, ubicada al final de la Línea 1 del Metro. Hernández señaló que esta alternativa permitiría evitar que los vehículos salgan por La Molina, con el consiguiente aumento de congestión en esa zona.

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La tercera propuesta abarcaría Pachacútec, Ventanilla, Mi Perú y Puente Piedra. El objetivo, según expuso, es integrar sectores del Callao con la Panamericana Norte y facilitar los desplazamientos en ese eje.

Hernández sostuvo que, junto con las líneas 3, 4 y 7 del Metro, los teleféricos permitirían reducir entre 45 minutos y más de una hora algunos viajes. La entrevista no incluyó precisiones sobre el presupuesto, la demanda proyectada, la modalidad de ejecución ni un cronograma individual para las tres iniciativas.

La ampliación de la Línea 1

El titular de la ATU también aseguró que se destrabó la ampliación de la Línea 1 del Metro, un proyecto que, según sus declaraciones, permaneció detenido durante tres años y medio.

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Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima luce la inscripción «El Papa vuelve a casa» en su parte frontal junto a un andén con trabajadores ferroviarios.

Hernández afirmó que la infraestructura tiene capacidad para movilizar hasta un millón de pasajeros, aunque actualmente transporta entre 400 mil y 500 mil usuarios. Indicó que el avance fue dado a conocer a través de ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“La Línea 1 es una infraestructura que puede llevar un millón de pasajeros y que estaba trabada en cuatrocientos mil, quinientos mil pasajeros”, manifestó. “Ya lo hemos destrabado”.

El funcionario ubicó las líneas 3, 4 y 7 entre las prioridades de largo plazo. Describió a la Línea 3 como un eje entre la Panamericana Norte, el centro de Lima y la Panamericana Sur; a la Línea 4 como una conexión desde el Callao y el aeropuerto por Javier Prado hasta Ceres; y a la Línea 7 como una ruta entre el óvalo 200 Millas y Ancón por Gambetta.

Transporte Sostenible

Hernández invitó a las empresas de transporte, proveedores de buses, firmas de recaudo y operadores de taxis al Foro de Transporte Sostenible, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre.

El presidente ejecutivo de la ATU sostuvo que el encuentro buscará presentar alternativas vinculadas con la adquisición de buses, los sistemas de recaudo, la formalización y la renovación de vehículos.

“Estamos hablando de proveedores de buses, estamos hablando de equipamiento de recaudo, estamos hablando de empresas de transporte, estamos hablando de formalización, estamos hablando de taxi”, dijo Hernández al referirse a los participantes previstos en el evento.