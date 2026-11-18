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La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Vietnam, Tô Lâm, en Shenzhen, China, donde abordaron temas de comercio y la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2028. El encuentro se realizó el miércoles 18 de noviembre en el hotel donde se hospeda la mandataria mexicana, al margen de la cumbre de este año.

La próxima edición del mecanismo se desarrollará en territorio vietnamita y, para 2028, México asumirá la sede. Ese calendario convirtió a la reunión en un primer acercamiento de cara al relevo entre ambos países.

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México es el cuarto origen de importaciones provenientes de Vietnam

Hasta julio de 2026, Vietnam ocupó el cuarto lugar entre los países de los que México importa, de acuerdo con datos del INEGI. En exportaciones, México se ubica en la posición 43, un desequilibrio que marca la relación comercial bilateral.

México es el principal socio comercial de Vietnam en América Latina. Las empresas vietnamitas observan al país como plataforma de acceso al resto de Norteamérica, un factor que explica el interés de Hanói en profundizar los vínculos con la actual administración mexicana.

Secretaria de Gobernación detalló el encuentro bilateral que tuvo lugar en Shenzhen, donde participaron también los titulares de Economía, Salud y Relaciones Exteriores de México. (@rosaicela_)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, difundió detalles del encuentro en su cuenta de X. “Como parte de sus reuniones bilaterales, la presidenta Claudia Sheinbaum dialogó con Tô Lâm, presidente de Vietnam, en Shenzhen, China, en el marco de la APEC, a fin de reafirmar los vínculos de colaboración e impulsar el crecimiento de ambos países”, escribió la funcionaria.

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Por parte de México acudieron las titulares de Turismo, Ciencia y Tecnología, y Medio Ambiente y Energía, además del secretario de Economía, el de Salud y el de Relaciones Exteriores, lo que reflejó el peso que la delegación mexicana dio al encuentro.

La agenda de Sheinbaum incluye la foto oficial de líderes y una cena con Xi Jinping

Está previsto que, más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum participe en la fotografía de familia de los líderes de la APEC. La mandataria asistirá también a una cena ofrecida por el presidente de China, Xi Jinping, para los jefes de Estado de las economías participantes en la cumbre.

En ese marco se prevé un breve encuentro con el presidente de EEUU, Donald Trump. Aunque inicialmente no estaba contemplada una reunión privada entre ambos, la agenda oficial de la jornada menciona un encuentro que se daría alrededor de las tres de la mañana hora México.

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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario Xi Jinping en Shenzhen. (Gobierno de México)

Sheinbaum había descartado esta semana, en declaraciones a medios desde Shenzhen, una bilateral con Trump en los márgenes de la cumbre de líderes de la APEC. La mandataria señaló que era más probable verse con el republicano en la cumbre del G20 en Miami, Estados Unidos, a mediados de diciembre. Por el momento, la Casa Blanca no ha confirmado de manera oficial ningún contacto entre ambos mandatarios.

Sheinbaum y Mark Carney acordaron ampliar la relación bilateral

La víspera, la mandataria mexicana se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien acordó ampliar las relaciones bilaterales. El encuentro se dio en un escenario donde tanto México como Canadá mantienen tensiones comerciales con Washington.

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México y Canadá son, junto con Estados Unidos, miembros del Tratado entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), que regula parte de los intercambios comerciales entre los tres países y que se encuentra pendiente de renovación. Tanto Sheinbaum como Carney se reunieron el martes con el presidente chino, Xi Jinping.

La reunión de líderes de las 21 economías de la APEC comenzó el miércoles en Shenzhen y concluirá el jueves, bajo la presidencia de China.