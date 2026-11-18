El enjuague minucioso hasta que el agua salga transparente previene residuos de jabón que endurecen las fibras y molestan a la piel sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las brochas de maquillaje acumulan base entre sus cerdas y pueden perder suavidad, flexibilidad y precisión si no se lavan con una técnica adecuada. La alternativa casera más segura consiste en usar agua tibia, un limpiador suave y movimientos delicados, sin mojar la virola ni el mango.

La American Academy of Dermatology recomienda limpiar las herramientas de maquillaje con regularidad para reducir la acumulación de maquillaje, sebo y bacterias. El método no exige aparatos ni productos costosos: la clave está en aplicar cada paso sin exponer las fibras al calor excesivo o a la fricción.

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Para quitar restos de base muy adheridos sin maltratar las cerdas, se pueden usar unas gotas de aceite cosmético u oliva antes del jabón. Luego, el lavado con champú para bebé, jabón neutro o limpiador facial suave termina de retirar el producto y evita que la brocha quede grasosa.

El método combina agua tibia, jabón suave y un secado correcto

La limpieza comienza bajo un chorro de agua tibia. La brocha debe mantenerse inclinada, con las cerdas hacia abajo, para impedir que el agua llegue a la virola metálica, donde se concentra el pegamento que sujeta las fibras.

La American Academy of Dermatology aconseja mojar únicamente la punta de las cerdas. Sumergir la herramienta completa puede debilitar el adhesivo interno y hacer que las fibras se desprendan con el uso.

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Después de humedecer la brocha, se coloca una pequeña cantidad de champú suave o jabón neutro en la palma de la mano. Las cerdas se mueven en círculos sobre esa superficie hasta que aparezca espuma y el maquillaje comience a desprenderse.

La técnica permite limpiar el producto acumulado sin aplastar ni retorcer las fibras. La presión debe ser moderada, ya que frotar con fuerza puede abrir las cerdas o alterar la forma de las brochas densas destinadas a aplicar base.

La American Academy of Dermatology aconseja inclinar las cerdas hacia abajo para evitar que el agua debilite el pegamento de la virola metálica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite es útil cuando la base se secó entre las cerdas

La base fluida, el corrector y los productos en crema se adhieren con mayor facilidad a la brocha que los cosméticos en polvo. Al mezclarse con sebo y partículas de piel, los residuos pueden formar capas rígidas que dificultan el lavado habitual.

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En esos casos, se pueden emplear métodos que priorizan la limpieza suave. La primera etapa puede consistir en aplicar una cantidad mínima de aceite sobre un pañuelo limpio o directamente sobre las cerdas, sin saturarlas.

El aceite ayuda a ablandar el maquillaje seco y reduce la necesidad de insistir con jabón o fricción. La brocha debe pasarse con movimientos cortos y suaves hasta que parte de la base se transfiera al pañuelo.

El paso posterior es indispensable: el aceite y los pigmentos deben retirarse con agua tibia y un limpiador suave. Si quedan restos grasos, la herramienta puede retener más suciedad o distribuir la base de manera irregular en el siguiente uso.

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El agua demasiado caliente puede afectar las fibras y el pegamento

La temperatura del agua marca una diferencia en la conservación de las brochas. El agua tibia favorece la limpieza de los restos grasos sin someter a las fibras y al adhesivo de la virola a un calor innecesario.

El agua muy caliente puede deteriorar la unión entre las cerdas y el mango. También puede resecar las fibras naturales y alterar la forma de algunas fibras sintéticas, que requieren un tratamiento menos agresivo.

La Cleveland Clinic incluye la higiene de los aplicadores de maquillaje dentro de las prácticas de cuidado de la piel. Los residuos de productos, aceites y microorganismos pueden acumularse en las herramientas y volver al rostro en cada aplicación.

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La recomendación de evitar el calor no termina en el lavado. Las brochas no deben colocarse sobre radiadores, estufas ni recibir aire caliente directo de un secador, porque el proceso de secado rápido puede deformar las cerdas.

La Cleveland Clinic sugiere lavar las herramientas de base y corrector cada semana para reducir la presencia de sebo y microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enjuague debe continuar hasta que el agua quede transparente

Una vez que el jabón hizo espuma y el maquillaje se desprendió, la brocha necesita un enjuague minucioso. Las cerdas deben mantenerse hacia abajo para que el agua arrastre los restos sin penetrar en la virola.

El agua debe salir sin color de base, pigmentos ni espuma. Si todavía aparecen burbujas o rastros de maquillaje, conviene repetir el masaje con una pequeña cantidad adicional de jabón en vez de aumentar la fuerza.

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Para evitar dañar las cerdas, conviene no aplicar torsiones, tirones ni movimientos bruscos durante el lavado. La suciedad debe desprenderse por la acción combinada del limpiador y el masaje circular, no por la presión excesiva.

El aclarado completo también evita que queden residuos de jabón sobre las fibras. Según Healthline, esos restos pueden endurecer las cerdas y resultar molestos para quienes tienen piel sensible.

El secado horizontal evita daños en la estructura de la brocha

Cuando la herramienta ya está limpia, hay que retirar el exceso de agua con una toalla limpia o papel de cocina. Las cerdas se presionan con cuidado desde la base hacia las puntas, sin retorcerlas.

La forma original de la brocha puede recuperarse con los dedos mientras aún está húmeda. Este gesto permite que las fibras queden alineadas y evita que se sequen abiertas o deformadas.

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La American Academy of Dermatology recomienda colocar las brochas en posición horizontal sobre una toalla. Una alternativa es utilizar un soporte que las deje boca abajo, siempre con las cerdas orientadas lejos de la virola.

Dejarlas verticales dentro de un vaso, con las cerdas hacia arriba, puede hacer que la humedad se desplace hacia la parte metálica. Esto compromete el pegamento y acorta la vida útil de la herramienta.

Una cantidad mínima de acondicionador sobre las cerdas de pelo natural contribuye a conservar la suavidad y flexibilidad de las fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las brochas de base necesitan una limpieza más frecuente

Las herramientas usadas con productos líquidos o en crema deben lavarse con más regularidad que las destinadas a polvos. La base y el corrector se fijan a las fibras y suelen concentrar más grasa, pigmento y residuos de piel.

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La Cleveland Clinic aconseja limpiar semanalmente las brochas utilizadas con base y corrector. En personas con acné, irritación o mayor sensibilidad cutánea, la frecuencia puede necesitar un ajuste según el uso de los productos.

Las brochas de rubor, bronceador o sombras en polvo también requieren lavado, aunque su mantenimiento puede ser menos frecuente. Entre aplicaciones, se puede retirar el exceso de pigmento con una sacudida leve antes de guardarlas.

No es recomendable compartir brochas. La American Academy of Dermatology recuerda que el uso individual de estas herramientas ayuda a limitar la transferencia de residuos y microorganismos entre personas.

Las cerdas naturales necesitan un cuidado adicional

Las brochas sintéticas suelen tolerar mejor la limpieza habitual, aunque también conviene usar productos suaves para que mantengan su flexibilidad. Las fibras naturales requieren todavía más precaución porque pueden resecarse con facilidad.

Healthline señala que las brochas de pelo natural pueden recibir una pequeña cantidad de acondicionador tras el lavado. El producto debe permanecer poco tiempo y retirarse por completo durante el enjuague.

Este paso puede ayudar a conservar la suavidad de las fibras, pero no reemplaza la limpieza con jabón. El acondicionador debe emplearse con moderación para evitar que las cerdas queden cubiertas por una película que afecte la aplicación del maquillaje.

El champú para bebé, los limpiadores faciales suaves y los jabones neutros son opciones adecuadas para una rutina doméstica. Los productos muy agresivos, los detergentes para superficies y la lejía no deben utilizarse en herramientas que entran en contacto con el rostro.

Pasos para la limpieza y el secado de brochas de maquillaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina breve ayuda a conservar la piel y las herramientas

El truco casero funciona porque evita los dos extremos: dejar que los residuos se acumulen durante semanas o intentar quitarlos con agua hirviendo, detergentes fuertes y fricción intensa. La limpieza constante reduce la necesidad de intervenciones agresivas.

La rutina se resume en pocos pasos: mojar solo las cerdas con agua tibia, usar aceite si la base está muy seca, lavar con champú suave o jabón neutro, enjuagar hasta que el agua salga clara y secar en horizontal o boca abajo.

La American Academy of Dermatology, la Cleveland Clinic y Healthline destacan la importancia de proteger la virola, evitar el calor y tratar las fibras con suavidad. Esas pautas permiten conservar la forma de la brocha y mejorar la aplicación de la base.

Una herramienta limpia distribuye el maquillaje de manera más uniforme y reduce la acumulación de residuos sobre el rostro. Con productos habituales del baño y una técnica cuidadosa, la limpieza de las brochas puede incorporarse a la rutina semanal sin maltratar las cerdas.