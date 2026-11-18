Un hombre observa las olas durante un frente meteorológico en Galicia. (M. Dylan/Europa Press)

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Nueva jornada de inestabilidad en España, debido al paso de frentes por la Península y por Baleares. Las lluvias volverán a ser, un día más, protagonistas en varias zonas del país, aunque deberá prestarse especial atención también al mar, pues se esperan olas que pueden superar los 5 metros en el norte peninsular.

Ante esta situación, para este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas naranjas por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Gipuzkoa y Bizkaia. En el sur, se suman en nivel amarillo Almería y Granada.

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Junto a esto, el organismo público prevé rachas muy fuertes de viento en regiones de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y las montañas del norte, centro y este peninsular, pudiendo afectar también a las mesetas y a las islas Baleares. De esta manera, hay avisos por viento en las siguientes provincias: Viento: Almería, Jaén, Burgos, Palencia, Soria, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, A Coruña, Lugo, Murcia, La Rioja y Valencia.

Crecida del río en Guisando tras las intensas lluvias en Ávila. (X/@Meteoavila2/Miguel Garro)

La llegada este miércoles de más frentes asociados a borrascas atlánticas dejarán lluvias en amplias zonas del país, aunque con menor probabilidad en el Mediterráneo, especialmente en el sureste. Según Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, estas precipitaciones serán “fuertes y persistentes” en Galicia, en el entorno del Sistema Central, Extremadura, el sur de Ávila, las zonas montañosas de Andalucía y Castilla-La Mancha. Así, por lluvias se encuentran en alerta este miércoles Ávila, Salamanca, Cuenca, Toledo y Cáceres.

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Las precipitaciones podrán ser también en forma de nieve en las montañas del extremo norte, donde se esperan nevadas débiles por encima de los 2.000-2.400 metros, pudiendo bajar la cota al entorno de los 1.500 metros al final de la jornada en la zona occidental del Cantábrico.

28 grados en Alicante y 30 en Murcia

Pese a que el tiempo será en general bastante desapacible durante los próximos días, desde la Aemet advierten que las temperaturas no serán frías. De hecho, serán altas para la época del año, con ausencia de heladas. “En numerosos puntos no se bajará de 10 grados y por el día se superarán los 20 grados en el Cantábrico y los 25 grados en puntos del Mediterráneo y del tercio sur”, ha explicado Del Campo.

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Personas en la playa de Alicante en pleno noviembre. (Morell/EFE)

Así, este miércoles será un día cálido, incluso con noche tropical en pleno mes de noviembre a orillas del Mediterráneo, pues en algunos puntos no se bajará de 20 grados. “Por la tarde podrían alcanzarse 28 grados en Alicante y 30 grados en la ciudad de Murcia”.

A partir del jueves, sin embargo, se espera un cambio de tiempo. El paso de un frente traerá aire más frío que provocará un descenso térmico notable generalizado, normalizando los termómetros y situándolos en valores más propios de la época del año. Esto no será así en el área mediterránea peninsular y en Baleares, que todavía se situarán por encima de lo normal.

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Este día también se esperan lluvias y chubascos intermitentes en buena parte de la Península, siendo más abundantes en Galicia y en zonas de montaña del oeste y el centro peninsular.