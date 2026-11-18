Hospital San José de Popayán atiende pacientes de los 42 municipios del departamento del Cauca. - crédito Hospital San José de Popayán

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El Hospital Universitario San José de Popayán advirtió que tiene medicamentos e insumos para atender a sus pacientes durante apenas ocho días, debido a la crisis financiera que enfrenta por las deudas acumuladas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La cartera pendiente asciende a $447.000 millones, según informó su gerente, Juan Carlos Arteaga Cifuentes.

En declaraciones a Blu Radio, el directivo explicó que los problemas de liquidez han afectado el abastecimiento de la institución, luego de que los proveedores bloquearan los códigos para solicitar nuevos medicamentos e insumos.

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“En estos momentos tenemos una crisis de índole financiera por el no pago de las EPS. Nos deben $447.000 millones, una situación que hace insostenible seguir prestando el servicio con normalidad”, afirmó Arteaga.

El gerente señaló que, aunque la mayoría de las áreas continúa funcionando, los quirófanos ya tienen restricciones. Además, advirtió que la falta de suministros podría obligar a reducir progresivamente las actividades de otros servicios.

Hospital San José de Popayán restringió las cirugías con anestesia general

Una de las áreas afectadas por la situación financiera es la de quirófanos. Según explicó Arteaga al medio ya mencionado que, actualmente el hospital realiza procedimientos con anestesia local, pero no cirugías que requieren anestesia general.

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“Estamos haciendo solamente cirugías con anestesia local, mas no general”, indicó el gerente.

Por su parte, en entrevista con La FM, el directivo confirmó que las existencias de medicamentos e insumos alcanzan para aproximadamente ocho días. Aclaró que los servicios de urgencias y emergencias siguen funcionando, al igual que las demás áreas asistenciales.

La institución tiene una capacidad instalada de 426 camas, incluidas las unidades de cuidados intensivos para adultos, intermedios y pediátricos. También atiende pacientes de los 42 municipios del departamento del Cauca.

Los quirófanos del hospital solo realizan procedimientos con anestesia local debido a las dificultades para conseguir insumos médicos. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta de insumos podría afectar a 2.500 trabajadores vinculados por agremiaciones

La situación también podría tener consecuencias para el personal que presta sus servicios en el centro asistencial. De acuerdo con las cifras entregadas, el hospital cuenta con 139 trabajadores de planta y alrededor de 2.500 personas vinculadas mediante agremiaciones sindicales.

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El gerente explicó que, si se agotan los medicamentos y materiales necesarios para mantener la operación de otras áreas, tendrían que reducir el personal contratado por horas.

“En la medida en que se vayan agotando los insumos y los medicamentos de los otros servicios, tendremos que empezar a devolver al personal de agremiación sindical que trabaja por horas”, manifestó.

Hospital denuncia demoras de las EPS en el reconocimiento de las deudas

En diálogo con La FM, Arteaga explicó que las dificultades para recuperar los recursos pendientes se han prolongado durante los últimos dos años. Según su versión, los procesos de revisión de cuentas, glosas y devoluciones no han avanzado al ritmo que necesita la institución.

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Entre las EPS mencionadas por el gerente están Asmet Salud, Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, además de Capresoca, Alianza Medellín, Savia Salud y Sanitas.

El directivo cuestionó la rotación de interventores en algunas de estas entidades y señaló que los cambios han dificultado el seguimiento de las obligaciones económicas.

Según las cifras que entregó al medio, por Asmet Salud han pasado nueve interventores; por Emssanar, seis; por Coosalud, seis interventores y nueve encargados, y por Nueva EPS, cinco.

“Dos años llevamos de la intervención. Hemos pasado por cualquier cantidad de interventores y la respuesta siempre ha sido la misma: la dilación, la dilación y la no revisión de nuestra radicación para subsanar glosas y devoluciones”, aseguró.

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También cuestionó el funcionamiento de los aplicativos utilizados por las EPS intervenidas, pues, según explicó, estos no permiten avanzar adecuadamente en la subsanación de las glosas y devoluciones.

Asmet Salud es una de las entidades señaladas por el gerente del hospital por las demoras en el reconocimiento de las cuentas pendientes. - crédito Centro de información Manizales

Dificultades para trasladar pacientes a otras instituciones

La crisis financiera también ha complicado la remisión de pacientes que requieren atención en otros centros asistenciales. En declaraciones a Blu Radio, el gerente indicó que hay personas pendientes de traslado a hospitales de mediana complejidad y clínicas privadas de Cali.

Sin embargo, explicó que estas instituciones también presentan dificultades financieras y problemas de sobreocupación, lo que limita su disponibilidad para recibir nuevos pacientes.

“Los pacientes se quedan prácticamente acostados en la institución durante mucho tiempo”, advirtió Arteaga.

A esta situación se suma la atención de personas heridas en hechos relacionados con el conflicto armado en el Cauca, entre ellas civiles e integrantes de la Fuerza Pública.

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El gerente explicó que, para responder a estas emergencias, el hospital ha tenido que solicitar medicamentos e insumos prestados a clínicas privadas y hospitales públicos. Aunque estos elementos permiten atender a los pacientes, generan nuevas obligaciones económicas para la institución.

“Nosotros quedamos también endeudados en insumos con esos préstamos que nos hacen”, afirmó.

Juan Carlos Arteaga pidió $70.000 millones para sostener el funcionamiento del hospital hasta diciembre y mediados de enero. - crédito EFE/Leonardo Muñoz

Gerente solicitó $70.000 millones al Gobierno nacional

Ante las dificultades económicas, Juan Carlos Arteaga solicitó al Gobierno nacional una inyección de $70.000 millones para mantener la operación del Hospital Universitario San José hasta diciembre y mediados de enero, mientras las EPS avanzan en el pago de los recursos pendientes.

El gerente también hizo un llamado a la nueva ministra de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervengan frente a la situación financiera del centro asistencial.

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El directivo señaló que la revisión de las cuentas y el reconocimiento de las obligaciones pendientes son necesarios para que la institución pueda recuperar su liquidez.