En la queja se señala que la adolescente tiene 15 años y que su condición de hija de una figura pública no elimina la protección especial que le otorga la Constitución y la legislación colombiana (María Fernanda Carrascal/Facebook-@SofyCasas_/X)

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La periodista y analista política Sofía Casas radicó una queja disciplinaria contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal Rojas, con el propósito de que la Procuraduría determine si la publicación de imágenes de Lucía de la Espriella, la hija mayor del presidente Abelardo de la Espriella, pudo vulnerar los derechos fundamentales de la adolescente, de 15 años, cuya presencia en una embarcación de la Armada Nacional generó cuestionamientos en redes sociales.

La acción, presentada el 15 de noviembre, solicita a la autoridad disciplinaria examinar las circunstancias en las que la congresista difundió el material audiovisual, así como el mensaje que lo acompañó.

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Según el documento, la publicación se realizó el mismo 15 de noviembre en la cuenta de X de Carrascal, donde apareció la menor junto a otras personas durante el Festival Náutico de Cartagena. El mensaje publicado por la representante decía: “¿La hija de Abelardo de la Espriella con las amigas de fiesta en una lancha de la Armada Colombia?“.

La congresista cuestionó en su publicación el presunto uso de una embarcación oficial para actividades particulares (@MafeCarrascal/X)

Para Casas, la publicación identificó a la adolescente por su vínculo familiar y la relacionó públicamente con una presunta irregularidad en la utilización de una embarcación oficial, sin presentar en ese mensaje elementos concluyentes que demostraran que se hubiera realizado una celebración a bordo del medio de transporte militar.

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En la queja, la periodista señaló que la condición de hija de una figura pública no elimina los derechos fundamentales de una menor de edad ni la convierte automáticamente en una persona expuesta al escrutinio público. Por esta razón, solicitó establecer si era necesario divulgar imágenes que permitieran identificarla para formular cuestionamientos sobre el uso de bienes del Estado.

Mafe Carrascal defendió el control político y respondió a los cuestionamientos

María Fernanda Carrascal defendió su publicación y sostuvo que sus cuestionamientos estaban relacionados con el uso de bienes públicos y el ejercicio del control político sobre los recursos del Estado (Mafe Carrascal/Facebook)

La publicación de Carrascal fue respondida por Miller Soto, vocero del Gobierno nacional, quien rechazó que la adolescente hubiera participado en una fiesta dentro de una embarcación de la Armada Nacional. Soto explicó que el transporte marítimo obedeció a las condiciones de ingreso y salida del lugar donde se desarrollaba la actividad.

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Según su versión, la hija del presidente ingresó en una embarcación de la institución, posteriormente pasó al bote al que se dirigía y, al finalizar, regresó a la nave oficial para salir por vía marítima.

Tras la respuesta del Gobierno, Carrascal publicó un mensaje en el que defendió sus cuestionamientos y sostuvo que su intención era insistir en asuntos relacionados con el uso de recursos públicos.

“Yo solo digo, Miller Soto, que cada vez más se les cae el discursito de la austeridad en medio de una reconstrucción que, a tres meses del terremoto, no ha empezado para los damnificados, pero sí para quienes devengan altos salarios en un fondo inoperante y para la primera dama que no rinde cuentas sobre las donaciones, pero no para de viajar, hasta con Abelardo en bikini desde San Andrés; ahora la hija de ambos con las amigas de fiesta haciendo uso de bienes públicos”, escribió en X.

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“Se les cae el discursito de la austeridad”: Carrascal lanzó críticas al Gobierno tras explicación por el traslado de la hija del presidente en una embarcación de la Armada (@MafeCarrascal/X)

En el mismo pronunciamiento agregó: “¿Cómo estará el uso de las aeronaves? Al día de hoy no me han querido responder sobre información que, a todas luces, es de interés público. Así que seguiré insistiendo. Tengo clarísimo que la hija del expresidente tenía prohibido subir otros menores de edad, ni siquiera con autorización de sus padres".

El 16 de noviembre, Carrascal volvió a referirse a la controversia y aseguró que, desde su perspectiva, la presencia de una menor en un evento público con utilización de bienes estatales permitía formular preguntas a los funcionarios competentes. “Si ella está en un evento público usando bienes públicos, todos y todas tenemos derecho a preguntar, no a ella, sino a quienes tienen competencia. Si todo es tan normal, pues respondan con normalidad a los cuestionamientos, no con ramplonería y grosería, tampoco con ataques coordinados, con bots, con miles de cuentas, con decenas de videos de influenciadores”, manifestó.

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La representante agregó que, a su juicio, los cuestionamientos sobre la difusión de las imágenes estaban desviando la discusión sobre el uso de recursos públicos. Asimismo, mencionó el caso de Antonella Petro al referirse al tratamiento de menores de edad en controversias públicas.

El 16 de noviembre, la congresista reiteró que sus preguntas estaban dirigidas a los funcionarios competentes y no a la adolescente (@MafeCarrascal/X)

Lo que solicita la queja ante la Procuraduría

En el documento, Casas fundamentó su solicitud en el artículo 44 de la Constitución Política, que establece la prevalencia de los derechos de los niños y su protección especial; el artículo 15, relacionado con la intimidad personal y familiar y el buen nombre, y varios artículos de la Ley 1098 de 2006, correspondientes a la protección integral, el interés superior y la intimidad de niños, niñas y adolescentes.

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La periodista aclaró que la difusión de imágenes de una menor no constituye automáticamente una falta disciplinaria, por lo que pidió una evaluación concreta del contenido, el contexto, la finalidad, el alcance y los posibles riesgos derivados de la publicación.

Entre sus solicitudes se encuentran la preservación y verificación del video original, la evaluación de una posible afectación a los derechos de la adolescente y la revisión de si el material divulgado contenía información sobre sus actividades, desplazamientos o condiciones de protección.

También pidió que, de considerarse necesario, la Procuraduría solicite información reservada a las autoridades responsables de su seguridad, sin divulgar detalles operativos ni datos sensibles. Adicionalmente, planteó la posibilidad de trasladar información al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para examinar eventuales medidas de protección.

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La acción solicita una valoración de las circunstancias de la publicación, sin desconocer la libertad de expresión ni la legitimidad del control político sobre los bienes públicos (@SofyCasas_/X)

Finalmente, pidió establecer si existen méritos y competencia para iniciar una actuación disciplinaria contra la congresista o, en caso contrario, remitir la documentación a la autoridad correspondiente. Hasta el momento, la solicitud presentada por Casas corresponde a una queja disciplinaria y no a una decisión de fondo ni a una declaración de responsabilidad contra María Fernanda Carrascal.