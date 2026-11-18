Ricardo Monreal plantea devolver al Consejo General atribuciones que actualmente puede ejercer directamente la presidencia.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que buscarán modificar la legislación electoral para limitar las facultades administrativas de quien encabece el Instituto Nacional Electoral (INE) y restablecer la toma de decisiones colegiada.

La propuesta se discutiría después de las elecciones de 2027, cuando llegue el momento legislativo adecuado.

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El legislador explicó que está a favor de regresar a las atribuciones que tenía anteriormente el Consejo General, con el propósito de evitar que una sola persona concentre la capacidad de decidir sobre la estructura administrativa del organismo.

“Yo sí estoy de acuerdo en retornar las facultades anteriores para que la colegiación sea una exigencia”, expresó Monreal, quien consideró que en instituciones de esta naturaleza las decisiones deben tomarse de manera conjunta.

Morena busca modificar las facultades de la presidencia del INE para evitar que concentre decisiones administrativas.

Ricardo Monreal plantea eliminar facultades extraordinarias de la presidencia del INE

La propuesta de Morena contempla revisar las atribuciones que se otorgaron a la presidencia del INE y que permiten realizar determinados nombramientos administrativos sin someterlos previamente a la aprobación del Consejo General.

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Entre estas facultades se encuentra la posibilidad de designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto, atribuciones que Monreal considera necesario modificar para recuperar el funcionamiento colegiado.

El coordinador parlamentario señaló que la reforma no se impulsaría de inmediato, sino cuando exista el momento procesal correspondiente. También destacó que, desde que Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional del organismo, observa una mayor coordinación entre los consejeros.

Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei. Crédito: X/@BlancaYCG

“Veo un mejor ambiente en el INE que no había. Y veo una conducción cuidadosa y prudente”, comentó.

Morena busca consenso con PRI y PAN para elegir a la nueva presidenta del INE

Las declaraciones de Monreal se producen mientras continúan las negociaciones en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria que permitirá elegir a la sucesora permanente de Guadalupe Taddei.

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El legislador confirmó que se reunió con Rubén Moreira, coordinador del PRI, y José Elías Lixa, representante del PAN. Sin embargo, reconoció que todavía no existen coincidencias sobre las reglas del procedimiento ni sobre los perfiles que podrían encabezar el organismo.

Monreal sostuvo que Morena cuenta con los votos para aprobar la convocatoria por mayoría simple, pero insistió en que prefiere alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas para evitar que el proceso sea impugnado desde su orige

Ricardo Monreal busca alcanzar un acuerdo con el PRI y el PAN para definir las reglas de selección de la nueva presidenta del INE. (CUARTOSCURO)

Entre los puntos pendientes se encuentran:

Definir los términos de la convocatoria para elegir a la nueva presidenta.

Acordar los nombres de los tres integrantes de los comités de evaluación que corresponden a la Cámara de Diputados.

Alcanzar coincidencias sobre los perfiles de las aspirantes.

Conseguir el respaldo de las distintas bancadas para la designación.

¿Quién está al frente del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei?

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, presentada el 27 de octubre, Blanca Yassahara Cruz García asumió la conducción provisional del Consejo General, luego de que los nueve consejeros acordaran su nombramiento por unanimidad.

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Monreal descartó que la salida de la anterior presidenta represente un riesgo para la organización de las elecciones de 2027.

Aseguró que el Instituto continúa trabajando y que, durante las semanas recientes, ha observado una mayor coordinación entre sus integrantes.

Ricardo Monreal busca que la designación de la sucesora de Taddei cuente con el respaldo de Morena, PRI y PAN. Crédito: Cuartoscuro

También consideró que la conducción interina ha permitido mantener las actividades del organismo sin incertidumbre sobre la organización de los próximos comicios.

No obstante, reconoció que todavía están pendientes algunos movimientos en la estructura administrativa, luego de las renuncias de funcionarios vinculados con la anterior presidencia.

Monreal pide acuerdo unánime para elegir a la sucesora de Taddei

El coordinador de Morena también respaldó que la Cámara de Diputados designe a una presidenta permanente, en lugar de prolongar indefinidamente el encargo provisional de Blanca Cruz.

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Su planteamiento es que la nueva titular concluya el periodo para el que fue electa Taddei, que termina en 2032.

La renovación ocurre después de que se dieran a conocer señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés durante la anterior administración del INE, relacionados con contratos por más de mil 800 millones de pesos.

Ricardo Monreal busca que la elección de la nueva presidenta del INE tenga el respaldo unánime de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. (Captura de pantalla)

Monreal consideró que las investigaciones deben continuar en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Asimismo, pidió que existan pruebas contundentes antes de formular acusaciones contra Taddei y otros posibles involucrados.

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Sobre los tiempos para designar a su sucesora, reconoció que no existe certeza de que el procedimiento concluya durante el actual periodo ordinario de sesiones, que termina el 15 de diciembre.

Aunque aseguró que buscará concretar el nombramiento a la brevedad, reiteró que prefiere agotar las negociaciones con la oposición antes de avanzar en una convocatoria que no cuente con respaldo unánime.